Tài tử “Die Hard” Bruce Willis sẽ hiến tặng não cho y học khi qua đời

Trong chia sẻ mới đây, Emma Heming Willis (vợ của Bruce Willis) cho biết gia đình đã ý thức rất rõ về diễn tiến bệnh của Bruce Willis và sẵn sàng đối mặt với mọi kịch bản. Cô cũng bày tỏ mong muốn hiến tặng não của chồng cho y học khi Bruce qua đời.

Emma Heming Willis cho biết, cô và gia đình quyết định sẽ hiến tặng não của tài tử Bruce Willis cho y học khi ông qua đời (Ảnh: Getty Images).

Cô nói: “Nghiên cứu thần kinh học phụ thuộc rất nhiều vào mô não sau khi bệnh nhân qua đời, nhất là với các dạng mất trí nhớ hiếm gặp. Đây không phải biểu tượng, mà là khoa học. Và có thể một ngày nào đó, nó sẽ giúp được những gia đình khác”.

Nguồn tin thân cận cho biết căn bệnh sa sút trí tuệ thùy trán mà Bruce Willis mắc phải đang tiến triển nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đọc, viết và tương tác với môi trường xung quanh.

Glenn Gordon Caron - nhà sáng tạo loạt phim Moonlighting - tiết lộ nam diễn viên hiện “không còn khả năng nói chuyện” và phải giao tiếp bằng các phương thức khác.

Dù vậy, Bruce Willis luôn có gia đình ở bên. Emma Heming cùng 2 con gái nhỏ, cũng như vợ cũ Demi Moore và 3 con riêng của tài tử, đều đồng hành và chăm sóc ông từ khi ông rời xa Hollywood năm 2022.

Nỗi đau của gia đình và hành trình đồng hành cùng bệnh tật

Tình trạng sức khỏe của tài tử Bruce Willis ngày càng xấu (Ảnh: DM).

Cuối năm ngoái, Emma từng chia sẻ hình ảnh bên chồng cùng lời tâm sự chất chứa xúc cảm: “Các ngày kỷ niệm giờ gợi lại nhiều nỗi đau. Tôi từng tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra với Bruce và với gia đình chúng tôi. Nhưng sau tất cả, tình yêu của chúng tôi là tình yêu vô điều kiện. Tôi thấy may mắn khi có được những điều này, nhờ anh ấy”.

Những lời tâm sự của Emma đã nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Con gái riêng của Bruce Willis cũng dành những lời ngọt ngào cho Emma: "Con yêu dì nhiều lắm. Hai người đều tuyệt vời".

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2023, Emma từng bật khóc khi chứng kiến chồng run rẩy, hoảng sợ vì bệnh tật.

"Anh ấy sợ hãi như một đứa trẻ. Bruce thường xuyên có những cơn hoảng sợ nhưng anh ấy rất giỏi che đậy. Ngôn ngữ của anh ấy bắt đầu thay đổi", cựu người mẫu nói.

Bruce Willis và Emma Heming gặp nhau lần đầu vào năm 2007 và chính thức hẹn hò từ tháng 1/2008. Một năm sau đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quần đảo Turks và Caicos. Họ có 2 con gái chung là Mabel Willis (13 tuổi) và Evelyn Willis (11 tuổi).

Bruce Willis luôn có các con, vợ hiện tại và vợ cũ (Demi Moore) đồng hành trong những năm tháng chiến đấu với bệnh tật (Ảnh: Instagram).

Cuộc hôn nhân yên bình và hạnh phúc của cặp đôi bất ngờ đối mặt với sóng gió khi Bruce được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn ngôn từ vào tháng 2/2023. Trước đó, từ năm 2022, tài tử Willis đã thông báo rời xa Hollywood, dừng đóng phim và vắng mặt tại các sự kiện của làng giải trí.

Tài tử 70 tuổi được xác định mắc căn bệnh hiếm gặp là mất trí nhớ và sa sút trí tuệ. Gần 3 năm qua, anh được vợ con chăm sóc tại nhà.

Cựu người mẫu Emma Heming Willis thổ lộ, cuộc sống của chồng cô đã bước sang một chương mới kể từ khi Bruce phát hiện ra bệnh. "Có những điều có thể tồn tại cùng một lúc. Nỗi buồn và tình yêu. Tổn thương và sự kết nối. Chấn thương và khả năng phục hồi", cô nói.

Từ năm 2024, Emma bắt tay viết sách nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng bất lực ngôn từ và suy giảm trí nhớ - những căn bệnh Bruce đang phải đối mặt.

Sự nghiệp lẫy lừng của tài tử Die Hard

Bruce Wiilis bên con gái và cháu ngoại (Ảnh: Hola!).

Bruce Willis (SN 1955) bắt đầu nổi tiếng với các bộ phim hài tình cảm thập niên 1980 như Moonlighting, Hudson Hawk. Sau đó, ông trở thành biểu tượng của dòng phim hành động với loạt siêu phẩm Die Hard.

Tổng doanh thu phòng vé trong sự nghiệp của ông đạt hơn 8,3 tỷ USD, đưa ông vào top 100 diễn viên ăn khách nhất mọi thời đại.

Suốt hơn 40 năm làm nghề, Bruce Willis được xem là một trong những tài tử bền bỉ bậc nhất Hollywood. Việc phải nghỉ đóng phim, rời xa phim trường thực sự là nỗi đau với Bruce và sự tiếc nuối với người hâm mộ.