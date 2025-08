Phương Mỹ Chi mang loạt ca khúc ở sân khấu quốc tế về Việt Nam biểu diễn

Tối 2/8, phố đi bộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ TPHCM trở thành tâm điểm của hàng nghìn khán giả trẻ khi diễn ra chương trình âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm SOOBIN, Phương Mỹ Chi, RHYDER và Obito.

Sau thành công tại sân khấu quốc tế Sing! Asia - Giọng hát mới châu Á, Phương Mỹ Chi trở lại Việt Nam với lịch trình hoạt động dày đặc. Trong đêm nhạc này, giọng ca sinh năm 2003 lần đầu mang các bản hit từng biểu diễn tại nước ngoài để giới thiệu với khán giả quê nhà.

Phương Mỹ Chi trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phương Mỹ Chi lần lượt trình diễn 3 ca khúc: Vũ trụ có anh, Bóng phù hoa và Rock hạt gạo - những tiết mục từng giúp cô ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế. Với chất liệu dân gian đương đại đặc trưng, loạt bài hát tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc riêng biệt của giọng ca sinh năm 2003.

Trên sân khấu ngoài trời, Phương Mỹ Chi giữ trọn phong độ, thể hiện nội lực giọng hát cùng khả năng kiểm soát cảm xúc mượt mà. Đặc biệt, ở tiết mục Bóng phù hoa, cô gây ấn tượng với quãng ngân cao, dày cảm xúc, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Không kém cạnh, RHYDER mang đến màu sắc riêng với các ca khúc: Intro, Dân chơi sao phải khóc, Để anh một mình và Chịu cách mình nói thua. Chất giọng dày cùng phong thái trình diễn tự tin giúp nam ca sĩ ghi điểm trong lòng khán giả, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của anh trong thế hệ nghệ sĩ trẻ.

SOOBIN khoe vũ đạo trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Obito khuấy động không khí với loạt bản hit như: Sài Gòn ơi, Buồn hay vui, Tell the kids I love them và Đánh đổi. Phong cách biểu diễn phóng khoáng, năng lượng bùng nổ cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp anh dễ dàng kết nối với hàng ngàn khán giả tại phố đi bộ.

Kết thúc chương trình là phần trình diễn của SOOBIN. Anh đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với các bản hit: Hey, Ai cũng phải lớn, Blackjack và Beautiful Monster. Dù là ballad sâu lắng hay R&B thời thượng, SOOBIN đều cho thấy sự biến hóa linh hoạt, kết hợp với sân khấu được dàn dựng công phu khiến người xem như "vỡ oà" trong cảm xúc.