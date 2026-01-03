Biểu tượng gợi cảm Brigitte Bardot và sự thật đau lòng về 4 cuộc hôn nhân

Người phụ nữ làm thay đổi quan niệm về tình dục

Năm 1957, Brigitte Bardot thủ vai nữ chính trong bộ phim gây chấn động thế giới And God Created Woman (Và Chúa tạo ra đàn bà). Trong phim, bà hóa thân thành một người phụ nữ phóng khoáng, yêu nhiều người đàn ông cùng lúc.

Vẻ đẹp đầy gợi cảm của Bardot đã chinh phục hàng triệu khán giả, nhưng cũng gây tranh cãi dữ dội. Một cảnh phim nổi tiếng cho thấy nhân vật của Bardot nhảy múa trên đôi chân trần, làn da lấm tấm mồ hôi, tóc buông xõa, phô bày đường cong cơ thể. Hình ảnh này vượt ra ngoài khuôn mẫu một ngôi sao Hollywood. Khi bộ phim ra mắt ở Bắc Mỹ, nhiều tờ báo chỉ trích là suy đồi đạo đức, thậm chí phim bị cấm chiếu.

Brigitte Bardot là biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Pháp (Ảnh: Vogue).

Trong khi đó, bộ phim ăn khách kỷ lục ở châu Âu, dù bị liên đoàn đạo đức lên án gay gắt. Tờ Times nhận định hình ảnh người phụ nữ nổi loạn về tình dục trong phim đã trở thành một “biểu tượng của tự do hoàn toàn”.

Đến nay, Và Chúa tạo ra đàn bà vẫn là tượng đài trong văn hóa đại chúng. Quan điểm sống phóng khoáng của Bardot cũng góp phần tạo nên những sóng gió trong đời bà. Bà trải qua 4 cuộc hôn nhân và có 1 cậu con trai, nhưng 3 người chồng đầu đều không chịu nổi tính cách nổi loạn của bà.

Những cuộc hôn nhân sóng gió

Năm 1952, Bardot kết hôn với đạo diễn Roger Vadim - người chồng đầu tiên. Họ ly hôn năm 1957 nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè. Trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Bardot từng ngoại tình với nam diễn viên Jean-Louis Trintignant và sống với ông trong 2 năm sau đó.

Brigitte Bardot kết hôn lần đầu vào năm 18 tuổi (Ảnh: News).

Năm 1959, Bardot kết hôn với Jacques Charrier, có con trai Nicolas, nhưng chia tay sau 3 năm. Cuộc hôn nhân thứ 3 của bà kéo dài trong giai đoạn 1966-1969 với triệu phú người Đức Gunter Sachs.

Năm 1992, bà Bardot kết hôn với chính trị gia Bernard d’Ormale. Trong tiểu sử, Bardot thừa nhận từng trải qua trầm cảm nặng, có những hành động cực đoan và nhiều lần nghĩ đến cái chết. Những khó khăn tinh thần này xuất phát từ những cuộc hôn nhân sóng gió và áp lực xã hội.

Người đàn bà mong manh ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ

Trong bài phỏng vấn cuối cùng, Bardot thừa nhận cuộc đời bà là một chuỗi những cuộc hôn nhân cô đơn và đầy thất vọng, giữa ảo tưởng về tình yêu và cái giá đắt đỏ của tự do. Ở tuổi 90, bà thú nhận cuộc hôn nhân thứ 4 với Bernard d’Ormale là trải nghiệm tồi tệ nhất.

Công chúng từng tôn sùng Bardot như biểu tượng của gợi cảm và tự do, nhưng bên trong là hàng chục năm đau khổ và vỡ mộng tình yêu. Các cuộc hôn nhân, thay vì mang lại an ủi, lại dần bào mòn tinh thần bà.

Brigitte Bardot luôn khát khao được yêu thương và thấu hiểu nhưng bà không tìm thấy điều đó ở cả 4 người chồng (Ảnh: News).

Sức hút của người chồng đầu tiên Roger Vadim đã đưa Brigitte Bardot ra khỏi sự vô danh, khơi dậy danh tiếng toàn cầu với bộ phim Và Chúa tạo ra đàn bà vào năm 1956. Tuy nhiên, sự thăng tiến nhanh chóng này đi kèm cái giá đắt: Sự ngây thơ và hạnh phúc của Bardot bị tổn thương khi Vadim ngoại tình, làm rạn nứt mối quan hệ mong manh giữa họ.

Sau này, Bardot hồi tưởng: “Ông ấy dạy tôi tự do nhưng đã giết chết sự ngây thơ của tôi”. Nghịch lý này đã định hình con đường cuộc đời bà - luôn được ca ngợi, nhưng đồng thời bị tổn thương sâu sắc về mặt cảm xúc, một ngôi sao được tôi luyện trong lò lửa của tình yêu và sự phản bội.

Khi kết hôn với người chồng thứ 2 Jacques Charrier, Bardot từng hy vọng tìm thấy sự hòa hợp để xoa dịu vết thương, nhưng thiên chức làm mẹ khiến bà mâu thuẫn với kỳ vọng xã hội và cảm giác tuyệt vọng cá nhân. Bà thừa nhận: “Tôi không sinh ra để làm mẹ”. Lời thú nhận này khi đó gây sốc và bị dư luận phán xét khắc nghiệt.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Charrier, Bardot tìm đến sự trốn chạy và quên lãng. Mối tình chóng vánh với tay chơi Gunter Sachs vào những năm 1960 khiến khán giả toàn cầu say đắm, nổi bật nhất là màn rải thảm hoa hồng bằng trực thăng trên bãi biển Saint-Tropez. Tuy nhiên, vẻ hào nhoáng bên ngoài không thể che giấu cảm giác trống rỗng về mặt cảm xúc mà Bardot ngày càng cảm nhận sâu sắc.

Brigitte Bardot và người chồng thứ 4, họ kết hôn khi nữ diễn viên 50 tuổi (Ảnh: Getty).

Đám cưới của họ vào năm 1966 tại Las Vegas (Mỹ) được ca ngợi trên toàn thế giới. Nhưng bên trong, Bardot tự thấy mình như một “con búp bê trên ngai vàng”, mắc kẹt trong chiếc lồng vàng của phù phiếm và sự không chung thủy.

Tình yêu từng bùng cháy mạnh mẽ giờ dần phai nhạt, để lại khoảng trống cảm xúc sâu thẳm. Cuộc ly hôn lặng lẽ sau đó chấm dứt những đam mê phù du, phá vỡ ảo vọng về một tình yêu bền vững của Bardot.

Người chồng thứ 4 Bernard d’Ormale xuất hiện khi Bardot bước vào tuổi 50, mang đến sự ổn định và bình yên. Nhưng sau cánh cửa đóng kín, mối quan hệ trở nên lạnh lùng, như bà mô tả: “Kết hôn nhưng cô đơn”. Việc d’Ormale không đáp ứng được đam mê và sự thẳng thắn của Bardot đã tạo nên rào cản cảm xúc giữa họ.

Sau những thất vọng về tình yêu, Brigitte Bardot rút lui về điền trang Saint-Tropez, tìm sự an ủi từ các con vật - những người bạn trung thành không phán xét niềm tin mãnh liệt hay những vết sẹo tâm lý của bà.

Ngày 28/12, bà qua đời tại nhà riêng ở Pháp, thọ 91 tuổi. Bà để lại khối tài sản 65 triệu USD, phần lớn được chuyển vào quỹ từ thiện chăm sóc động vật mang tên bà, tiếp tục di sản của một huyền thoại điện ảnh.