Người mẫu Việt xinh đẹp bị nhầm là AI, clip hút hơn 6 triệu view

Người mẫu Đỗ Hương Giang bị hiểu nhầm là AI vì có vóc dáng siêu thực (Video: Nhân vật cung cấp).

Chỉ là một đoạn clip hậu trường ngắn, nhưng hình ảnh một người mẫu Việt với vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể sắc nét và thần thái lạnh lùng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người thậm chí đặt nghi vấn nhân vật trong clip là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), không phải người thật.

Clip đang tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội và gây ra những tranh luận xoay quanh chuẩn mực cái đẹp, đặc biệt là trong giới người mẫu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đỗ Hương Giang, người mẫu trong clip, cho biết đoạn video gây sốt thực chất chỉ là clip hậu trường trong một buổi ghi hình. Tuy nhiên, hiệu ứng thị giác mà nó mang lại đã vượt xa dự đoán của cô.

“Em đọc bình luận thì thấy mọi người nói rất nhiều về cân nặng và tỷ lệ cơ thể của em. Nhiều người cho rằng vóc dáng em giống như tạo ra bởi AI. Em đoán đó là lý do khiến clip viral (nổi tiếng - PV)”, Giang chia sẻ.

Chính sự kết hợp giữa vóc dáng mảnh mai, thiết kế ôm sát cùng ánh sáng sân khấu đã khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về tính chân thật của hình ảnh. Không ít bình luận so sánh cô với nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng Avatar, thậm chí cho rằng clip là một sản phẩm đồ họa.

Trước những so sánh với các nhân vật giả tưởng, Giang cho biết bản thân cũng tò mò và chủ động tìm hiểu.

"Em chưa có cơ hội xem phim Avatar, nhưng sau khi đọc bình luận của mọi người, em có lên mạng tìm kiếm và thấy một số clip cắt ghép về nhân vật Varang. Em thấy đúng là cũng có điểm tương đồng", Hương Giang bày tỏ.

Với những bình luận cho rằng vẻ đẹp của cô giống như AI, Giang cho rằng đó là một điều thú vị.

Bên cạnh những ý kiến hoài nghi, cô cũng đọc được nhiều bình luận cho rằng ngoại hình của cô vốn đã như vậy từ khi xuất hiện ở chương trình The New Mentor, chỉ là hiện tại gầy hơn nên các đường nét trở nên sắc sảo hơn.

Đồng thời, Hương Giang cũng từng công khai việc đã can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt để tự tin hơn.

Theo Giang, gương mặt và vóc dáng của cô vốn có những đường nét rõ ràng, dễ tạo hiệu ứng mạnh trước ống kính.

Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài “siêu thực” của cô là một quá trình làm việc với cường độ cao, chăm chỉ rèn luyện vóc dáng.

Giang cho biết hiện tại cô cao 1,75m, nặng khoảng 45kg. Trước đây, có thời điểm vòng eo của cô xuống mức 53cm, nhưng đó là giai đoạn tụt cân nhanh và sâu nhất.

“Khi mới vào TPHCM và tham gia chương trình The New Mentor, em chưa quen với cường độ làm việc. Có những ngày quay gần như 24 giờ liên tục, ở phim trường chỉ ngủ được 2-3 giờ. Sau chương trình, em lại nhận show liên tục, gần như không có ngày nghỉ”, Giang kể.

Lịch làm việc dày đặc, thiếu ngủ kéo dài, ăn uống không đúng giờ và không có thời gian tập luyện khiến cân nặng của cô giảm mạnh. Có thời điểm, Giang từ 45kg tụt xuống còn 42kg.

“Cơ thể em vốn đã gầy sẵn, nên chỉ cần giảm 1-2 kg là lộ rất rõ. Sau giai đoạn đó, em nhận ra sức khỏe mình có vấn đề, cơ thể phát tín hiệu là đã làm việc quá sức nên đã điều chỉnh lại”, cô nói.

Trước những tin đồn cho rằng cô chỉ nặng khoảng 35kg, Giang phủ nhận: “35kg thì chắc chỉ đủ cân… bộ xương thôi, chưa tính cơ với thịt. Cho nên, đó chỉ là tin đồn thôi”.

Theo Giang, việc duy trì mức cân nặng 45kg hiện tại không phải do cô “ăn hoài không mập” hay ép cân cực đoan, mà là kết quả của việc cân bằng giữa ăn uống và tập luyện.

“Hiện tại, em thấy mọi người chuộng vẻ đẹp săn chắc hơn. Làm trong lĩnh vực thời trang, em cũng cần linh hoạt để phù hợp với thị trường”, cô nói.

Giang cho biết cô tập gym thường xuyên và xây dựng chế độ sinh hoạt nghiêm túc. Việc giữ dáng là một quá trình chủ động, không phải ngẫu nhiên.

Trước những bình luận trái chiều về ngoại hình, Giang thừa nhận cô không phải kiểu người “bỏ ngoài tai” dư luận.

Cô chia sẻ: “Em tò mò xem trong mắt mọi người mình là người như thế nào. Có những bình luận khiến em tổn thương, nhưng cũng có bình luận rất hài hước”.

Những biệt danh như “bộ xương khô” hay “bộ trưởng bộ hài cốt” từng khiến cô giật mình nhìn lại bản thân. Tuy nhiên, Giang cho rằng những nhận xét đó không nhắm vào nhân phẩm hay tính cách, mà chỉ là ngoại hình, thứ hoàn toàn có thể thay đổi.

“Em nghĩ hôm nay người ta có thể nhìn mình theo cách này, ngày mai lại là một góc nhìn khác. Nên em không để những lời đó khiến mình áp lực hay mất ăn mất ngủ”, cô nói.

Với Giang, vẻ đẹp “siêu thực” có thể gây tranh cãi, nhưng quan trọng hơn cả là sức khỏe và sự chủ động làm chủ cuộc sống của chính mình. Sau cơn sốt 6 triệu lượt xem, người mẫu trẻ cho rằng, điều cô học được lớn nhất là lắng nghe cơ thể và giữ cho mình sự tỉnh táo trước mọi áp lực từ mạng xã hội.

Theo cô, ngoại hình chỉ là một phần trong nghề người mẫu. Điều quan trọng không kém là kỹ năng trước ống kính, thần thái và khả năng làm chủ hình ảnh. Xa hơn, cô cho rằng người làm nghề cần trang bị thêm tri thức để có thể phát triển bền vững.

Ít người biết rằng Giang từng theo học Trường Đại học Ngoại thương và đã tốt nghiệp loại giỏi, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

“Dù em không theo con đường học thuật ngay lúc này, nhưng kiến thức vẫn ở đó. Sau này, khi có thời gian, em hoàn toàn có thể áp dụng vào kinh doanh, đầu tư”, Giang nói.

Theo cô, việc có nền tảng về kinh tế giúp bản thân nhạy bén hơn trước những biến động, tránh rơi vào trạng thái hoang mang khi đối diện rủi ro trong nghề.

Đỗ Hương Giang (sinh năm 1999, Hà Nội), từng là Á quân cuộc thi The New Mentor – Người mẫu Toàn năng 2023. Cô được đánh giá cao về phong cách catwalk (trình diễn thời trang) và kỹ năng trước ống kính. Sau thành công tại The New Mentor, cô tiếp tục ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang.

Ảnh: Nhân vật cung cấp