Con trai cả dứt tình, David Beckham làm điều không ai ngờ

Tháng 12 vừa qua, Brooklyn Beckham gây xôn xao khi chặn toàn bộ các thành viên trong gia đình Beckham trên mạng xã hội. Trước đó, anh và vợ - Nicola Peltz - liên tục vắng mặt trong các sự kiện gia đình, không có bất kỳ tương tác công khai nào với bố mẹ và các em. Cặp đôi cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tin đồn rạn nứt.

Brooklyn Beckham không còn giữ quan hệ với bố mẹ ruột (Ảnh: Getty).

Gần đây, Brooklyn tiếp tục khiến dư luận chú ý khi đăng tải hình ảnh kèm chú thích được cho là mang hàm ý “đá xéo” gia đình ruột thịt, khẳng định không quan tâm đến phản ứng của người thân. Trong dịp Giáng sinh, anh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình vợ và nhấn mạnh vợ là người quan trọng nhất trong cuộc sống.

Trước những động thái của con trai cả, gia đình Beckham không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào. Trong kỳ nghỉ lễ, David và Victoria Beckham cùng các con vẫn quây quần bên nhau, chia sẻ nhiều hình ảnh sum họp ấm áp trên mạng xã hội.

Nhân dịp đón năm mới và chia tay năm cũ, David Beckham đã điểm lại những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống của anh trong một năm qua, từ việc được phong tước hiệp sĩ đến chức vô địch MLS trên cương vị đồng sở hữu. Cựu danh thủ cũng dành nhiều lời tri ân cho vợ, các con và những người đồng hành, nhưng không nhắc đến Brooklyn.

Bekham đăng ảnh và gửi lời cảm ơn gia đình vào thời điểm đón năm mới (Ảnh: Instagram).

Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng dù có mâu thuẫn, Brooklyn vẫn là một phần không thể thiếu của gia đình Beckham.

Sau đó không lâu, David Beckham bất ngờ đăng tải một bức ảnh cũ chụp riêng cùng Brooklyn. Dưới bức ảnh, anh viết: “Tôi rất biết ơn vì có gia đình. Tôi thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời. Tôi yêu mọi người rất nhiều. Tôi là một người bố may mắn. Các con là cuộc sống của bố. Bố yêu các con”.

Theo một nguồn tin thân cận chia sẻ với Us Weekly, Brooklyn hiện không mặn mà với việc hàn gắn mối quan hệ với bố mẹ và các em.

Anh được cho là muốn tập trung vào cuộc sống riêng cùng vợ - Nicola Peltz - và tránh xa sự ồn ào của giới giải trí. Một người bạn của Nicola cho biết Brooklyn từ lâu mong muốn một cuộc sống kín tiếng và cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên gia đình vợ tại Mỹ.

David Bekham đăng ảnh chụp cùng con trai cả, Brooklyn Beckham, và khẳng định anh vẫn là một người bố may mắn (Ảnh: Instagram).

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai cả của cặp đôi nổi tiếng David và Victoria Beckham. Anh kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz vào năm 2022 và hiện theo đuổi nhiều lĩnh vực như người mẫu, nhiếp ảnh và kinh doanh ẩm thực.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Theo Forbes, ông Nelson Peltz hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,67 tỷ USD.

Gia đình Beckham với 6 thành viên từ lâu được xem là biểu tượng của sự gắn kết trong giới giải trí. Việc Brooklyn Beckham ngày càng xa cách khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho hình ảnh một gia đình từng được ngưỡng mộ bậc nhất.