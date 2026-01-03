Người mẫu khoe sắc vóc gợi cảm, gợi ý mặc đẹp dự tiệc tối

Người mẫu Quỳnh Nga bật mí cách phối váy tiệc tối thu hút mọi ánh nhìn (Video: Lê Phương Anh).

Giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm bận rộn với những buổi tiệc tối, các sự kiện giao lưu trang trọng. Đây là lúc phái đẹp cần những trang phục không chỉ lộng lẫy mà còn thể hiện được gu thẩm mỹ và sự chỉn chu.

Xuất hiện trong bộ ảnh mới, người mẫu Quỳnh Nga mang đến những gợi ý phối đồ phù hợp cho tiệc tối, nơi ánh đèn sân khấu và không gian sang trọng giúp người mặc tôn lên cá tính, vóc dáng và dấu ấn riêng.

Trong ảnh, Quỳnh Nga lựa chọn váy lụa đỏ với phom dáng mềm mại, kết hợp cao gót dây mảnh màu đen để tiết chế sắc độ, giúp tổng thể trông hài hòa và hiện đại hơn.

Theo người mẫu Quỳnh Nga, chất liệu lụa với độ bóng và độ rủ tự nhiên đòi hỏi phụ kiện đi kèm phải được lựa chọn cẩn trọng. Cô ưu tiên các thiết kế có bề mặt lì, phom dáng chắc chắn nhằm tạo sự cân đối cho trang phục. Dưới ánh đèn tiệc tối, sự đối lập giữa chất liệu mềm mại của váy lụa và phụ kiện gọn gàng giúp bộ trang phục có điểm nhấn rõ ràng, mang lại cảm giác sang trọng và cuốn hút.

“Nếu có một gam màu gắn liền với các buổi tiệc tối, đó là sắc đỏ. Gam màu này giúp người mặc dễ dàng trở thành tâm điểm dưới ánh đèn, đồng thời tôn làn da và mang lại cảm giác quyến rũ, tự tin khi xuất hiện tại các sự kiện đông người”, Quỳnh Nga chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Bộ trang phục thứ 2 trong loạt gợi ý của Quỳnh Nga đến từ thương hiệu Decode House. Mẫu váy màu mận tím trầm có mức giá khoảng 5 triệu đồng, cô lựa chọn cách phối phụ kiện theo hướng đồng điệu về màu sắc nhằm tạo chiều sâu cho tổng thể.

Cô chọn đôi giày cao gót Zara cùng tông màu, giá khoảng 1,5 triệu đồng, nhằm tôn vóc dáng và kéo dài đôi chân.

Theo Quỳnh Nga, những trang phục mang gam màu trầm nếu không được xử lý khéo dễ tạo cảm giác già dặn.

Vì vậy, phụ kiện chỉ nên giữ vai trò hỗ trợ để cân bằng tổng thể. Cô lựa chọn hoa tai Zara với mức giá khoảng 600.000 đồng, kết hợp cùng các phụ kiện như nhẫn, vòng tay, vòng cổ màu vàng ánh kim.

Với thiết kế váy tay bồng kết hợp chi tiết bèo và xuyên thấu nhẹ, Quỳnh Nga chú trọng lựa chọn kiểu tóc và trang điểm theo hướng tiết chế. Người mẫu để tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ và chọn son môi cùng tông màu với váy nhằm tạo sự hài hòa về sắc độ. Cách lựa chọn này giúp diện mạo trở nên mềm mại, phù hợp với những buổi tiệc tối và các sự kiện quan trọng dịp cuối năm.

Chia sẻ về cách phối đồ, Quỳnh Nga cho biết, nếu phụ kiện cùng tông với váy, tổng thể dễ bị “chìm” và mất đi vẻ sang trọng. Cô ưu tiên chọn những món phụ kiện màu vàng kim, vừa tạo điểm nhấn tinh tế, vừa mang đến vẻ sang trọng và cuốn hút.

“Khi màu sắc đã đủ đậm và có chiều sâu, phụ kiện cần được lựa chọn vừa đủ, tối giản để tổng thể không bị rối và vẫn thu hút ánh nhìn của người đối diện”, cô nói.

