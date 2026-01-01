Nghệ sĩ qua mặt Taylor Swift để trở thành “ông hoàng thu nhập” năm 2025

Theo danh sách 10 nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025 vừa được công bố, The Weeknd dẫn đầu nhờ thành công vang dội của chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn.

Chuỗi buổi diễn này đã chính thức vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu, trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nghệ sĩ solo (cá nhân) nam.

The Weeknd là ca sĩ có thu nhập cao nhất năm 2025 (Ảnh: Instagram).

Trước đó, kỷ lục này thuộc về Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-2023) của danh ca Elton John, với tổng doanh thu 939 triệu USD.

Cột mốc tỷ USD được xác lập sau khi The Weeknd công bố lịch diễn quốc tế năm 2026, qua đó đẩy tổng doanh thu bán vé lên mức cao kỷ lục.

Trong quá trình lưu diễn, anh trở thành nghệ sĩ nam ca sĩ da màu có doanh thu cao nhất lịch sử tại nhiều địa điểm biểu diễn lớn ở các thành phố như New York, Orlando và Houston (Mỹ).

Chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn khởi động từ tháng 7/2022, đến nay đã bán hơn 7,5 triệu vé cho 153 buổi diễn tại Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin và Australia.

Ông Omar Al-Joulani, Chủ tịch mảng concert (đêm diễn) của Live Nation, nhận định The Weeknd đã “định nghĩa lại khái niệm nghệ sĩ lưu diễn toàn cầu”.

“Việc doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD cho thấy sức bền hiếm có của The Weeknd cũng như nhu cầu đáng kinh ngạc của khán giả đối với các buổi biểu diễn trực tiếp của anh. After Hours Til Dawn hiện là một trong những chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử”, ông Al-Joulani nhấn mạnh.

The Weeknd trong một đêm diễn của concert "After Hours Til Dawn" (Ảnh: WireImage).

Tuy vậy, dự án từng suýt gián đoạn vào tháng 9/2022 khi The Weeknd bất ngờ mất giọng trong lúc biểu diễn ca khúc Can’t Feel My Face tại sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ). Nam ca sĩ đã phải hủy đêm diễn và tạm nghỉ để hồi phục, trước khi quay trở lại sân khấu 2 tháng sau.

Bên cạnh thành công thương mại, The Weeknd còn được ghi nhận với các hoạt động nhân đạo. Theo Variety, anh đã quyên góp hơn 8,5 triệu USD cho Quỹ Nhân đạo XO và tổ chức Global Citizen. Doanh thu trong năm 2026 dự kiến tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ Chương trình Lương thực Thế giới.

Ngoài thu nhập từ lưu diễn, The Weeknd còn ký thỏa thuận hợp tác lớn với Lyric Capital Group - công ty đầu tư chuyên về bản quyền âm nhạc - trong thương vụ được định giá khoảng 1 tỷ USD. Theo đó, nam nghệ sĩ thu về 250 triệu USD.

Khác với hình thức bán đứt catalog (tài liệu quảng cáo) phổ biến, nam ca sĩ lựa chọn mô hình “share master”, theo đó Lyric Capital nắm cổ phần thiểu số, còn The Weeknd vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo và phần lớn quyền sở hữu các bản ghi gốc.

Thỏa thuận bao gồm master (xử lý âm thanh) và quyền xuất bản đối với các tác phẩm phát hành từ đầu sự nghiệp đến cuối năm 2025, không ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện tại của anh với XO Records, Republic Records và Universal Music Group.

The Weeknd thể hiện ca khúc "Save Your Tears" (Video: YouTube).

Giới chuyên môn đánh giá đây là mô hình hợp tác mới, cho phép nghệ sĩ huy động nguồn vốn lớn mà vẫn bảo toàn quyền kiểm soát di sản âm nhạc.

The Weeknd (SN 1990), tên thật Abel Tesfaye, lớn lên tại Canada và bước vào làng nhạc từ năm 2010. Anh đã bán hơn 100 triệu bản thu, giành 4 giải Grammy, 20 giải Billboard và một đề cử Oscar. Các ca khúc nổi bật của anh gồm: Starboy, Save Your Tears, Die for You, One of the Girls.

Xếp thứ 2 trong danh sách ca sĩ có thu nhập cao nhất năm 2025 là Taylor Swift, với 205 triệu USD, chủ yếu đến từ việc phát hành nhiều phiên bản album The Life of a Showgirl và hợp đồng phim tài liệu The Eras Tour với Disney trị giá 80 triệu USD.

Taylor Swift là nghệ sĩ có thu nhập cao thứ 2 trên thế giới trong năm 2025 (Ảnh: News).

Đứng thứ 3 là “ong chúa” Beyoncé Knowles, thu về 148 triệu USD nhờ chuyến lưu diễn Cowboy Carter Tour. Với thành tích này, Beyoncé được Forbes xếp vào danh sách tỷ phú USD, trở thành nghệ sĩ âm nhạc thứ 5 đạt cột mốc này, sau Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen và Rihanna.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách 10 ca sĩ có thu nhập cao nhất năm 2025 lần lượt thuộc về: Kendrick Lamar (109 triệu USD), Coldplay (105 triệu USD), Shakira (105 triệu USD), Drake (78 triệu USD), Chris Brown (74 triệu USD), Zach Bryan (70 triệu USD) và Bad Bunny (66 triệu USD).