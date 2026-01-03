Ca sĩ Hà Phương khoe ảnh bên chồng tỷ phú, hé lộ lý do kín tiếng đời tư

Đây là lần hiếm hoi ca sĩ Hà Phương xuất hiện bên ông xã tỷ phú Chính Chu. Trong bữa tiệc, Hà Phương gây ấn tượng với chiếc đầm vàng nhấn eo, tôn lên vóc dáng thon gọn. Nhan sắc tươi trẻ của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ người thân và bạn bè có mặt.

Không gian buổi tiệc được bài trí trang nhã với tông vàng kim và trắng, mang ý nghĩa cao quý, bền vững, tượng trưng cho hành trình hôn nhân 6 thập kỷ của bố mẹ chồng nữ ca sĩ.

Ca sĩ Hà Phương khoe vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong buổi tiệc là nghi thức “Trao lại ký ức”. Hà Phương cùng các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị những ca khúc và lời chúc ý nghĩa dành tặng bố mẹ chồng. Chia sẻ tại buổi tiệc, nữ ca sĩ cho biết vợ chồng cô luôn xem bố mẹ như một hình mẫu lý tưởng để học hỏi trong hôn nhân.

“Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn”, Hà Phương bày tỏ.

Ca sĩ Hà Phương bên gia đình chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh không khí trang trọng dành cho ông bà, niềm vui của gia đình càng được nhân lên khi Hà Phương nhắc đến thành tích học tập đáng tự hào của các con.

Con gái út của nữ ca sĩ vừa chính thức được tuyển thẳng vào Đại học Brown - một trong những trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Để chúc mừng con, nữ ca sĩ chọn cách ăn mừng nhẹ nhàng, bằng việc tặng con gái một chú chó, như một kỷ niệm gắn bó, riêng tư của gia đình.

Không khí buổi tiệc thêm phần ấm áp với sự góp mặt của em ruột Minh Tuyết và người bạn thân lâu năm - ca sĩ Trần Sang.

Vợ chồng ca sĩ Hà Phương cùng bầu show Thúy Uyển (phải) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi về việc luôn giữ kín đời tư, Hà Phương thẳng thắn bày tỏ, trong cuộc sống riêng, cô muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, cô trân trọng trong vòng tay người thân trước khi chia sẻ rộng rãi.

"Sự kiện hôm nay đặc biệt ý nghĩa vì chúng tôi cùng nhau chứng kiến cột mốc 60 năm hôn nhân của bố mẹ chồng, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của các con", Hà Phương bộc bạch.