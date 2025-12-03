Mỹ nhân Việt được cầu hôn trên khinh khí cầu hé lộ hôn nhân sau 2 năm

Từng là mỹ nhân Việt góp mặt trong nhiều dự án phim lớn, Diễm My 9X gây chú ý khi lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn vào năm 2023 sau màn cầu hôn trên khinh khí cầu tại Melbourne, Australia.

Đầu năm nay, nữ diễn viên sinh con đầu lòng. Sau khoảng thời gian dành trọn cho gia đình, cô bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Trong những hình ảnh mới, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách sang trọng, hiện đại.

Nhiều khán giả nhận xét cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc chỉ sau vài tháng sinh nở.

Diễm My 9X khoe nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễm My 9X chia sẻ, từ khi làm mẹ, gu thời trang của cô cũng thay đổi khá nhiều. Cô ưu tiên sự thoải mái và linh hoạt trong trang phục, vừa phù hợp với việc chăm con, nấu ăn, vừa tiện cho việc quay hình hay chụp ảnh. Tuy nhiên, tiêu chí thanh lịch, nữ tính vẫn luôn được cô đặt lên hàng đầu, với những bộ cánh chất liệu mềm mại, phom dáng dễ vận động.

Ngay cả chuyện làm đẹp, Diễm My nói cô cũng giản lược hơn so với thời son rỗi. "Tôi cũng giống các mẹ bỉm sữa khác, có những ngày bận đến mức quên cả việc đánh son", cô chia sẻ.

Bước qua tuổi 30 và trải qua một lần sinh nở, Diễm My chú trọng chăm sóc da, ngủ đủ giấc và chăm sóc sức khỏe từ bên trong. Thay vì trang điểm cầu kỳ, cô chỉ thực hiện các thao tác gọn nhẹ trong khoảng 5-7 phút.

Vợ chồng Diễm My 9X đưa con đi du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễm My cho biết, dù bận rộn với công việc kinh doanh, cô vẫn muốn tự tay chăm sóc chồng con và chăm chút từng góc nhỏ trong tổ ấm.

"Để giữ cho bản thân cân bằng, tôi luôn nhắc mình chăm con trọn vẹn, ăn uống và tập luyện điều độ, giữ tinh thần tích cực. Tôi cũng luôn vạch rõ tiêu chuẩn cho từng vai trò: Khi làm mẹ thì toàn tâm toàn ý, khi vào bếp thì tận hưởng, khi hỗ trợ công việc cho chồng thì tập trung hết mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Với Diễm My 9X, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là học cách yêu bản thân mỗi ngày và nuôi dưỡng sức khỏe từ bên trong. Dù ở vai trò nào, cô vẫn muốn hướng đến hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ và có thể truyền cảm hứng cho các bà mẹ trẻ.

Dù kết hôn và sinh con, Diễm My 9X khẳng định vẫn giữ lửa với nghề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở thời điểm hiện tại, Diễm My 9X muốn ưu tiên thời gian cho gia đình và chính mình, để được sống trọn với hạnh phúc của một người mẹ. Dù vậy, nữ diễn viên khẳng định không rời xa đam mê diễn xuất và mong muốn trở lại bằng những dự án phù hợp, có chiều sâu và giá trị nghệ thuật.

Tháng 11 vừa qua, cô gây chú ý khi trở thành nghệ sĩ Việt duy nhất tham dự BAMBI Awards 2025 tại Munich (Đức). Đây là một trong những giải thưởng truyền thông, giải trí uy tín và lâu đời nhất châu Âu.

Diễm My 9X xuất hiện tại sự kiện BAMBI Awards 2025 ở Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi tháng 4, Diễm My 9X chia sẻ chồng cô luôn ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của vợ. Anh là người bạn đồng hành, đồng thời là động lực để cô duy trì chế độ tập luyện, lấy lại vóc dáng sau sinh.

"Chồng tôi yêu thể thao và sống rất kỷ luật. Nếu tôi lười tập hoặc lệch nhịp sinh hoạt, anh sẽ nhắc nhở và khuyến khích tôi cố gắng tiếp tục", cô nói.

Dù bận rộn với việc chăm con, cả hai vẫn dành thời gian cho những buổi hẹn hò riêng, xem phim thư giãn để giữ lửa hôn nhân. Nữ diễn viên cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để nấu ăn cho chồng.

Bên cạnh ông xã, Diễm My 9X còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ mẹ chồng trong việc chăm sóc con nhỏ. Cô cho biết mẹ chồng rất cởi mở và hiện đại. Nếu có bất đồng, hai mẹ con sẽ trao đổi thẳng thắn và cùng thống nhất hướng giải quyết, với mục tiêu chung là chăm sóc tốt nhất cho em bé.