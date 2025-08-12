Diễn viên Minh Cúc phim "Về nhà đi con" khoe dáng trên sàn diễn thời trang

Mới đây, diễn viên Minh Cúc (SN 1986), đã gây bất ngờ khi xuất hiện với vai trò khách mời tại show diễn thời trang Chạm gió.

Màn trình diễn được tổ chức giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của Đồi Llum, Sóc Sơn, Hà Nội, tạo nên một không gian nghệ thuật hòa quyện giữa thời trang, ánh sáng và thiên nhiên.

Vốn quen thuộc với khán giả qua vai diễn Xinh, cô gái cờ bạc, chơi bời trong phim Về nhà đi con, Minh Cúc lần này mang đến một hình ảnh nữ tính hơn, nhưng vẫn không kém phần cá tính.

Nữ diễn viên chia sẻ niềm vui khi được tham gia chương trình: "Minh Cúc rất vui khi được tham gia show thời trang với vai trò khách mời. Cúc không phải là một người mẫu, tuy nhiên khi được đến đây và giao lưu trên sân khấu là một điều rất thú vị".

Cô hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các tài năng người mẫu trẻ tuổi.

Ngoài diễn viên Minh Cúc, show diễn còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng khác. Nổi bật là diễn viên Cù Trà quen thuộc với vai diễn cô gái cộc cằn trong phim Dịu dàng màu nắng.

Cù Trà đã khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa trong một thiết kế màu trắng tinh xảo.

Người đẹp Lê Thu Hòa, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, đã mang đến vẻ thanh lịch, tinh tế cùng thần thái cuốn hút, tạo nên một làn gió mới mẻ trên sàn catwalk.

Show thời trang này còn là nơi tỏa sáng của các người mẫu nhí như: diễn viên - người mẫu Cherry An Nhiên, đại sứ nhí Nguyễn Kim Khánh Hà, mẫu nhí Kiều Ngọc Diệp, Nguyễn Ngọc Bảo Hân, Võ Ngọc Anh Thư...

Màn trình diễn ấn tượng của các người mẫu nhí ở show Chạm gió.

Ảnh: Ly Chan