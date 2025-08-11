15 bộ trang phục đẹp nhất của Công nương Kate trong 2 năm qua

Trong 2 năm qua, phong cách của Công nương Kate đã đạt đến đỉnh cao của sự sang trọng, tinh tế. Mỗi lần xuất hiện, cô đều trở thành tâm điểm của truyền thông và giới mộ điệu thời trang.

Dưới đây là 15 khoảnh khắc thời trang ấn tượng và đẹp nhất của cô do Harpers Bazaar lựa chọn, bao gồm cả những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ cho đến phong cách đời thường gần gũi.

Ngày 8/7, chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Vương quốc Anh, Công nương Kate xuất hiện đầy duyên dáng trong chiếc áo khoác Bar Jacket và chân váy xếp ly bằng vải tulle màu hồng nhạt của Dior. Bộ trang phục mang đậm tinh thần Parisian Chic (phong cách thanh lịch kiểu Pháp) nhưng vẫn giữ được nét cổ điển của Hoàng gia Anh.

Ngày 8/7, cũng trong chuyến thăm này, tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước ở Lâu đài Windsor, Công nương Kate lại lộng lẫy với váy áo choàng bằng lụa màu đỏ sẫm từ nhà mốt Givenchy. Thiết kế của Sarah Burton mang đến vẻ quyền lực và quyến rũ tuyệt đối.

Ngày 16/6, tại buổi lễ Garter ở Lâu đài Windsor, cô chọn một bộ cánh thanh lịch gồm áo blazer trắng và chân váy ren xếp ly của Self-Portrait, kết hợp với mũ rộng vành và vòng cổ ngọc trai 5 sợi, toát lên vẻ trang nhã và tinh tế.

Ngày 5/5, để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở châu Âu (V-E day), Công nương Kate mặc một chiếc váy áo khoác màu hồng tím của nhà thiết kế Sean Barrett.

Ngày 17/3, tại lễ diễu hành mừng ngày Thánh Patrick, Vương phi xứ Wales diện chiếc áo khoác và mũ cùng tông màu xanh mòng két của Alexander McQueen. Bộ trang phục thể hiện sự tôn trọng truyền thống và gu thẩm mỹ đẳng cấp.

Ngày 6/12/2024, cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ lễ hội của Alexander McQueen tại buổi lễ ca hát Together at Christmas thường niên. Đây là một trong những bộ cánh mang tinh thần Giáng sinh đẹp nhất của cô.

Ngày 14/7/2024, tham dự giải Wimbledon 2024, Kate gây ấn tượng với một chiếc váy màu tím rực rỡ từ thương hiệu Anh quốc Safiyaa.

Ngày 15/6/2024 là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Sau chẩn đoán ung thư, Công nương Kate có màn tái xuất trước công chúng tại lễ duyệt binh. Cô diện váy midi màu trắng viền đen của Jenny Packham. Bộ trang phục không chỉ đẹp mà còn thể hiện sự mạnh mẽ và kiên cường của cô.

Ngày 25/12/2023, trong buổi đi dạo nhân dịp lễ Giáng sinh, Kate mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam rực rỡ của Alexander McQueen, toát lên vẻ tươi tắn, sang trọng.

Ngày 5/12/2023, tại tiệc chiêu đãi ngoại giao ở Cung điện Buckingham, cô mặc lại chiếc váy dạ hội sequin màu hồng nhạt của Jenny Packham từ năm 2011, kết hợp với vương miện Lover's Knot quen thuộc. Việc tái sử dụng trang phục cho thấy sự tiết kiệm và tinh tế của Công nương Kate.

Ngày 21/11/2023, trong buổi lễ chào đón Tổng thống Hàn Quốc, Công nương Kate mặc chiếc váy áo khoác màu đỏ táo của Catherine Walker.

Tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng ngày, cô diện váy trắng của Jenny Packham và đội vương miện Strathmore Rose, một món đồ hiếm khi được cô sử dụng.

Ngày 15/11/2023, cô diện bộ suit màu tím đơn sắc của Emilia Wickstead khi tổ chức sự kiện cho chiến dịch "Shaping Us", khẳng định phong cách thời trang công sở đẳng cấp.

Ngày 2/11/2023, trong một chuyến đi ở Scotland, Công nương Kate gây bất ngờ với phong cách đời thường, năng động: áo khoác chần bông của Burberry, quần jeans ống loe Mother và đôi bốt Reiss.

Ngày 15/7/2023, Công nương Kate xuất hiện tại giải Wimbledon với chiếc váy midi màu xanh lá chanh của Self-Portrait.

Những lựa chọn trang phục của Công nương Kate trong 2 năm qua cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang cao cấp và đời thường, giữa sự lộng lẫy và tinh tế. Mỗi bộ cánh không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ đẳng cấp mà còn gửi gắm những thông điệp về vai trò của cô trong từng sự kiện.

Ảnh: Getty