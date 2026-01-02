Phạm Cường: “Nam thần màn ảnh" một thời, tuổi 60 đóng chủ tịch tỉnh gây sốt

Hai lần vào vai chủ tịch tỉnh phim giờ vàng VTV

Sau 43 tập lên sóng, nhân vật Chủ tịch tỉnh Việt Đông Nguyễn Văn Thủy qua sự hóa thân của NSƯT Phạm Cường vẫn duy trì sức hút đặc biệt với khán giả.

Dù không xuất hiện quá dày đặc trong tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, đây lại là mắt xích then chốt, tạo nên sức nặng tư tưởng cho toàn bộ câu chuyện.

Sức hấp dẫn của Nguyễn Văn Thủy đến từ sự dung hòa giữa nguyên tắc quản trị nghiêm minh và những trăn trở rất "đời" của một nhà lãnh đạo địa phương.

Bằng lối diễn xuất chiều sâu và sự tiết chế tinh tế, NSƯT Phạm Cường đã khắc họa thành công một hình tượng chủ tịch tỉnh điềm đạm, cương trực nhưng đầy nội lực.

Càng về những tập sau, khi các nút thắt dần mở ra, phong thái và ánh nhìn đầy suy tư của ông càng khẳng định vị thế là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mạch phim.

NSƯT Phạm Cường đang nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả khi đảm nhận vai Chủ tịch tỉnh Việt Đông Nguyễn Văn Thủy trong phim chính luận "Lằn ranh" (Ảnh: VFC).

Dù nhận được nhiều lời ngợi khen, Phạm Cường vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi chia sẻ về vai diễn của mình.

Theo nam nghệ sĩ, thành công của bộ phim không chỉ nằm ở diễn viên, mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng kịch bản và cách xây dựng nhân vật.

Ở Lằn ranh, từ lời thoại đến nội tâm của vị chủ tịch tỉnh đều được phác hoạ rất “đời”, nên người nghệ sĩ khi diễn không cần phải “lên gân”, còn khán giả dễ dàng cảm nhận sự chân thật, gần gũi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Phạm Cường cho biết, anh nhận lời đóng vai chủ tịch tỉnh trong phim Lằn ranh vì niềm yêu thích đặc biệt với dòng phim chính luận.

Với nghệ sĩ, vai diễn này không chỉ giúp anh thể hiện cái nhìn tổng thể, sâu sắc về xã hội mà còn phản ánh sự chuyển biến ở nhận thức giữa cái tốt và cái xấu trong thời đại ngày nay.

Nhân vật chủ tịch tỉnh do Phạm Cường đảm nhận đại diện cho “cái tốt khôn ngoan”, hướng thiện mà không phô trương, giáo điều. Ông sống ẩn mình, đôi khi chấp nhận “ngụy trang” giữa những thế lực xấu để chờ thời cơ tìm ra sự thật.

Sức mạnh của nhân vật này không nằm ở những tuyên bố hùng hồn, mà ở trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn. Chính cách tiếp cận này khiến vai diễn trở nên thuyết phục, đồng thời mang đến cho khán giả niềm tin rằng, sự xấu xa, dù tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng bị phơi bày trước ánh sáng công lý.

Thông qua bộ phim, nam diễn viên mong muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa đến với khán giả: “Đấu tranh bằng trí tuệ và bản lĩnh chứ không phải những khẩu hiệu cứng nhắc”.

Không phải ngẫu nhiên mà NSƯT Phạm Cường lại thể hiện thần thái của một vị lãnh đạo điềm tĩnh và quyết đoán đến vậy. Đó là thành quả của gần 2 thập kỷ đảm đương các vị trí chủ chốt tại Nhà hát Quân đội và Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

“Tôi thường xuyên tiếp xúc với các văn bản có tính pháp lý cao nên khi thể hiện lời thoại, giải quyết các mối quan hệ trong công tác cán bộ cũng đỡ bỡ ngỡ hơn.

Lời thoại trong phim chính luận thường dài, không mang tính sinh hoạt đời thường, nếu không hiểu rõ nội hàm, không nắm được chút ít về thể thức câu chữ sẽ nói rất sượng, kém sức sống”, NSƯT Phạm Cường nói.

Trước Lằn ranh, nghệ sĩ từng gây tiếng vang lớn khi đảm nhận vai Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trí Tuệ trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Bùi Huy Thuần. Đây được xem là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh, bởi hình tượng người lãnh đạo rất dung dị, gần gũi.

Nguyễn Trí Tuệ không phải mẫu người hoàn hảo, ông có những sai lầm trong đời sống cá nhân lẫn phong cách quản trị. Tuy nhiên, nhân vật này vẫn chiếm được cảm tình của khán giả nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của dân và lý tưởng chung.

