Em gái quốc dân xứ Hàn lột xác với vai diễn ái kỷ đầy ám ảnh trong “Dear X”

Vai diễn tạo bước ngoặt trong sự nghiệp

Dear X (X thân yêu) chuyển thể từ truyện tranh mạng của Ban Ji Woon, xoay quanh Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung đóng) - nữ diễn viên nổi tiếng nhưng lợi dụng người khác để leo lên đỉnh cao danh vọng. Hai người đàn ông Yoon Joon Seo (Kim Young Dae đóng) và Kim Jae Oh (Kim Do Hoon đóng) lại chấp nhận dấn thân vào “địa ngục” để cứu cô.

Kim Yoo Jung được khen ngợi diễn xuất trong "Dear X" (Ảnh: tvN).

Ra mắt từ đầu tháng 11, bộ phim nhanh chóng tạo cơn sốt toàn cầu. Chỉ trong 4 ngày phát hành, bộ phim đã vươn lên đứng số 1 về lượng đăng ký trả phí trên nền tảng TVING, đồng thời trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên phát hành đồng thời trên HBO Max và Disney+ Nhật Bản.

Theo dữ liệu của FlixPatrol, Dear X giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng HBO Max tại 7 quốc gia và nằm trong top 3 chương trình được xem nhiều nhất trên Disney+ Nhật Bản.

Diễn xuất lột xác của Kim Yoo Jung là tâm điểm chú ý, đặc biệt ở các phân cảnh đối đầu với bố, những khoảnh khắc tổn thương, hay nụ cười lạnh lùng khi trả thù. Kim Yoo Jung thừa nhận vai diễn khiến cô suy kiệt, sụt cân và phải mất hơn 1 tháng sau khi đóng máy để thoát khỏi tâm lý nhân vật.

Nhờ sức hút của phim, cô dẫn đầu danh sách diễn viên được yêu thích nhất tuần tại Hàn Quốc, theo số liệu của Good Data Corporation. Nền tảng Tving cũng cho biết Dear X đứng số 1 về lượng thuê bao đăng ký mới suốt 3 tuần liên tiếp.

Kim Yoo Jung không chỉ xinh đẹp mà còn được khen ngợi về diễn xuất trong phim mới (Ảnh: Newsen).

Thành tích này một lần nữa khẳng định sức hút vượt trội của nữ diễn viên và cho thấy vai Baek Ah Jin đang trở thành dấu mốc quan trọng, mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.

Áp lực thể hiện một nhân vật “khó đọc”

Chia sẻ về phản hồi tích cực dành cho bộ phim, Kim Yoo Jung xúc động cho biết: “Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết. Bạn bè còn nói đùa rằng giờ họ sợ ánh mắt của tôi, nhưng điều ấy khiến tôi vui vì có nghĩa tôi đã thể hiện tốt Ah Jin”.

Nữ diễn viên cho hay bản thân từng lo lắng khi tham gia dự án vì nguyên tác truyện tranh mạng có lượng người hâm mộ lớn. Thách thức lớn nhất với cô là lột tả những cảm xúc phức tạp nhưng bị nhân vật cố tình che giấu.

“Cảm xúc khi diễn thường rất tự nhiên, nhưng Ah Jin lại không muốn bộc lộ điều gì cả. Kiềm nén cảm xúc còn khó hơn thể hiện nó. Tôi cố giảm biểu cảm để nhân vật trông bất an, đồng thời tập trung vào ánh mắt sắc lạnh và ma mị ở những cảnh cần thiết”, cô nói.

Kim Yoo Jung bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi còn đi học (Ảnh: Newsen).

Trong quá trình nhập vai, Kim Yoo Jung thừa nhận cô từng rơi vào tình trạng “mất trí nhớ tạm thời” vì cảm xúc bị đẩy lên đến cực hạn. Nữ diễn viên chia sẻ: “Đặc biệt là những cảnh đối đầu với nhân vật Shim Sung Hee (Kim Yi Kyung đóng) và cảnh đối đầu với bố (Bae Soo Bin đóng) trên sân thượng. Đó đều là những cảm xúc bị đẩy đến giới hạn mà bình thường tôi rất khó cảm nhận được”.

Cô nói thêm: “Nó giống như việc bị mất trí nhớ ngắn hạn vậy. Có những cảnh quay tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, bởi tình huống và cảm xúc khi đó đã vượt quá sức chịu đựng. Con người khi gặp cú sốc quá lớn thường tạm thời quên đi ký ức.

Khi xem lại cảnh chia tay với Heo In Kang (Hwang In Yeop đóng), nhìn biểu cảm của chính mình, tôi đã kinh ngạc thốt lên: "Mình lại có thể tàn nhẫn đến mức đó sao? Thật sự rất bất ngờ”.

Hành trình từ sao nhí đến mỹ nhân thế hệ mới của Hàn Quốc

Kim Yoo Jung (SN 1999) bước vào làng giải trí từ năm 5 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó trở thành sao nhí quen mặt qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Dong Yi, Mặt trăng ôm mặt trời, May Queen, Angry Mom.

Kim Yoo Jung khi còn nhỏ (Ảnh: Naver).

Cô từng đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình của KBS (Hàn Quốc) và được truyền thông ưu ái gọi là “em gái quốc dân” nhờ vẻ ngoài trong trẻo cùng tài năng diễn xuất vượt tuổi.

Từ năm 2017, Kim Yoo Jung bắt đầu chuyển hướng sang những vai diễn trưởng thành hơn với các bộ phim Mây họa ánh trăng, Bởi vì anh yêu em, Cô tiên dọn dẹp, Tiệm tạp hóa Saet Byul, dần thoát khỏi hình ảnh sao nhí.

Kim Yoo Jung còn là một gương mặt quảng cáo đình đám của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Năm 2017, cô lọt top những nhân vật quyền lực nhất Hàn Quốc theo Forbes, đứng vị trí thứ 8 và là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong danh sách. Nhiều năm qua, cô liên tục được đánh giá cao về diễn xuất và nhận nhiều giải thưởng lớn.

Ở tuổi 26, Kim Yoo Jung được khen ngợi bởi hình ảnh trưởng thành, cuốn hút và tràn đầy sức sống. Không chỉ thăng hoa trong diễn xuất, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang - mỹ phẩm săn đón.

Với Dear X, Kim Yoo Jung chứng minh khả năng nhập vai đa dạng, đồng thời đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp vốn đã vững chắc từ thời thơ ấu.