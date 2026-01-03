Điều ít biết về mỹ nam má lúm cao 1,82m "gây bão" phim Cách em 1 milimet

Bộ phim Cách em 1 milimet đang đi vào những tập cuối nhưng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, cùng khả năng diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ. Mỗi nhân vật mang màu sắc riêng biệt, cùng nhau tạo nên một bức tranh thanh xuân sống động và đầy lôi cuốn.

Trong đó, diễn viên Lê Hải trở thành tâm điểm chú ý khi vào vai Hiếu. Với ngoại hình sáng và phong thái lịch lãm, anh đã hóa thân trọn vẹn hình ảnh một "tổng tài" điển trai nhưng lại rất gần gũi, thú vị. Đặc biệt, ánh mắt đượm tình cùng nụ cười ngọt ngào của Lê Hải đã dễ dàng chinh phục người xem ngay từ những phân cảnh đầu tiên.

Trước đó, Hiếu được Viễn (Hà Việt Dũng) mai mối cho em gái là Tú (Quỳnh Châu). Thế nhưng, sự thật trớ trêu dần hé lộ khi Hiếu vừa tán tỉnh Tú, vừa lén lút qua lại với Duyên (Hà Bùi) - bạn gái của Bách (Huỳnh Anh), người bạn thân thiết với anh em Viễn.

Sau khi tận mắt chứng kiến Hiếu vào khách sạn cùng Duyên, Tú hoàn toàn thất vọng, cho rằng anh chỉ là kẻ đào hoa, lăng nhăng và kiên quyết cự tuyệt mọi lời theo đuổi.

Thế nhưng, ở những tập gần đây, Hiếu dần thay đổi theo hướng nghiêm túc hơn để chứng minh tình cảm mình dành cho Tú là thật lòng.

Dù Tú vẫn chưa hoàn toàn "đổ", đông đảo khán giả đã nghiêng hẳn về phía "chàng lãng tử biết quay đầu". Hơn nữa, sự tương đồng về ngoại hình, đặc biệt là nụ cười má lúm duyên dáng của cả hai càng khiến người xem không ngừng "đẩy thuyền" vì quá có tướng phu thê.

Trên mạng xã hội, nhân vật Hiếu đang tạo nên cơn sốt thực sự với hàng loạt bình luận ủng hộ: “Tú đến với Hiếu đi cho Bách tiếc”, hay “Ship cặp này vì Hiếu sống thực tế, dám yêu, dám hận, lại cực kỳ đàn ông”; "Đức tốt nhưng trẻ trâu. Bách trưởng thành nhưng chưa đủ tốt với Tú. Hiếu ngoài mác trai đểu thì hội tụ đủ mọi thứ cần với Tú"...

Nhiều khán giả còn dành lời khen "có cánh" cho diễn xuất biến hóa của Lê Hải: “Hết nước chấm, đểu cũng yêu"; “Lê Hải đóng hay thật, lúc dễ thương thì lịm tim, lúc nhìn đểu Duyên thì phát khiếp, diễn quá đạt”; "Trai đểu nhưng duyên quá nên khán giả mê"; "Mê nụ cười, mê cái má lúm, mê luôn cả cách anh Hiếu nũng nịu với chị Tú"...

Chính sức hút từ tính cách "dám chơi, dám nhận" và sự bảo vệ quyết liệt dành cho người mình thích đã giúp Hiếu trở thành nhân vật chiếm trọn cảm tình của công chúng ở chặng cuối phim.

Lê Hải cho biết Cách em 1 milimet là dự án đầu tiên anh hợp tác với Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Nam diễn viên thừa nhận cảm giác hồi hộp khi tham gia một bộ phim phát sóng khung giờ vàng, đồng thời cho biết luôn nỗ lực để thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn.

Trước khi gây sốt trong Cách em 1 milimet, Lê Hải từng được biết đến qua chương trình Người ấy là ai và MV Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà. Kể từ đó, anh bắt đầu tham gia diễn xuất và được khán giả chú ý.

Với chiều cao 1,82m cùng gương mặt điển trai, Lê Hải thậm chí được ví như “Nhậm Gia Luân phiên bản Việt”. Nhờ nụ cười má lúm rạng rỡ và phong thái lịch lãm, nam diễn viên đã sớm định hình hình ảnh "tổng tài" trên màn ảnh nhỏ, tiêu biểu là vai diễn rất được yêu thích trong bộ phim Ước mình cùng bay.

Ít ai biết rằng, trong quá trình ghi hình bộ phim này, Lê Hải đã phát hiện ra căn bệnh quái ác khiến anh gần như liệt cả hai chân. "Khi ấy tôi vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, nghĩ rằng không sao đâu, chắc ốm vài hôm là khỏi. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng… mọi thứ cứ xấu dần đi theo thời gian.

Đỉnh điểm của sự "ngây thơ" ấy là tôi đã ngã vô số lần trong nhà tắm và ngã cầu thang tới 3 lần, mình mới chịu đi chữa trị", Lê Hải chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau nhiều phương pháp điều trị không hiệu quả trong nước, Lê Hải buộc phải ra nước ngoài để thực hiện liệu pháp lọc huyết tương. Trong giai đoạn điều trị, cơ thể anh tăng cân mất kiểm soát, có thời điểm chạm mốc gần 90kg và phải di chuyển bằng xe lăn.

Nam diễn viên từng chia sẻ, đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực lớn về tinh thần.

Hiện tại, sức khỏe của Lê Hải đã hồi phục hơn 90%. Anh dần quay trở lại với các dự án nghệ thuật và tích cực xuất hiện trên màn ảnh.

Trước khi xuất hiện trong Cách em 1 milimet, nam diễn viên từng gây chú ý khi tham gia bộ phim điện ảnh Bẫy tiền, đóng cùng Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng và nữ diễn viên Jang Hye Jin (Ký sinh trùng). Dù bộ phim bất ngờ rút khỏi rạp sát ngày công chiếu, vai diễn của Lê Hải vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả, mở ra kỳ vọng về sự đa dạng trong diễn xuất của anh trong thời gian tới.

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng thần thái cuốn hút, Lê Hải hiện là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và quảng cáo săn đón.

Trong những khung hình đường phố (trái), anh gây ấn tượng với phong cách suit đen phối cùng tank top trắng và kính râm, toát lên vẻ phóng khoáng, hiện đại. Đôi khi, nam diễn viên lại trung thành với hình ảnh quý ông lịch lãm khi kết hợp sơ mi họa tiết tối màu cùng quần âu cạp cao đầy nam tính.

Đời thường, Lê Hải cũng chọn phong cách tối giản với áo trắng cổ chéo và quần ống rộng - kiểu phối được ưa chuộng nhờ sự thoải mái và vẫn có điểm nhấn riêng.

Hay sơ mi lụa tông trầm kết hợp quần sáng và giày da, đúng tinh thần của xu hướng tương phản giữa chất liệu mềm và phom dáng ứng dụng. Những lựa chọn này phản ánh gu thời trang nhất quán của nam diễn viên: Gọn, hiện đại, dễ áp dụng và không phụ thuộc vào chi tiết cầu kỳ.

Ảnh: Face book nhân vật