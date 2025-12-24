Cháu gái của “vua hề Sác-lô” hé lộ cơ duyên đến với siêu phẩm Avatar

Phần 3 của loạt phim Avatar chính thức ra mắt khán giả và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Tác phẩm hiện đạt doanh thu khoảng 345 triệu USD trên toàn cầu, trở thành dự án điện ảnh có doanh thu ngày mở màn cao nhất năm 2025.

Đạo diễn James Cameron bày tỏ kỳ vọng Avatar 3 sẽ sớm cán mốc doanh thu 2 tỷ USD, tiếp nối thành công của thương hiệu tỷ USD do ông tạo dựng.

Tạo hình của Oona Chaplin trong "Avatar 3" (Ảnh: 20th Century Studios).

Bên cạnh kỹ xảo hoành tráng, Avatar 3 ghi dấu ấn nhờ dàn diễn viên chất lượng. Trong đó, Varang - thủ lĩnh tộc Người Tro trên hành tinh Pandora - là nhân vật phản diện nổi bật, trực tiếp đối đầu với gia đình Jake Sully. Đây là tuyến vai phức tạp, đầy mưu lược, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bộ tộc của mình.

Với vẻ ngoài quyến rũ nhưng lạnh lùng, Varang chiêu dụ Quaritch, hình thành liên minh nguy hiểm trong cuộc chiến sinh tử với người Na’vi. Ngay khi phim ra mắt, diễn xuất của Oona Chaplin nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và khán giả, được đánh giá là mang đến nguồn năng lượng mới mẻ và cuốn hút cho tuyến phản diện của Avatar.

Vượt qua 3 gương mặt đình đám khác để giành vai

Nữ diễn viên đã vượt qua 3 ứng viên khác trong vòng thử vai để được đạo diễn James Cameron lựa chọn vào vai nữ thủ lĩnh đầy tham vọng.

Oona Chaplin tìm lại đam mê diễn xuất khi tham gia "Avatar" (Ảnh: Getty Images).

Oona Chaplin (39 tuổi) từng được biết đến rộng rãi qua vai Talisa Maegyr trong phim truyền hình dài tập Game of Thrones (Trò chơi vương quyền). Để có được vai Varang, cô đã trải qua buổi thử vai căng thẳng với các nữ diễn viên khác.

James Cameron nhận xét Oona sở hữu vẻ đẹp mê hoặc, sự thống trị trong ánh nhìn và chiều sâu nội tâm - những yếu tố ông tìm kiếm ở nhân vật nữ thủ lĩnh Người Tro.

Theo The Hollywood Reporter, Oona Chaplin nhận được lời mời thử vai khi đang sống ẩn dật trong một căn nhà trên cây tại rừng rậm Cuba. Nữ diễn viên cho biết, cuộc gọi từ James Cameron là khoảnh khắc hiếm hoi khiến cô rời bỏ cuộc sống tách biệt để quay lại với điện ảnh.

“Không nhiều thứ có thể khiến tôi rời khỏi nhà trên cây của mình, nhưng cuộc gọi đề nghị gặp James Cameron chắc chắn đã làm được điều đó. Đó là một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất trong đời tôi. Ông ấy là một trong những thần tượng của tôi với các tác phẩm đáng nhớ như: Aliens, The Terminator, Titanic. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ ông ấy”, Oona Chaplin nói.

Sau buổi làm việc, cả hai tiếp tục trao đổi về nhiều chủ đề, từ điện ảnh đến canh tác bền vững. Chính sự kết nối này được xem là bước ngoặt giúp Oona giành được vai Varang.

Oona Chaplin tại sự kiện ra mắt "Avatar 3" tại Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Theo Oona, James Cameron nhanh chóng tạo cảm giác thoải mái cho diễn viên bởi năng lượng sáng tạo như “một đứa trẻ muốn chơi đùa”, trực tiếp nhập vai và diễn cùng diễn viên thay vì chỉ đạo từ xa. “Chúng tôi diễn một cảnh, ông ấy hoàn toàn nhập tâm, trực tiếp tham gia và dồn toàn bộ năng lượng vào khoảnh khắc đó”, cô nói thêm.

James Cameron khẳng định, tất cả các ứng viên đều tài năng, song Oona mang đến cho ông “cảm giác đặc biệt nhất”. Ông cho rằng nữ diễn viên hội tụ đầy đủ sự gợi cảm, phẫn nộ và tâm lý thống trị cần có ở Varang, giúp nhân vật trở thành điểm nhấn đáng nhớ khi Avatar 3 ra mắt.

Vai diễn thức tỉnh đam mê nghệ thuật sau nhiều năm ở ẩn

Oona Chaplin cũng thừa nhận rằng, cô bị choáng ngợp khi xem lại nhân vật của mình trên màn ảnh, sau khi được hoàn thiện bằng công nghệ chuyển động tiên tiến. “Nhân vật sống động đến mức tôi có thể nhận ra đâu là diễn viên đóng thế của mình chỉ qua phong thái chuyển động”, cô chia sẻ.