Trong các buổi tiệc tối, trang phục đính đá luôn là lựa chọn giúp phái đẹp dễ dàng thu hút sự chú ý. Với bộ váy đính đá của nhà thiết kế Miel Thanh Nguyễn, có mức giá khoảng 15 triệu đồng, Quỳnh Nga lựa chọn cách phối phụ kiện theo hướng tiết giảm để làm nổi bật trang phục chính.

Người mẫu kết hợp giày cao gót đính đá, có mức giá khoảng 1 triệu đồng, nhằm đồng điệu với hiệu ứng bắt sáng của váy.

Đây là thiết kế cá tính nhất trong các gợi ý của Quỳnh Nga. Do bộ cánh có độ lấp lánh cao, trang điểm và phụ kiện cần được lựa chọn có chọn lọc.

Người mẫu ưu tiên lối trang điểm sắc nét, chỉ nhấn vào đôi môi màu mận tím để giữ sự tập trung thị giác. Khi các yếu tố xung quanh được tiết giảm, hiệu ứng ánh sáng của váy và giày trở thành điểm nhấn nổi bật dưới ánh đèn tiệc tối.

Vòng cổ đính đá và khuyên tai bạc cũng được Quỳnh Nga sử dụng theo hướng đồng điệu về chất liệu, tập trung vào đường nét đơn giản và tỷ lệ vừa phải, đủ tạo điểm nhấn mà không cạnh tranh với trang phục chính.

Người mẫu hoàn thiện diện mạo bằng kiểu tóc búi cao, giúp gương mặt sáng hơn và tôn lên làn da cũng như đường nét khuôn mặt.

Với những mẫu váy ngắn dành cho tiệc tối, Quỳnh Nga ưu tiên các thiết kế ôm sát nhằm tôn dáng người mặc. Độ dài trên gối giúp làm nổi bật đôi chân, song vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với tính chất lịch sự của không gian tiệc.

Trong loạt gợi ý của Quỳnh Nga, bộ trang phục mang sắc hồng chủ đạo là thiết kế thể hiện rõ nhất nét nữ tính và dịu dàng. Điểm nhấn của bộ cánh nằm ở sự kết hợp giữa phần thân trên dạng corset (áo nịt ôm sát cơ thể) tôn đường cong, và chân váy mềm mại, tạo cảm giác uyển chuyển.

Sự đối lập giữa kiểu dáng cứng cáp của corset và chất liệu voan nhẹ nhàng mang đến vẻ quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch trong không gian tiệc tối. Corset được nhấn bằng những đường gân chạy dọc tinh tế, định hình vòng eo thon gọn và tôn vóc dáng mảnh mai.

Bộ trang phục càng được nâng tầm nhờ dải lụa đồng màu vắt nhẹ qua cổ, buông lơi phía sau như một chiếc áo choàng cách điệu. Chi tiết này vừa tăng thêm vẻ kiêu sa, vừa giúp tổng thể kín đáo, phù hợp với những buổi tiệc tối trang trọng.

Với thiết kế này, Quỳnh Nga chọn kiểu tóc búi cao kết hợp trang điểm sắc nét, không chỉ tôn bờ vai trần thanh tú mà còn mang đến diện mạo rạng rỡ, thu hút tại các sự kiện quan trọng dịp cuối năm.

Về phụ kiện, người mẫu kết hợp túi mini của Prada đính pha lê có giá khoảng 42-43 triệu đồng, cùng vài mẫu nhẫn mảnh màu bạc tinh giản, tạo điểm nhấn vừa đủ, giữ vẻ nữ tính và thanh lịch cho tổng thể.

Quỳnh Nga cũng chia sẻ một số mẹo phối phụ kiện và trang điểm để tổng thể trang phục dự tiệc trở nên hài hòa. Cô lưu ý không nên để quá nhiều chi tiết nổi bật cùng lúc, thay vào đó chọn một chất liệu hoặc sắc độ làm chủ đạo, các món còn lại nên tiết chế để tạo sự cân đối.

“Khi phụ kiện được chọn lọc và bố trí hợp lý, váy dạ hội sẽ tự khắc trở nên tinh tế và đắt giá hơn trong không gian sự kiện”, cô cho hay.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam