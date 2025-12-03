Đất đá vùi lấp tuyến đường vào khu nghỉ dưỡng cao cấp

Tối 3/12, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, trên địa bàn đã xảy ra mưa to đến rất to, với lượng mưa cao nhất đo được tại khu vực đỉnh Bạch Mã là 307,6mm, xã Chân Mây - Lăng Cô 296,2mm.

Mưa to kéo dài trong nhiều giờ đã làm tái diễn tình trạng sạt lở mái taluy dương trên tuyến đường ven sông Bù Lu, tại khu vực núi Cảnh Dương, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô.

Vị trí sạt lở taluy dương trên tuyến đường dẫn vào khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, thành phố Huế (Ảnh: Người dân cung cấp).

Một khối lượng lớn đất đá từ trên cao tràn xuống, vùi lấp đoạn đường duy nhất dưới chân núi dẫn vào khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp quốc tế Laguna Lăng Cô (thôn Cù Dù, xã Chân Mây - Lăng Cô).

Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế thu dọn bùn đất, khơi thông hiện trường. Đến tối cùng ngày, giao thông qua khu vực sạt lở đã trở lại bình thường.

Tuyến đường dẫn vào khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp bị vùi lấp (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, vào tháng 12/2020, mái taluy dương khu vực núi Cảnh Dương cũng từng xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông kéo dài, sau đó được khắc phục, gia cố.

Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ kéo dài hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, tình trạng sạt lở tái diễn phức tạp.