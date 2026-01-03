Ronaldo đeo đồng hồ kim cương giá hơn 19,5 tỷ đồng, giới mộ điệu trầm trồ

Ngoài danh hiệu mới đạt được - Cầu thủ hay nhất Trung Đông, món phụ kiện xa xỉ trên cổ tay Ronaldo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của giới mộ điệu.

Theo nhiều chuyên trang đồng hồ, ngôi sao 40 tuổi đeo mẫu Patek Philippe Nautilus Chronograph - một trong những phiên bản Nautilus hiếm nhất từng được thương hiệu Thụy Sĩ sản xuất.

Cristiano Ronaldo đeo đồng hồ Patek Philippe Nautilus Chronograph giá ước tính 745.000 USD (hơn 19,5 tỷ đồng) (Ảnh: Getty).

Mẫu đồng hồ này được chế tác giới hạn, thường chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng riêng và gần như không xuất hiện tại các cửa hàng trưng bày chính thức. Cỗ máy được làm từ vàng trắng 18K, toàn bộ vỏ và dây đeo được nạm 182 viên kim cương baguette-cut cùng 893 viên kim cương tròn, phủ kín bề mặt. Giá trị thị trường của chiếc đồng hồ được ước tính khoảng 745.000 USD.

Cristiano Ronaldo vốn nổi tiếng là một trong những cầu thủ sở hữu bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ “khủng” nhất giới thể thao.

Danh thủ có khối tài sản ước tính 1,2 tỷ USD hiện sở hữu hàng loạt mẫu đồng hồ đắt giá như: Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial (1,8 triệu USD), Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon (1,6 triệu USD), Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition (1 triệu USD), Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow (1 triệu USD) hay Rolex GMT-Master II “Ice” (870.000 USD).

Đồng hồ đắt giá của Cristiano Ronaldo khiến giới mộ điệu trầm trồ (Ảnh: Getty).

Dòng Patek Philippe Nautilus được giới thiệu lần đầu vào năm 1976 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của ngành chế tác đồng hồ cao cấp. Thương hiệu Patek Philippe từng mô tả Nautilus là “một trong những chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới được làm từ thép”.

Trải qua gần nửa thế kỷ, Nautilus không chỉ là cỗ máy thời gian mà còn là biểu tượng văn hóa, đại diện cho sự sang trọng, kỹ thuật chế tác đỉnh cao và giá trị sưu tầm. Việc sở hữu một chiếc Nautilus được xem như sự đầu tư vào một trong những kiệt tác đồng hồ tinh xảo nhất thế giới.

Thiết kế của Nautilus mang dấu ấn riêng biệt với viền bát giác bo tròn, đường kính 42mm, lấy cảm hứng từ cửa sổ tàu biển. Các đường rãnh ngang trên mặt số cùng dây kim loại đặc trưng đã giúp Nautilus trở thành mẫu đồng hồ mang tính đột phá ngay từ thời điểm ra mắt.

Cận cảnh mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus Chronograph (Ảnh: Watches).

Tên gọi Nautilus bắt nguồn từ chiếc tàu ngầm trong tiểu thuyết kinh điển Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne, càng làm tăng giá trị biểu tượng và câu chuyện đằng sau thiết kế.

Giống như Rolex Daytona, đồng hồ Patek Philippe Nautilus trên thị trường thứ cấp thường có giá cao hơn đồng hồ mới, thậm chí chênh lệch tới 50%, cho thấy sức hút bền bỉ của dòng sản phẩm này.

Đồng hồ Patek Philippe Nautilus từ lâu đã trở thành món phụ kiện được giới người nổi tiếng trên toàn thế giới ưa chuộng, bất kể họ hoạt động trong lĩnh vực nào. Sự kết hợp giữa chất liệu cao cấp như vàng, bạch kim, tên tuổi danh giá của thương hiệu lâu đời cùng thiết kế mang tính biểu tượng đã giúp dòng đồng hồ này chinh phục giới sao.

Tài tử Leonardo DiCaprio cũng yêu thích mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus (Ảnh: Vogue).

Không chỉ là cỗ máy đo thời gian, Nautilus còn được xem như biểu tượng của sự thanh lịch và đẳng cấp. Các yếu tố như kỹ thuật chế tác đỉnh cao, lịch sử phát triển lâu đời và tính sưu tầm cao khiến mẫu đồng hồ này luôn nằm trong danh sách ưu tiên của những nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Không chỉ Cristiano Ronaldo, nhiều ngôi sao nổi tiếng thường xuyên lựa chọn Patek Philippe Nautilus có thể kể đến diễn viên kiêm người mẫu Henry Golding, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay, tài tử Brad Pitt, MC Ellen DeGeneres, diễn viên Bradley Cooper, nhà sản xuất chương trình Simon Cowell, diễn viên Mark Wahlberg và tay vợt Rafael Nadal. Qua đó khẳng định sức hút bền bỉ của dòng đồng hồ xa xỉ này trong giới giải trí và thể thao toàn cầu.