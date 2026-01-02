NSND Thu Hà khoe con trai cao như người mẫu, kể về cuộc sống tuổi U60

Nhân dịp đầu năm mới, NSND Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" khoe diện mạo của con trai thứ 2. Con trai nữ nghệ sĩ được khen điển trai, có chiều cao như người mẫu. Chị hạnh phúc khi con đã cao lớn, trưởng thành và biết nấu ăn giúp mẹ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thu Hà cho biết, con trai chị học đại học ở TPHCM nên thi thoảng chị cũng vào miền Nam để thăm con.

"Tôi có vào TPHCM thăm để xem con ăn ở thế nào. Con là một thanh niên năng động, tự lập nên tôi không phải lo lắng nhiều", Thu Hà nói.

Nữ nghệ sĩ có 2 con trai. Chị thổ lộ rằng, sau này mình làm mẹ chồng nhưng sẽ không khó tính. Chị sẽ sống bên cạnh các con nhưng không sống cùng nhà với các con.

"Tôi là một người phóng khoáng. Khi làm nghệ thuật, tôi từng sống trong cuộc đời của nhiều người, biết được tâm lý người khác. Tôi nghĩ mình sẽ dễ tính. Tôi cho rằng, cứ sống chân thành thì các con sẽ hiểu mình", chị tâm sự.

NSND Thu Hà cho biết, chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa là nghỉ hưu nên chị ít tham gia các vở diễn trên sân khấu, để dành cơ hội cống hiến cho các nghệ sĩ trẻ.

"Việc nghỉ hưu chỉ là thủ tục hành chính. Nếu phim truyền hình có kịch bản hay, được mời thì tôi vẫn nhận lời. Có lẽ, tôi cũng như các nghệ sĩ đi trước, sẽ làm nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng...", chị nói.

NSND Thu Hà đang có những tháng ngày thảnh thơi bên gia đình. Những lúc rảnh rỗi chị thường xuyên đi chợ, nấu ăn. Tối đến, chị xem phim, trò chuyện cùng người thân.

Ở tuổi gần 60 nhưng nhan sắc của NSND Thu Hà vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Có ý kiến cho rằng, chị đã bị "thời gian bỏ quên" khi vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào...

NSND Thu Hà cho biết, chị không có bí quyết gì ngoài việc sống đúng với tuổi của mình và sống tích cực, lạc quan trong mọi chuyện.

"Tôi không sợ tuổi già vì luôn học cách cân bằng mọi thứ trong đời sống, coi đó là quy luật tự nhiên. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải biết buông bỏ và vượt qua những khó khăn. Thậm chí, chúng ta cũng nên đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh nhất có thể...", chị chia sẻ.

Những năm gần đây, nghệ sĩ gốc Tuyên Quang tham gia nhiều phim truyền hình, như Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim... và nhận được nhiều lời khen về diễn xuất.

Thu Hà cho rằng, bản thân không sợ bị khán giả ghét khi hóa thân vào nhân vật ghê gớm. Theo chị, nếu khán giả phản ứng có nghĩa là người diễn viên đã thành công.

Ngoài đóng phim, nữ nghệ sĩ cũng tích cực tham gia vào các sự kiện liên quan đến nghệ thuật và gặp gỡ các đồng nghiệp như: Tú Oanh, Thanh Thanh Hiền...

Thu Hà nói rằng, khi tham gia những chương trình này, chị thấy mình năng động, cuộc sống có ý nghĩa hơn.

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang. Năm 20 tuổi, Thu Hà vụt sáng lên như một ngôi sao màn bạc với 2 bộ phim: Đêm hội Long Trì của đạo diễn Hải Ninh và Lá ngọc cành vàng của đạo diễn Vũ Châu.

Sau khi tiếp tục ghi dấu ấn với các bộ phim: Tóc gió thôi bay, Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn…, chị rời Đoàn Văn công Quân khu 2 để gia nhập Nhà hát Kịch Hà Nội. NSND Thu Hà 2 lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990 và 1993.

Thu Hà là nữ diễn viên được khán giả hâm mộ, yêu mến cuồng nhiệt thập niên 1990 cùng những tên tuổi như: Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng... Chị cũng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch".

Ảnh: Facebook nhân vật