Diva Mỹ Linh gây sốt khi hát bản nhạc mùa thu bất hủ sau 31 năm

Tối 6/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình Hà Nội Concert: Hòa nhạc mùa thu 2025 do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong lĩnh vực cổ điển và thính phòng, mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng, đậm sắc thu Hà Nội.

Mở màn chương trình là Gửi gió cho mây ngàn bay - sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh - được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng. Đoàn Chuẩn - “người nhạc sĩ của mùa thu” - tuy sáng tác không nhiều nhưng để lại nhiều tác phẩm bất hủ. Giai điệu mềm mại của Gửi gió cho mây ngàn bay đưa khán giả bước ngay vào không khí thu Hà Nội, dù ca khúc không hề nhắc đến thành phố này.

Điểm nhấn của chương trình là sự trở lại của Trăng chiều - ca khúc từng gắn liền với diva Mỹ Linh từ khi cô mới 19 tuổi. Sau hơn ba thập kỷ, tác phẩm một lần nữa vang lên trong không gian hoàn toàn mới và lần đầu tiên được trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng do chính nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc thực hiện.

Nếu như Trăng chiều 31 năm trước từng chinh phục khán giả bởi âm điệu cuồng nhiệt, tươi mới và tràn đầy sức trẻ, thì nay, cũng qua giọng hát của Mỹ Linh - nhưng đã chín muồi và từng trải - tác phẩm ấy lại được khoác lên một diện mạo mới: Kỹ lưỡng về kỹ thuật và sâu lắng trong cảm xúc.

Mỹ Linh không chỉ tái hiện lại ca khúc, mà còn mang đến sự trải nghiệm trưởng thành, đong đầy chiêm nghiệm của thời gian.

Khi giai điệu quen thuộc vang lên, nhiều khán giả lặng đi, xúc động trước giọng hát của Mỹ Linh - vừa quen thuộc, vừa như được "tái sinh" trong không gian giao hưởng đầy cảm xúc.

Trước đêm hòa nhạc diễn ra, diva Mỹ Linh chia sẻ: “Tôi đã hát Trăng chiều năm tôi 19 tuổi và từ đó đến giờ chưa biểu diễn lại. Và lần này, biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng tôi cũng hơi hồi hộp nhưng qua buổi tập vừa rồi, tôi thấy rất hay, rất xúc động vì bản thân bài hát đã rất hay rồi, bản phối thì rất duyên dáng.

Trăng chiều là bài hát rất nổi tiếng của những năm trước và bây giờ được vang lên một lần nữa, tôi nghĩ rất xứng đáng. Không lẽ chúng ta cứ bỏ quên những tác phẩm tuyệt vời của những tác giả lớn tuổi? Như vậy thật sự phí phạm sự cống hiến của các nhạc sĩ".

"Họa mi” Khánh Linh - giọng ca được công chúng yêu mến - trở lại sân khấu Hà Nội Concert với nhiều thử thách mới. Đặc biệt, chị mang đến khoảnh khắc xúc động khi thể hiện Mùa thu vàng - sáng tác của anh trai, cố nhạc sĩ Ngọc Châu - qua bản chuyển soạn dành riêng cho dàn nhạc giao hưởng.

Ca khúc Mùa thu vàng ra đời trong giai đoạn nhạc nhẹ Việt Nam đổi mới những năm 1990, mang giai điệu trẻ trung mà đằm thắm, phảng phất nét lãng mạn, trong trẻo của mùa thu Hà Nội.

Tác phẩm gợi nhớ ký ức tuổi trẻ, những rung động đầu đời và tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống – phong cách âm nhạc đặc trưng của Ngọc Châu, người đã góp phần làm nên diện mạo mới mẻ cho nhạc nhẹ Việt Nam đương đại.

Hôm nay, Mùa thu vàng được cất lên qua giọng hát Khánh Linh, như một lời tri ân đầy cảm xúc của người em gái dành cho người anh tài hoa, khiến khán giả lắng lại trong những giai điệu chan chứa yêu thương và hoài niệm.

Một điểm nhấn thú vị của chương trình là Lời của gió - ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Duy Thái - lần đầu tiên được biến tấu trong giai điệu tango sôi động và cuồng nhiệt. Bản phối mới của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng mang đến sắc thái hoàn toàn khác, vừa giữ được tinh thần trẻ trung, trong sáng của nguyên tác, vừa thổi vào đó nguồn năng lượng mới mẻ.

Sự biến tấu này cũng đặt ra thử thách cho NSƯT Lan Anh và Lê Anh Dũng, khi phải dung hòa giữa sự bay bổng của nhạc nhẹ và nhịp điệu mạnh mẽ của tango.

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Lời của gió trở thành màn trình diễn đầy cảm xúc - vừa quen vừa lạ, khiến khán giả như được cuốn vào vũ điệu của tình yêu và ký ức tuổi trẻ Hà Nội một thời.

Giọng ca vàng của dòng nhạc thính phòng Lê Anh Dũng sau đó tiếp tục chinh phục khán giả với bản tình ca mùa thu sâu lắng, da diết Có phải em mùa thu Hà Nội.

Hòa nhạc mùa thu 2025 còn ghi dấu ấn với những sáng tạo trong hòa âm, phối khí của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Những ca khúc nhạc nhẹ quen thuộc về mùa thu như: Nhìn những mùa thu đi, Không còn mùa thu… lần đầu tiên được khoác lên lớp hòa âm giao hưởng đầy mới mẻ, tạo nên không gian âm nhạc vừa sang trọng, vừa gần gũi. Qua cách xử lý tinh tế, mỗi ca khúc như được “hồi sinh” trong diện mạo khác - vẫn giữ trọn cảm xúc nguyên bản, nhưng sâu lắng, dày dặn và giàu tính nghệ thuật hơn.

Phần hòa nhạc quốc tế đưa khán giả bước vào không gian cổ điển đầy mê đắm, với tiếng violin của nghệ sĩ Thiện Minh, tiếng cello của nghệ sĩ Phan Đỗ Phúc (trái) và những kiệt tác mùa thu bất hủ của Vivaldi, Grieg, Wagner, Michel Legrand.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng các nghệ sĩ đã mang đến một bức tranh âm nhạc trang trọng, nơi tinh hoa giao hưởng thế giới hòa quyện hài hòa cùng sắc màu âm nhạc Việt.

