Đức Phúc đem ca khúc vang danh quốc tế về sân khấu Thủ đô Hà Nội

Đức Phúc đem ca khúc vang danh thế giới "Phù Đổng Thiên Vương" về sân khấu Thủ đô Hà Nội (Video: Mai Châm).

Để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hà Nội - Khí phách ngàn năm - Vươn mình tỏa sáng.

Chương trình diễn ra vào tối 17/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Tại chương trình, Đức Phúc làm bùng nổ sân khấu với màn trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, (sáng tác Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy), tiết mục từng làm nên chiến thắng vang dội của nam ca sĩ tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, tổ chức ở nước Nga.

Đây là tiết mục điểm nhấn của chương trình nghệ thuật Hà Nội - Khí phách ngàn năm - Vươn mình tỏa sáng.

Nhờ đó, khán giả Hà Nội được xem trực tiếp màn trình diễn mang đẳng cấp quốc tế vô cùng mãn nhãn.

Sân khấu mở ra với hình ảnh một mầm tre non vươn lên thành cây tre lớn, biểu tượng của sức sống và khát vọng. Tiếp đó, giọng ca của Đức Phúc kết hợp với múa đương đại và hình ảnh visual led (màn chiếu), tạo nên màn trình diễn nghệ thuật hào hùng, khí thế.

Ý tưởng của màn biểu diễn này là những người trẻ đang khoác lên mình đôi cánh khát vọng, bứt phá khỏi giới hạn giống như Phù Đổng Thiên Vương, tượng trưng cho sức mạnh mới của Thủ đô.

Màn trình diễn của Đức Phúc nằm ở chương 3 của chương trình. Chương 1 của chương trình nghệ thuật có tên Hà Nội anh hùng.

Mở màn chương 1 là liên khúc Lá cờ Đảng - Lời Đảng hiệu triệu trái tim (sáng tác: Văn An - Nguyễn Đức Toàn) do NSƯT Đăng Dương trình diễn.

Ca khúc Người Hà Nội (sáng tác: Nguyễn Đình Thi) do NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà song ca, làm sống động hình ảnh Thủ đô Hà Nội trong từng câu hát. Được ví như một bản hùng ca bất tận về khí phách và sức sống mãnh liệt của trái tim Tổ quốc.

Liên khúc Mười chín tháng tám - Đoàn Vệ quốc quân (sáng tác: Xuân Oanh - Phan Huỳnh Điểu) được Anh Tú làm mới với giọng ca trẻ trung, phối khí sôi động. Đây là màn trình diễn nhắc nhớ lại những thời khắc của lòng quả cảm và ý chí bất khuất của quân và dân Thủ đô trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ quê hương.

Liên khúc Sẽ về Thủ đô - Tiến về Hà Nội (sáng tác: Huy Du - Văn Cao) do Xuân Hảo trình diễn, làm sống lại ngày vui chiến thắng, ngày đoàn quân khải hoàn tiến về trong tiếng reo hò của hàng vạn con tim.

Khúc hát người Hà Nội (sáng tác: Trần Hoàn) được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào, trữ tình của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Ca khúc là tiếng nói của những con người bình dị mà vĩ đại, đang ngày đêm cống hiến để làm nên diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội.

Ca khúc Khí phách Hà Nội (sáng tác: Lê Anh Thủy) được Đông Hùng trình diễn với chất giọng mạnh mẽ và kỹ thuật vững chắc.

Khí phách Hà Nội là bản tráng ca khép lại một thời kỳ anh hùng và mở ra kỷ nguyên thống nhất, để Thủ đô mãi là trái tim yêu thương của cả nước.

Chương 2 của chương trình được đặt tên là Hà Nội - Hội tụ và lan tỏa, khẳng định mảnh đất ngàn năm văn hiến không chỉ được biết đến bởi lịch sử anh hùng, mà còn bởi cảnh sắc nên thơ, con người thanh lịch, làng nghề tinh hoa, nghệ thuật truyền thống rực rỡ. Chính từ nền tảng ấy, Hà Nội bồi đắp bản sắc và tạo động lực để bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển mới.

