Xuân Lan hé lộ "góc khuất" của Vietnam's Next Top Model

Thời gian gần đây, chương trình Vietnam's Next Top Model (VNTM) 2024 trở thành tâm điểm của dư luận với hàng loạt tranh cãi. Nổi bật nhất trong số đó là việc host (người dẫn dắt) - siêu mẫu Thanh Hằng - thị phạm tạo dáng không thuyết phục được khán giả.

Thậm chí, một số dân mạng cho rằng kỹ năng chụp ảnh, tạo dáng trên cao của Thanh Hằng có phần lép vế so với một số thí sinh mà cô hướng dẫn.

Chương trình VNTM 2024 trở thành tâm điểm của dư luận với loạt tranh cãi về người dẫn dắt và ý tưởng... (Ảnh: Ban tổ chức).

Thêm vào đó, khán giả còn tranh cãi về việc host của chương trình quá gay gắt với thí sinh. Ý tưởng chụp ảnh trên không trong tập 1 đã cũ kỹ, lỗi thời, xuất hiện trong chương trình từ 10 năm trước...

Giữa lúc công chúng tranh luận, siêu mẫu Xuân Lan - người từng đảm nhiệm vai trò host và "đóng vai ác" trong nhiều mùa VNTM - lần đầu tiên hé lộ những "góc khuất" phía sau hậu trường của chương trình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Xuân Lan cho biết, cô muốn chia sẻ thẳng thắn để công chúng hiểu về nghề.

"Tôi đóng vai ác, chửi người như hát hay"

Siêu mẫu Xuân Lan (bên trái) hướng dẫn thí sinh VNTM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuân Lan thừa nhận: "Thường trong một show truyền hình thực tế (THTT) sẽ phải có sự thu hút ban đầu của khán giả. Càng gây tranh cãi càng được chú ý".

Cô cho biết, với "gương mặt ác bẩm sinh và giọng nói chua loét" của mình, cô đã được đạo diễn chương trình giao nhiệm vụ đặc biệt: Ngoài vai trò host và giám khảo, cô còn phải "đóng vai ác", "chửi người như hát hay".

Nhiệm vụ này đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên với cô. Xuân Lan kể lại những khoảnh khắc cô phải mắng mỏ thí sinh như Lê Thúy hay các thí sinh của mùa 2012 vì không trân trọng cơ hội.

"Tôi chửi xong, mặt thí sinh xám ngoét, có bạn còn bật khóc vì tức quá. Bản thân mình thì thương thí sinh đứt ruột nhưng vẫn phải làm mặt lạnh vì đạo diễn giao bài như thế. Không làm thì đền hợp đồng", cô bộc bạch.

Theo Xuân Lan, những câu nói "thương hiệu" như: "Trên tay tôi là những tấm hình... người tôi không gọi tên lập tức phải quay về thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi..." cũng là một phần kịch bản mà host phải thực hiện.

Điều này đã khiến Xuân Lan bị khán giả ghét bỏ, bị gán cho những biệt danh như "đồ ác độc", "yêu quái", "phù thủy".

"Cú lừa của truyền hình thực tế"

Siêu mẫu Xuân Lan mong Ban tổ chức VNTM hiểu tâm lý thí sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, Xuân Lan nhấn mạnh rằng đó chỉ là những gì khán giả thấy trên sóng truyền hình.

Cô cho biết, mục đích thực sự của VNTM là đào tạo các thí sinh "từ ngây ngô chưa biết gì đến trở thành siêu mẫu trong vài tháng". Những thử thách khắc nghiệt như chụp hình với trăn, rắn, nhện, đu dây hay lội nước... đều nằm trong định dạng bản quyền của chương trình gốc.

Dù vậy, ê-kíp luôn phải đề cao sự an toàn. "Nếu treo người lên cao thì phải có người thử độ an toàn và thử góc máy... các thử thách nặng luôn có xe cấp cứu và bác sĩ trực sẵn", cô tiết lộ.

Bên cạnh những hình ảnh "đóng vai ác", siêu mẫu Xuân Lan cho biết cô và các giám khảo khác đều hết lòng vì học trò. Có giám khảo mắng thí sinh rất nhiều nhưng càng chăm sóc thí sinh đó hơn. "Chửi ai nhiều là người đó sẽ đi đến chung kết. Đó là chiêu gạt người, hay còn gọi là cú lừa của truyền hình thực tế", nữ siêu mẫu tiết lộ.

Cuối cùng, Xuân Lan dành những lời tâm huyết cho ê-kíp VNTM mùa mới. Cô ghi nhận sự đầu tư khủng về chi phí sản xuất "từ 14 năm trước, để sản xuất 1 tập đã phải ngốn hơn 1 tỷ đồng".

Nữ siêu mẫu cũng đưa ra lời góp ý: "Mùa này cách mùa đầu 15 năm nên cách giáo dục thế hệ cũng khác. Các bạn trẻ hơn, nhẹ nhàng và nhiều cơ hội hơn ngày trước. Mạng xã hội cũng mạnh hơn rất nhiều".

Cô cũng hy vọng Ban tổ chức sẽ hiểu tâm lý của thí sinh, để sau khi rời khỏi cuộc thi, họ có một con đường sự nghiệp thênh thang, rộng mở.