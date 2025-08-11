Trong các cuộc thi khiêu vũ thể thao, tâm điểm thường thuộc về những vũ công với trang phục rực rỡ và bước nhảy điêu luyện. Tuy nhiên, tại giải đấu thuộc Đại hội Thể thao Thế giới ở Thành Đô, một vị giám khảo đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Sự việc bắt đầu khi một tài khoản trên mạng xã hội Xiaohongshu đăng hai bức ảnh chụp ông Sergejs Sinkins, giám khảo môn khiêu vũ Latin, kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Ai nhìn thấy ông ấy cũng phải thốt lên từ lịch lãm".

Hình ảnh vị giám khảo điển trai, cao ráo đang gây sốt khắp mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Trong ảnh, ông Sinkins diện vest đen vừa vặn, mái tóc chải gọn, đeo kính gọng đen làm nổi bật đường nét sắc sảo. Phong thái đứng thẳng, cử chỉ nhã nhặn cùng vẻ sang trọng đã khiến hình ảnh của ông nhanh chóng được lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận khen ngợi trên mạng xã hội.

Nhiều dân mạng Trung Quốc ví ông như “nhân vật truyện tranh” với tỷ lệ cơ thể lý tưởng.

Giám khảo khiêu vũ 55 tuổi, cao 1,91m gây sốt vì vẻ ngoài lịch lãm (Video: Bilibili).

Trên mạng xã hội, ông được đặt biệt danh “quý ông Ferrari”, với hàm ý ví von với chiếc siêu xe, mãi mãi phong độ, không bao giờ lỗi thời.

Cách gọi này bắt nguồn từ làn sóng hâm mộ tài tử Brad Pitt sau bộ phim F1: The Movie, với câu nói đã trở thành trào lưu: "Một chiếc Ferrari vẫn là Ferrari, dù cho đã cũ".

Bất ngờ trước sự nổi tiếng này, ông Sinkins, vốn là một vũ công kỳ cựu người Latvia, chia sẻ: “Tôi bị sốc khi thấy mình được chú ý đến vậy. Tôi không làm gì để có điều này, nhưng các bạn đã quý mến tôi. Thật khó tin”.

Ông cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn trên Instagram và cảm nhận rõ tình cảm nồng nhiệt từ khán giả Trung Quốc.

Ông Sinkins tiết lộ bí quyết giữ gìn phong độ là nhờ gắn bó trọn đời với khiêu vũ thể thao, bộ môn ông theo đuổi từ năm 7 tuổi và thường xuyên hợp tác với các đồng nghiệp trẻ tuổi.

Ông xem khiêu vũ không chỉ là thể thao mà còn là nghệ thuật, đòi hỏi vũ công rèn luyện gu thẩm mỹ từ trang phục, trang điểm đến phong cách biểu diễn. Điều đó đã ảnh hưởng đến phong thái của ông trong cuộc sống.

Giám khảo Sinkins hy vọng, sự quan tâm dành cho mình sẽ góp phần lan tỏa vẻ đẹp của khiêu vũ thể thao. Ông mong công chúng khám phá năng lượng và sự kết nối mà bộ môn này mang lại.

Đây là lần đầu ông đến Thành Đô và bày tỏ mong muốn sớm quay lại, vừa để du lịch cùng gia đình, vừa tiếp tục làm giám khảo các giải đấu trong tương lai.