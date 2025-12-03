Lực lượng điều dưỡng là "đôi tay và trái tim" của bệnh viện

Ngày 3/12, tại hội nghị tổng kết hoạt động Điều dưỡng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, TS Bùi Minh Thu, Quyền Trưởng phòng Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết, tại bệnh viện, có hơn 2.700 điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh..., trong đó, đội ngũ điều dưỡng chiếm 72,6% nhân lực.

Ngoài tham gia công tác chăm sóc bệnh nhân, điều dưỡng ngày càng tham gia chủ động vào quá trình điều trị, tham gia vào các quy trình kỹ thuật cơ bản, chuyên sâu trong chăm sóc người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, qua thống kê, tỷ lệ hài lòng chung của bệnh nhân nội trú và ngoại trú đạt 97-99%; Trung tâm Khám chữa bệnh ban ngày tỷ lệ hài lòng ổn định trên 98,4%, các đơn vị nội trú đạt trên 97%.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thế Anh).

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong những năm qua, chất lượng chăm sóc người bệnh có những tiến bộ rõ rệt. Đội ngũ điều dưỡng chính là “đôi tay và trái tim” của bệnh viện.

Đội ngũ điều dưỡng đã chủ động tăng cường theo dõi sát người bệnh, chuẩn hóa quy trình chăm sóc, đẩy mạnh giáo dục sức khỏe, ứng dụng công nghệ thông tin trong ghi chép - báo cáo, phối hợp chặt chẽ với bác sĩ và gia đình người bệnh, qua đó nâng cao rõ rệt hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện và tăng mức độ an toàn - hài lòng của người bệnh.

Theo PGS Cơ, để chuẩn bị đưa vào hoạt động cơ sở 2 ở Ninh Bình, lực lượng điều dưỡng của bệnh viện đã tham gia đào tạo, huấn luyện, chuẩn hóa quy trình vận hành, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc an toàn và quản lý trang thiết bị...

"Chúng ta đã chuẩn bị bài bản từ nhân lực đến chuyên môn, từ cơ sở hạ tầng đến công nghệ thông tin. Điều dưỡng tại cơ sở 2 chắc chắn sẽ là lực lượng tiên phong thể hiện đẳng cấp của Bạch Mai trong một môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và hướng đến chuẩn quốc tế", PGS Cơ nói.

Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đặc biệt, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, giao tiếp ứng xử là một trong những tiêu chí hàng đầu đánh giá chất lượng bệnh viện. Trong năm 2025, bệnh viện đã triển khai mạnh mẽ đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tăng cường kỹ năng giao tiếp, người bệnh ngày càng hài lòng hơn với sự chăm sóc của các y bác sĩ, điều dưỡng.

Tuy nhiên, PGS Cơ cũng thẳng thắn chỉ ra thực trạng vẫn còn những tình huống giao tiếp chưa thực sự khéo léo, mềm mại, cáu gắt trong giờ cao điểm, thiếu câu giải thích rõ ràng cho người bệnh và cần tiếp tục chấn chỉnh mạnh mẽ.

Theo PGS Cơ, trong năm 2026, lực lượng điều dưỡng vẫn tiếp tục giữ vai trò then chốt trong các nhiệm vụ chiến lược của bệnh viện; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, tập trung mọi nguồn lực để triển khai tốt hoạt động cơ sở 2, thúc đẩy chuyển đổi số, cải tiến chất lượng, nghiên cứu khoa học, đào tạo liên tục và hội nhập quốc tế.

"Đội ngũ điều dưỡng cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, chủ động tiếp cận kỹ thuật mới, tăng cường kỹ năng giao tiếp - tư vấn - giáo dục sức khỏe, đẩy mạnh các mô hình chăm sóc toàn diện, chăm sóc cá thể hóa, đồng thời tích cực đóng góp sáng kiến cải tiến chất lượng.

Mỗi điều dưỡng hãy xem mình không chỉ là người thực hiện kỹ thuật mà còn là người đồng hành cùng người bệnh, là người bảo vệ an toàn, là người lan tỏa lòng nhân ái và niềm tin", PGS Cơ nhắn nhủ.