James Cameron và Oona Chaplin trên trường quay phim "Avatar 3" (Ảnh: 20th Century Studios).

Nhận xét về nhân vật của mình, Oona Chaplin cho biết Varang đã dạy cô nhiều bài học về niềm tin, sự chính trực và ý chí. Nữ diễn viên tiết lộ, ngay từ đầu, đạo diễn James Cameron đã mô tả Varang là người luôn lao thẳng vào nỗi sợ của mình, thậm chí tìm cách phá hủy nó chỉ vì cảm thấy bị thách thức.

“Trước những điều khiến tôi sợ hãi, bản năng của tôi thường là quay lưng bỏ chạy. Nhưng Varang buộc tôi phải dừng lại, quay trở lại, đối mặt với nỗi sợ ấy và tìm ra cách tốt nhất để vượt qua”, Oona chia sẻ.

Áp lực và động lực từ huyền thoại điện ảnh

Ngôi sao của phim Avatar: Fire and Ash từng cân nhắc việc đổi tên để tách mình khỏi người ông nổi tiếng của mình - nhà tiên phong điện ảnh Charlie Chaplin.

“Đó là cả một hành trình để cảm thấy mình xứng đáng, bởi vì tôi biết rằng những cánh cửa đã mở ra cho tôi mà có lẽ sẽ không mở ra nếu tôi không có mối liên hệ với người ông tài giỏi. Thật khó để cảm thấy mình không xứng đáng với vị trí hiện tại”, nữ diễn viên 39 tuổi chia sẻ với tờ The Times trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Oona Chaplin là cháu của huyền thoại điện ảnh Charlie Chaplin (Ảnh: People).

Oona Chaplin cho biết, cô từng cân nhắc việc đổi tên khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia London. Theo tờ The Times, Oona đã thay đổi suy nghĩ của mình “từ cảm giác tội lỗi sang lòng biết ơn bằng cách làm việc thật chăm chỉ và biết rằng bất cứ điều gì tôi làm cũng sẽ không bao giờ sánh được với những gì ông tôi đã làm”.

Oona cũng cho biết, cô cũng coi việc giữ nguyên tên họ của mình là sự tiếp nối di sản của người ông, biểu tượng phim câm qua đời vào năm 1977 trước khi cô ra đời.

“Nếu mục đích duy nhất của tôi trên đời này là để mọi người nói: "Ồ, cháu gái của Charlie Chaplin" và họ tìm kiếm thông tin về ông trên mạng và xem một bộ phim của ông, thì tôi rất hạnh phúc vì ông nội tôi thực sự là một thiên tài”, cô nói thêm.

Theo Oona, những năm qua, cô làm quen với việc từ bỏ diễn xuất và xây dựng cho mình một ngôi nhà trên cây trong rừng rậm ở Cuba và chấp nhận cuộc sống không còn ánh đèn sân khấu.

“Bộ phim Avatar khiến tôi yêu thích diễn xuất trở lại. Nó cũng giúp tôi phát triển lòng biết ơn sâu sắc đối với nghề nghiệp của mình và tài năng mà tôi dường như đã cố tình lãng quên”, mỹ nhân U40 thừa nhận.

Cháu gái của Charlie Chaplin thừa nhận, đạo diễn James Cameron và ông của cô có nhiều điểm tương đồng: “Họ đều làm việc với công nghệ tiên tiến. Cả hai đều kể chuyện theo những cách sáng tạo, nhưng cả hai đều hoàn toàn tập trung vào trái tim và thân phận con người”.

Sau "Avatar 3", Oona Chaplin mong muốn hợp tác với đạo diễn James Cameron trong các dự án tương lai (Ảnh: Getty Images).

Sinh năm 1986, lớn lên tại Madrid (Tây Ban Nha), Oona Chaplin tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia London (Anh). Nữ diễn viên từng học múa ba lê, salsa và flamenco khi còn nhỏ, học kịch nghệ vào năm 15 tuổi.

Cô là con gái của diễn viên Geraldine Chaplin và nhà quay phim Patricio Castilla. Cô là cháu của nhà làm phim và diễn viên người Anh Charlie Chaplin, và là chắt của nhà viết kịch người Mỹ gốc Ireland Eugene O'Neill. Cô được đặt tên theo bà ngoại Oona O'Neill, người vợ cuối cùng của Charlie Chaplin.

Oona Chaplin từng tham gia nhiều dự án như Sherlock, Black Mirror, Taboo, The Comey Rule. Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và làm mẹ, Avatar 3 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nữ diễn viên ở tuổi U40.

Nhờ Avatar 3, Oona Chaplin tìm lại niềm đam mê với diễn xuất và bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với đạo diễn James Cameron trong tương lai, bất kể vai diễn lớn hay nhỏ. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ: “Tôi sẵn sàng làm một cây xương rồng đứng ở góc phim cho James Cameron, nếu ông ấy cần”.