Phương Ly tỏa sáng, NSND Thanh Ngoan lần đầu hát xẩm cùng dàn “em xinh”

Tối 11/10, đêm thứ hai của concert Em xinh say hi diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tiếp nối thành công của đêm đầu tiên tại TPHCM. Sau trận mưa dai dẳng, buổi tối thời tiết dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi để 30 “em xinh” xuất hiện trên sân khấu, cùng hàng nghìn khán giả có mặt theo dõi.

Mở màn đêm nhạc, 30 “em xinh” xuất hiện trong áo dài trắng, đeo khăn hồng và đội nón lá, hòa giọng trong ca khúc Việt Nam hơn từng ngày, ca ngợi đất nước và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Tiết mục được điểm xuyết bằng pháo hoa tầm thấp và pháo giấy xếp thành ngôi sao 5 cánh, cùng chim bồ câu trắng mang chữ ký của 30 cô gái.

Tiết mục Cứ đổ tại cơn mưa do Châu Bùi, Phương Ly, 52Hz và Orange thể hiện mang đến những khoảnh khắc đặc biệt cho khán giả. Hàng trăm chiếc dù cùng hiệu ứng kim tuyến và bong bóng được bố trí khắp sân vận động, tạo không gian lãng mạn như mưa rơi.

Phương Ly nổi bật với trang phục đen, giọng hát truyền cảm của cô khiến khán giả không chỉ xúc động mà còn liên tục vỗ tay, reo hò.

Một trong những tiết mục ấn tượng của đêm nhạc là Duyên, với sự trình diễn của Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, Pháo, Phương Mỹ Chi và Saabirose.

Pháo gây chú ý khi vừa hát xẩm, vừa rap trên nền nhạc hip-hop, đồng thời đánh đàn nhị, tạo nên một tiết mục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đầy sáng tạo, mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả.

Đặc biệt, tiết mục còn có sự xuất hiện lần đầu của NSND Thanh Ngoan - nghệ sĩ nổi tiếng trong làng chèo và xẩm Việt Nam - trên sân khấu Em xinh say hi.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Biểu diễn tại đêm nhạc Em xinh say hi khiến tôi như được sống lại những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Tôi cũng rất hạnh phúc khi thấy thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến văn hóa truyền thống, cho tôi cơ hội đưa xẩm lên một sân khấu đặc biệt, trước hàng nghìn khán giả”.

Ngay sau đó, dàn "em xinh" khiến sân khấu bùng nổ với ca khúc Cầm kỳ thi hoạ. Quán quân Em xinh say hi Phương Mỹ Chi kết hợp cùng Tiên Tiên, Bích Phương, Lamoon và Bảo Anh, mang đến màu sắc dân gian pha lẫn hơi thở đương đại.

Với phần dàn dựng công phu và sự phối hợp nhịp nhàng, màn trình diễn vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa tỏa sáng theo phong cách hiện đại.

Trong phần trình diễn solo, “em xinh” Phương Mỹ Chi thể hiện tiết mục Ếch ngoài đáy giếng nhưng gặp sự cố âm thanh, khi tiếng nhạc nhiều lần bị tắt. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn giữ bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng cùng vũ công, hoàn thiện các động tác nhảy múa sôi động và giao lưu với khán giả, mang đến phần trình diễn giàu năng lượng.

Không chỉ mang đến những ca khúc dân gian và trữ tình sâu lắng, chương trình còn bùng nổ với màn trình diễn sôi động của MAIQuinn, Ngô Lan Hương, Muộii, Đào Tử A1J và Saabirose với ca khúc Easier, kết hợp nhiều nhạc cụ và trang phục cá tính.

Một số tiết mục khác như Đồng giao xinh gái, Run, Not my fault, Hề, Cách (Yêu đúng) điệu… cũng tạo nên một không khí cuồng nhiệt và tràn đầy năng lượng.

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nhiều khách mời nam trong vai trò hỗ trợ như: Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Dương Domic… Một trong những điểm nhấn là màn kết hợp đặc biệt trong tiết mục liên khúc Không đau nữa rồi - Hào quang. Phần mở đầu được thể hiện bởi Bùi Trường Linh - tác giả gốc của ca khúc Không đau nữa rồi - cùng “em xinh” LyLy.

Tiếp sau đó, phần trình diễn chính do “em xinh” 52Hz, Orange, Châu Bùi, Mỹ Mỹ và “anh trai” Pháp Kiều thể hiện, mang đến không gian âm nhạc lắng đọng nhưng vẫn bùng nổ cảm xúc.

Lần đầu tiên, hai bản ballad đình đám đại diện cho hai chương trình được hòa quyện trên cùng một sân khấu, tạo hiệu ứng thăng hoa khiến khán giả vỡ òa trong những khoảnh khắc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Đêm nhạc khép lại với tiết mục Real Aura, quy tụ 30 “em xinh”. Ca khúc trở thành lời tạm biệt đầy xúc động, gợi nhớ đến những kỷ niệm từ những ngày đầu chương trình và nhìn lại chặng đường mà các cô gái trải qua.