Mở màn chương 2 là liên khúc Nhớ về Hà Nội - Hà Nội 12 mùa hoa (sáng tác: Hoàng Hiệp) được biểu diễn bởi nhóm ca sĩ và vũ đoàn.

Liên khúc Em bé Hà Nội - Yêu Tổ quốc yêu đồng bào (sáng tác: Hoàng Vân - Việt Tuân) do Lưu Quốc Vượng biểu diễn cùng nhóm thiếu nhi. Các em thiếu nhi đại diện cho niềm tin, sức sống, sự tiếp nối vững chắc để Tổ quốc mãi trường tồn. Đây là một điểm chạm cảm xúc, là sợi dây mềm mại kết nối từ lịch sử đến trái tim trẻ thơ, từ sự hy sinh của thế hệ cha anh đến khát vọng giữ gìn, tiếp nối của thế hệ mầm non hôm nay.

Những giai điệu đã đi cùng nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam nay được làm mới trong phối khí đương đại, vẫn giữ được sự trong trẻo ban đầu, nhưng thêm phần tinh tế, sâu lắng và giàu cảm xúc hơn.

Phạm Thu Hà và Đinh Mạnh Ninh song ca bài hát Hà Nội những công trình.

Bài hát đưa khán giả từ ký ức những con đường đất đỏ năm xưa đến những đại lộ thênh thang hôm nay, từ mái ngói liêu xiêu đến tòa cao ốc vươn mình chạm mây, cùng Hà Nội thay đổi từng giờ, từng phút.

Tiếp theo là liên khúc 4 mùa Hà Nội trà đá vỉa hè - Có phải em mùa thu Hà Nội - Những mùa đông yêu dấu - Mùa xuân làng lúa làng hoa (sáng tác: Đinh Mạnh Ninh - Thơ Tô Như Châu, Nhạc Trần Quang Lộc - Đỗ Bảo - Ngọc Khuê) được biểu diễn bởi các ca sĩ Ngọc Anh, Đinh Mạnh Ninh và Nguyễn Trần Trung Quân.

Không gian sân khấu đi qua 4 lớp thời gian, 4 mùa trong năm. Màn hình và hoạt cảnh được chuyển mềm mại: Từ mùa hè rực nắng với hình ảnh phố phường nhộn nhịp, mùa thu vàng ngập lá, mùa đông se lạnh bên Hồ Gươm, đến mùa xuân rực rỡ với sắc hoa đào nở thắm.

Âm nhạc được dàn dựng như một hành trình cảm xúc: Pop nhẹ nhàng mở đầu, ballad sâu lắng ở giữa, EDM và rap trẻ trung bùng nổ ở phần kết.

Ca nương Kiều Anh mang đến một trải nghiệm khác lạ cho khán giả với màn trình diễn Hồng hồng tuyết tuyết - Hà Nội linh thiêng hào hoa (sáng tác: Âm nhạc dân gian - Lê Mây).

Giai điệu truyền thống hòa quyện cùng EDM hiện đại tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa xưa và nay trong màn diễn của Kiều Anh.

Chương 3 Hà Nội - Vươn mình tỏa sáng là điểm kết tinh cảm xúc của chương trình, mang đến hình ảnh một Hà Nội trong thời kỳ mới, trẻ trung, sáng tạo, năng động và hội nhập.

Mở màn là liên khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam - Tôi người Việt Nam do ca nương Kiều Anh, Nguyễn Trần Trung Quân song ca.

Liên khúc Lên đàng - Khát vọng tuổi trẻ (sáng tác: Lưu Hữu Phước - Vũ Hoàng) do Đông Hùng biểu diễn.

Khán giả hòa giọng và vẫy cờ cùng nghệ sĩ biểu diễn, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ.

Kết lại chương trình là liên khúc Tình yêu đất nước - Việt Nam ơi cùng bước đến vinh quang (sáng tác: Việt Tuân - Lê Tự Minh) được đồng diễn bởi nhiều ca sĩ và vũ đoàn.

Tiết mục tổng kết chương trình để lại dư âm cho khán giả bằng những cảm xúc rộn ràng và tin yêu vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam