Tài tử “Hoàn Châu cách cách” hạnh phúc thông báo vợ sinh con ở tuổi U60

Trên trang cá nhân, Cổ Cự Cơ chia sẻ niềm vui trong năm mới: “Đây là điều vô cùng cảm động với vợ chồng tôi và Kuson (con trai của Cổ Cự Cơ) trong năm 2025. Nhân ngày đầu tiên của năm mới, một khởi đầu mới, tôi muốn chia sẻ với mọi người”.

Cổ Cự Cơ hạnh phúc khoe gia đình anh đón thêm thành viên mới vào đầu năm (Ảnh: Weibo).

Nam nghệ sĩ 54 tuổi cho biết, quyết định sinh thêm con xuất phát từ mong muốn của con trai Kuson - cậu bé nhiều lần bày tỏ ước nguyện có em. Theo Cổ Cự Cơ, vợ chồng anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc có anh chị em để cùng đồng hành, hỗ trợ nhau trong hành trình trưởng thành, bởi cha mẹ chỉ có thể ở bên con cái trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời.

Anh bày tỏ: “Chúng tôi biết ơn vì điều ước của gia đình đã trở thành hiện thực. Kuson chắc chắn sẽ rất yêu thương em trai. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng trở thành một người chồng, người cha tốt. Cảm ơn những lời chúc từ đồng nghiệp và khán giả”.

Thông tin vợ chồng Cổ Cự Cơ đón thêm con khi cả hai đều đã bước vào độ tuổi U60 khiến dư luận xôn xao. Bên cạnh những lời chúc phúc, một số ý kiến cũng bày tỏ sự lo lắng khi bà xã nam diễn viên sinh con ở tuổi cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe.

Cổ Cự Cơ kết hôn với trợ lý hơn 4 tuổi vào năm 2015 sau nhiều năm hẹn hò bí mật (Ảnh: Sina).

Cổ Cự Cơ (SN 1972) là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Sở hữu ngoại hình thư sinh cùng giọng hát trầm ấm, anh có lượng người hâm mộ đông đảo và từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như MTV Asia Awards 2008, RTHK Top 10 Gold Songs Awards, Hong Kong TVB8 Awards…

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách như: Tân dòng sông ly biệt, Lực lượng chống lừa đảo, Hoàn Châu cách cách 3… Anh từng gây sốt vào giai đoạn đầu thế kỷ 21 nhờ vai Hà Thư Hoàn trong Tân dòng sông ly biệt. Trước đó, anh được tác giả Quỳnh Dao giao vai Ngũ A Ka trong Hoàn Châu cách cách 3.

Năm 2014, anh đăng ký kết hôn với nữ trợ lý lâu năm Trần Ánh Tuyết, hơn anh 4 tuổi, và tổ chức đám cưới vào cuối năm 2015.

Cổ Cự Cơ nổi tiếng với vai Hà Thư Hoàn trong "Tân dòng sông ly biệt" (Ảnh: Sina).

Cổ Cự Cơ và Trần Ánh Tuyết có quãng thời gian hẹn hò kéo dài 17 năm trước khi về chung một nhà. Dù kín tiếng trong chuyện tình cảm, nam nghệ sĩ vẫn được khán giả khen ngợi là người đàn ông chung thủy hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ.

Sau khi kết hôn, Cổ Cự Cơ chuyển giao toàn bộ tài sản cho vợ quản lý để thể hiện sự trân trọng và biết ơn những hy sinh của bà xã. Hai vợ chồng sống kín tiếng, tập trung vun vén tổ ấm. Cuối năm 2019, họ chào đón con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc.

Khi công bố tin vui về đứa con mới chào đời, hàng nghìn người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới gia đình Cổ Cự Cơ. Trong giai đoạn sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nam nghệ sĩ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc vợ con.

Những năm qua ngôi sao nổi tiếng hạnh phúc với việc làm bố bỉm sữa, chăm sóc gia đình (Ảnh: Weibo).

Cổ Cự Cơ từng chia sẻ sự xót xa khi vợ mang thai và sinh con đầu lòng ở tuổi ngoài 50. Vì vậy, anh quyết định ở nhà nhiều hơn để chăm sóc gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên vợ con. Nam diễn viên không ngần ngại học cách thay tã, cho con ăn, bế ẵm và vui đùa cùng các con.

Theo Sina, để có được niềm hạnh phúc làm cha mẹ, vợ chồng Cổ Cự Cơ đã phải bỏ ra không ít công sức và tiền bạc suốt nhiều năm qua. Thời điểm kết hôn Trần Anh Tuyết đã 46 tuổi nên việc có con của cặp đôi gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng nam diễn viên phải tiến hành đông lạnh trứng nhằm đảm bảo khả năng sinh sản.