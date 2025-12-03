Thủ tướng hai nước Việt - Lào cùng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư

Trong chương trình công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, chiều 3/12, tại Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã cùng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào có chủ đề “Hợp tác chiến lược: Kiến tạo phát triển thịnh vượng”.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025 (Ảnh: TTXVN).

Hội nghị đánh giá, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Tổng kim ngạch thương mại hai nước tiếp tục ghi dấu ấn tăng trưởng vượt bậc 11 tháng đầu năm 2025, ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, còn Việt Nam hiện đã vươn lên trở thành đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào. Đến nay, tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt trên 6,21 tỷ USD.

Ngày càng có nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào trên hầu hết các lĩnh vực.

Tuy nhiên, các đại biểu đánh giá quan hệ kinh tế giữa hai nước chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vừa chủ trì Cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng rất thành công, đưa ra nhiều định hướng mang tính chiến lược, trong đó, tập trung cho phát triển kinh tế, với mục tiêu từ năm 2026, Lào phấn đấu đạt tăng trưởng 6% và Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone vừa đồng chủ trì thành công tốt đẹp Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào với nhiều nội dung hợp tác quan trọng, trong đó có việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư, thương mại thực chất và hiệu quả giữa hai nước; tập trung vào hỗ trợ, giao việc và kỳ vọng vào sự phát triển của doanh nghiệp - động lực quan trọng nhất cho phát triển kinh tế hai đất nước.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hai nước “coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và sự quyết đoán kịp thời, hiệu quả, đúng thời điểm” để mở rộng hợp tác, đầu tư tại mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ Lào cùng kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp; luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi; tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng; khởi xướng các ý tưởng mới, động lực mới trong hợp tác thương mại, đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Petrovietnam, EVN, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Hóa chất, Vinamilk, tập đoàn Trường Hải (THACO), Việt Phương, TH True Milk… tiếp tục đầu tư tại Lào, phát triển hạ tầng giao thông, các cảng hàng không, cảng biển (của Lào tại Việt Nam), viễn thông, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến khoáng sản…

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư của Lào thúc đẩy, mở rộng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam; cùng doanh nghiệp Việt Nam nâng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều sớm đạt 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các định hướng lớn, nhấn mạnh một số ưu tiên quan trọng như các dự án kết nối hạ tầng giữa hai nước, đặc biệt là dự án đường sắt, đường cao tốc, kết nối Lào với các cảng biển Việt Nam, phát triển các khu công nghiệp, chế biến khoáng sản, lĩnh vực tín chỉ carbon…

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến làm việc tại Lào (Ảnh: TTXVN).

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tại Lào, dự Cuộc họp cấp cao của hai Đảng và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Viêng Chăn về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.