Theo Phạm Cường, chính những khiếm khuyết lại làm nên tính chân thực của vị chủ tịch tỉnh, khiến ông trở nên gần gũi, đáng tin cậy hơn.

Ở góc độ nghệ sĩ, NSƯT Phạm Cường cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, nếu có cơ hội làm lại, anh vẫn muốn trau chuốt hơn trong một số phân đoạn.

Sự cầu thị này cho thấy thái độ nghiêm túc với nghề, ngay cả khi vai diễn đã được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận.

NSƯT Phạm Cường trong phim "Chủ tịch tỉnh" (Ảnh: VTV).

“Nam thần màn ảnh” một thời

NSƯT Phạm Cường sinh năm 1965 tại Hải Phòng, từng là gương mặt khuynh đảo màn ảnh nhỏ những năm 1990 và đầu năm 2000.

Thời điểm đó, anh được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “nam thần” nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng giọng nói trầm ấm đặc trưng.

Chính vì vậy, ngay từ những tập đầu của Lằn ranh, sự tái xuất của nam nghệ sĩ đã lập tức “gây bão” trên các diễn đàn phim ảnh.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi gặp lại thần tượng một thời: “Từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú Phạm Cường”, “Mê điệu cười của chú từ xưa đến nay vẫn chưa hết”; “NSƯT Phạm Cường vào vai nào là chuẩn vai đó, tăng thêm sự hấp dẫn cho phim", "Mê chất giọng bass của chú"...

Những lời khen “có cánh” ấy là minh chứng cho một sức hút bền bỉ, dù diện mạo nam thần năm nào giờ đã in hằn dấu vết của thời gian và sự từng trải.

Giai đoạn những năm 1990 và đầu 2000, Phạm Cường là gương mặt phủ sóng màn ảnh phía Bắc, trở thành hình mẫu "nam thần" trong lòng đông đảo khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Sở hữu lối diễn xuất điềm đạm, NSƯT Phạm Cường thường được các đạo diễn “đo ni đóng giày” cho những vai trí thức, cán bộ lãnh đạo - những nhân vật đòi hỏi sự chín chắn và chiều sâu nội tâm.

Trong gia tài nghệ thuật đồ sộ với gần 800 bộ phim lớn nhỏ, anh đã để lại dấu ấn đậm nét qua các tác phẩm như: Chiều tàn thu muộn, Đèn vàng, Bến bờ vực thẳm, Hướng dương ngược nắng hay gần đây nhất là Trạm cứu hộ trái tim.

Đặc biệt, vai diễn trong Khoan nói lời yêu thương đã mang về cho anh giải Cánh diều vàng 2010 tại hạng mục Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc, một sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ.

Sự điềm đạm, vững chãi ấy của NSƯT Phạm Cường không chỉ đến từ kinh nghiệm quản lý hay diễn xuất, mà còn được tôi luyện từ một thời tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và yêu lao động.

Khác với những đồn đoán về một tuổi thơ cơ cực, anh chia sẻ rằng bản thân đến với lao động bằng sự tự nguyện và niềm thích thú. Từ bán bánh mì, làm đèn đến thợ sơn, thợ xây... việc gì người khác ngại, nghệ sĩ đều hăng hái xông vào.

NSƯT Phạm Cường luôn giữ phong độ ở tuổi 60 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phạm Cường quan niệm: “Là đàn ông, cái gì cũng phải biết để làm chủ cuộc sống và đảm bảo tương lai cho gia đình. Với tôi, sống và làm việc là phải hết mình”.

Chính những trải nghiệm thực tế này đã bồi đắp cho anh vốn sống phong phú, để sau này khi hóa thân vào bất kỳ số phận nào, anh cũng tìm thấy điểm tựa từ thực tế.

Dốc hết năng lượng cho nghề nghiệp, thứ duy nhất khiến Phạm Cường "mệt mỏi" không phải là gánh nặng cơm áo, mà là nỗi trăn trở sau mỗi vai diễn mình chưa hài lòng. Nam nghệ sĩ luôn muốn được thử sức với những vai khác nhau, dốc hết năng lượng cho nghề.

Đi qua hành trình hơn 3 thập kỷ, từ một chàng trai trẻ phơi phới đến người nghệ sĩ ở độ tuổi lục tuần, sự thay đổi lớn nhất ở NSƯT Phạm Cường chính là tâm thế bình thản trước mọi biến động của cuộc đời.

Ở tuổi 60, anh chọn lối sống thuận tự nhiên, hạn chế nóng nảy và buông bỏ những tham, sân, si để giữ cho mình một "thế tĩnh trong tâm".

“Với nghề cũng vậy, chỉ khi nào lắng lại, ta mới nghe rõ tiếng nhân vật và cả tiếng lòng mình”, NSƯT Phạm Cường bộc bạch.