Nữ thần gợi cảm thế hệ mới của điện ảnh Mỹ

Tháng 10, nữ diễn viên vấp phải tranh cãi sau khi diện váy xuyên thấu tại sự kiện tôn vinh phụ nữ Variety's Power of Women ở Beverly Hills (Mỹ). Thiết kế gợi cảm của cô khiến nhiều khán giả cho rằng trang phục “lệch tông” với tinh thần của sự kiện.

Một khán giả bình luận: “Cô ấy đứng trên sân khấu Power of Women để nói về việc từng bị xem nhẹ, nhưng lại mặc chiếc váy khiến mọi người chú ý đến cơ thể hơn là thông điệp cô muốn truyền tải”.

Trên sân khấu, Sydney Sweeney chia sẻ cô từng nhiều lần bị đánh giá thấp và phải nỗ lực chứng minh bản thân: “Tôi biết cảm giác phải chứng minh mình xứng đáng được nhìn nhận, được lắng nghe nghiêm túc là như thế nào”.

Nữ diễn viên cũng nhận được sự ủng hộ từ Sharon Stone - minh tinh kỳ cựu cho rằng phụ nữ có quyền sử dụng vẻ đẹp của mình như một phần bản sắc.

Hồi tháng 7, Sweeney cũng trở thành chủ đề bàn luận xoay quanh một chiến dịch quảng cáo quần jeans gợi cảm. Việc cô bị chỉ trích khiến MC Phil McGraw bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng phản ứng tiêu cực là quá đà và không công bằng.

Tờ Fashion Network nhận định những tranh cãi như vậy là khó tránh khỏi, bởi chiếc quần jeans vốn mang nhiều tầng ý nghĩa văn hóa và thời trang xuyên suốt lịch sử.

Cuối tuần qua, Sweeney đăng tải loạt ảnh hóa trang thành “rồng gợi cảm” trên Instagram có 25 triệu người theo dõi. Cô xuất hiện với corset (áo nịt ngực) gắn vảy và sừng kim loại, kết hợp quần tất và giày cao gót đen. Cô cũng chia sẻ ảnh cùng bạn bè hóa trang, hát karaoke, tham quan Disney World hay đạp xe thư giãn.

Ở tuổi 28, Sydney Sweeney đang sở hữu biệt thự trị giá 13,5 triệu USD tại Florida Keys (Mỹ), được nữ diễn viên mua từ năm 2024. Sau khi hủy hôn với Jonathan Davino hồi tháng 5, cô hiện hẹn hò nhà sản xuất 44 tuổi - Scooter Braun.

Nguồn tin từ People cho biết Sweeney "bị hấp dẫn" bởi sự quyến rũ, tự tin nhưng chu đáo của Braun. Cuối tháng 9, anh đã dự sinh nhật của cô tại Los Angeles (Mỹ) và chứng minh mối quan hệ của họ đang trở nên nghiêm túc.

Sinh năm 1997, Sweeney lớn lên tại Mỹ và bộc lộ đam mê điện ảnh từ nhỏ, có vai diễn đầu tay năm 12 tuổi. Cô sở hữu chiều cao 1,61m, khá khiêm tốn so với nhiều đồng nghiệp tại kinh đô điện ảnh Hollywood, nhưng nổi bật nhờ hình thể nóng bỏng và thần thái tự tin, được mệnh danh là “nữ thần ngực đẹp”.

Tên tuổi Sweeney thăng hoa nhờ vai Cassie trong loạt phim đình đám Euphoria. Cô thực sự nổi tiếng khắp thế giới khi vào vai Eden Spencer trong mùa 2 của The Handmaid's Tale, và góp mặt trong dự án bom tấn của đạo diễn tài năng - Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood.

Năm 2021, hãng tin AP vinh danh Sydney Sweeney là một trong những gương mặt đột phá toàn cầu. Năm 2022, cô vào top 100 ngôi sao thế hệ mới của Time. Những năm gần đây, cô xuất hiện trong nhiều dự án lớn như: Reality, The White Lotus, Madame Web…

Bên cạnh diễn xuất, Sweeney điều hành hãng phim Fifty-Fifty thành lập năm 2020. Cô từng là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính của bộ phim Tu viện máu, khẳng định khả năng đa dạng và sức ảnh hưởng đang tăng lên của mình tại Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Sydney Sweeney cho biết dù ngày càng nổi tiếng, cô vẫn xem mình là một “kẻ ngoại đạo” ở Hollywood.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi không hề biết rằng trong ngành này có nhiều mối quan hệ chằng chịt đến vậy. Tôi bước vào từ con số 0 và hiểu rõ sự khó khăn của nó. Giờ đây, khi thấy ai đó dễ dàng mở được một cánh cửa, tôi lại nghĩ: “Tôi đã làm việc cật lực suốt 10 năm trời để có được điều này””.