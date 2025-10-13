Hoàng Thùy Linh đem bản hit trăm triệu views lên sân khấu lễ hội thế giới

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội khép lại vào tối 12/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng Thành Thăng Long, sau 3 ngày sôi động thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Đêm bế mạc đã mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam và các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Tâm điểm của đêm diễn là màn trình diễn ấn tượng của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Xuất hiện trên sân khấu với trang phục mang cảm hứng truyền thống và bệ đỡ hình cánh độc đáo, nữ ca sĩ đã khuấy động không khí với hai bản hit đình đám: Gieo quẻ và See tình.

Dù được nâng trên bệ đỡ cao 2m, Hoàng Thùy Linh vẫn tự tin vừa hát vừa nhảy cùng vũ đoàn. Đặc biệt, với See tình, ca khúc từng gây sốt toàn cầu và được hàng triệu khán giả quốc tế cover (bắt chước), nữ ca sĩ đã tái hiện lại màn vũ đạo quen thuộc, khiến người xem chương trình không ngừng hò reo.

See tình từng có khoảng thời gian trở thành một hiện tượng văn hóa, lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, với nhiều nghệ sĩ K-pop như EXO, Super Junior, Astro cover vũ đạo.

Đoạn điệp khúc của See tình cũng trở thành xu hướng trên TikTok, được nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan... mô phỏng theo. Ước tính trên mọi nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, ca khúc này đã có tới hàng trăm triệu lượt xem.

Hoàng Thùy Linh tái hiện bản hit trăm triệu views "See tình" tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội (Video: Mai Châm).

Ca sĩ Trúc Nhân cũng góp phần làm nên thành công của đêm bế mạc với chất giọng dày và ấm áp. Anh đã chạm đến trái tim khán giả qua ca khúc Thịnh vượng Việt Nam.

Không khí chương trình được đẩy lên cao trào khi Trúc Nhân trình diễn ca khúc đang được yêu thích của anh là Made in Vietnam.

Với những ca từ thể hiện tình yêu nước, sự gắn kết và yêu thương của người Việt Nam, ca khúc của Trúc Nhân đã khiến khán giả chìm đắm trong cảm xúc tự hào.

Sau phần mở màn sôi động, sân khấu trở nên sâu lắng với các tiết mục trình diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Đoàn nghệ thuật Indonesia mang đến tiết mục Hello Vietnam bằng những nhạc cụ truyền thống độc đáo, tạo nên trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Đoàn nghệ thuật Pakistan trình diễn màn đọc thơ kết hợp múa truyền thống Aaj rang hae.

Hai vũ công Việt Nam thể hiện vũ điệu Latinh nóng bỏng của Cuba trên nền giai điệu Gió Cuba.

Các nghệ sĩ Iran biểu diễn ca khúc dân ca Bình minh, mang đến một giai điệu phương xa đầy ấn tượng với tiết tấu dồn dập và bắt tai.

Chương trình bế mạc khép lại bằng màn đồng diễn của các em thiếu nhi với bản mashup Chong chóng xanh - Tiếng chuông và ngọn cờ, gửi gắm thông điệp về tương lai và hy vọng.

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội đã diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 12/10, quy tụ nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của 48 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, hướng đến cộng đồng. Chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp đã thu về 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh. Lễ hội có 34 gian hàng ẩm thực, cùng 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Nhiều chương trình biểu diễn ấn tượng đã diễn ra, như các tiết mục múa truyền thống của Ấn Độ, Mông Cổ, hay các làn điệu dân tộc Việt Nam như quan họ, chèo, độc tấu đàn bầu... Đặc biệt, chương trình biểu diễn trang phục dân tộc quốc tế Bước chân di sản đã thu hút sự chú ý khi các phu nhân Đại sứ Mỹ, Nhật Bản, Ukraine và Cộng hòa Séc cùng trình diễn áo dài Việt Nam, thể hiện sự giao lưu và gắn kết văn hóa. Bên cạnh đó, lễ hội còn có ngày hội sách và các chương trình chiếu phim quốc tế. Khu vực ẩm thực cũng là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể khám phá tinh hoa ẩm thực từ năm châu với các món ăn truyền thống của Mexico, Pháp, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Ảnh: Nguyễn Hà Nam