MC Anh Tuấn VTV: "Tôi không giàu, chỉ đủ sống"

"Tôi sẽ ở VTV đến khi nào về hưu”

Trong giới MC, không ít người chọn công việc dẫn sự kiện bên ngoài để tăng thu nhập. Với anh Anh Tuấn thì không thấy bao giờ?

- Tôi thường chỉ dẫn các chương trình của VTV (Đài Truyền hình Việt Nam - PV), các chương trình âm nhạc, nghệ thuật, thời trang, các cuộc thi hoa hậu, hay mới nhất là Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - nơi khán giả tập trung thưởng thức.

Còn hầu hết các sự kiện tiệc, khai trương và có ăn uống, tôi sẽ xin phép từ chối cho dù có trả tiền cao thế nào đi nữa.

Nếu đi dẫn liên tục như một số đồng nghiệp, chắc tôi cũng giàu (cười), nhưng không phải vì ngại hay giữ hình ảnh, mà đơn giản tôi xuất thân là một nghệ sĩ nên chỉ muốn xuất hiện trên sân khấu khi mọi người tập trung xem chương trình.

MC Anh Tuấn trò chuyện cùng phóng viên Dân trí.

Anh có thể chia sẻ trải nghiệm đầu tiên khiến anh quyết định dứt khoát không nhận dẫn những sự kiện như vậy?

- Trải nghiệm đầu tiên, tôi còn nhớ rất rõ, khoảng những năm 1999-2000. Hồi đó, tôi chưa định nghĩa việc không dẫn sự kiện ăn uống, chỉ đơn giản là không thích.

Có lần, một người bạn mời tôi dẫn ở một khách sạn lớn, tôi nhận lời vì thấy họ trân trọng. Nhưng khi đến, mọi người ngồi ăn uống, nâng ly chúc sức khỏe, tôi cảm thấy hơi chạnh lòng khi chẳng mấy ai quan tâm đến sân khấu.

Khi một ca sĩ tên tuổi bước ra hát, họ lại đòi và gọi tên một ca sĩ khác, đó chính là lúc tôi quyết định đây không phải hình thức sân khấu mà tôi muốn tham gia.

Anh có lo quan điểm đó của mình sẽ làm mất những mối quan hệ thân thiết, đặc biệt là với những tập đoàn lớn đã mời anh?

- Mọi người đều hiểu tôi: Việc gì giúp được, tôi giúp hết sức, việc không phù hợp sẽ không nhận lời. Nhiều tập đoàn lớn thân thiết mời tôi dẫn sự kiện ăn uống, tôi cũng thẳng thắn từ chối và giữ nguyên tắc mình đề ra.

Nhiều người rời VTV để làm tự do, có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn… Còn anh, gắn bó với VTV từ những ngày đầu, đã bao giờ anh nghĩ đến việc rời đi?

- Tôi từng được một tập đoàn lớn mời về làm cố định với mức lương rất cao, nhưng tôi chỉ mất 5 giây để từ chối, vì vẫn muốn gắn bó với công việc ở Đài.

Có lẽ tôi thuộc kiểu người coi trọng chữ tình: Nơi đã cho mình tên tuổi, sự nghiệp và hình ảnh như hôm nay, tôi luôn trân trọng và cống hiến trọn vẹn.

Nhiều đồng nghiệp đã rời đi vì tương lai mới, nhưng tôi chọn ở lại. Đài đã cho tôi cơ hội, môi trường, danh tiếng để có thể làm các việc mà mình đam mê. Mỗi việc tôi làm có ích cho xã hội cũng nhờ nền tảng ở VTV.

Đến tuổi này, bạn bè cùng lứa nhiều người đã có chức, có quyền, còn tôi vẫn là nhân viên bình thường. Tôi hài lòng với bản thân, bởi nếu cứ nghĩ mình thiệt thòi, sẽ chẳng thể làm nghề. Tôi từng nói: “Tôi sẽ ở VTV đến khi nào về hưu”.

Đến giờ, tôi vẫn làm công việc như thuở ban đầu. Bản thân không thiếu năng lực quản lý, nhưng điều tôi chọn là được hạnh phúc với con đường của mình, không ghen tỵ hay so đo với bất kì ai.

Tôi không đánh giá mình hay người khác qua vật chất, quan trọng là những gì họ làm cho bản thân, gia đình và xã hội.

Là MC, BTV nổi bật của VTV, lại có nhiều công việc riêng, có người nói anh là 'tổng tài”, “đại gia” ngoài đời. Anh phản hồi sao về điều này?"

- Tôi chưa bao giờ là đại gia. Nếu nói tôi giàu, là giàu tình cảm, giàu bạn bè. Còn tiền bạc, tôi chỉ đủ sống.

Cuộc sống của tôi đơn giản, hằng ngày vẫn đi chiếc xe cũ bình thường và không muốn nhắc đến chuyện tài chính. Mỗi người có cách đo sự giàu có riêng. Với tôi, đủ sống đã là giàu.

MC Anh Tuấn chia sẻ rằng, anh chưa bao giờ là "đại gia", tiền bạc chỉ đủ sống nhưng anh là người giàu tình cảm.

Mẹ và vợ là hậu phương vững chắc

Sinh nhật năm nay của MC Anh Tuấn được đánh dấu bằng show “Tôi! Người Việt Nam” vô cùng ý nghĩa với con số hơn 5,3 tỷ đồng quyên góp gửi tặng cho đồng bào bị bão lũ. Điều gì đã thôi thúc anh đứng ra tổ chức một chương trình từ thiện lớn như vậy - vốn là vấn đề khá nhạy cảm?

- Ban đầu, không phải tôi đứng ra kêu gọi, chỉ là anh em trong “Gia tộc Anh tài” bàn nhau quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu bão lũ.

Khi đó tôi nghĩ nhanh rồi nói: “Mình làm đêm nhạc quyên góp đi anh em, tôi tình nguyện kéo quân làm tổ chức”. Lời nói bộc phát, anh em tin và giao việc cho tôi thật, mà anh em đã giao, phải làm cẩn thận, hôm đó là 30/9.

Đến ngày 9/10, anh em mới chốt chính thức sẽ làm đêm nhạc để gấp rút giúp đỡ được phần nào cho bà con, và cũng sau khi tôi mời được nhà tài trợ cho phần tổ chức, lúc đó chỉ còn đúng 20 ngày là chương trình diễn ra.

Việc chịu trách nhiệm quản lý tài khoản quyên góp hẳn cũng là áp lực không nhỏ?

- Thực sự đó là một áp lực rất lớn. Tôi cũng ngại nên nhờ phía ngân hàng tài trợ phần tổ chức để họ đứng ra mở tài khoản mới nhưng cũng có nhiều bất cập, sau đó tôi nói trong nhóm: “Anh em nào mở được thì mở đi”, vì khi công bố phải có tài khoản để mọi người ủng hộ cùng chương trình.

Nhưng anh em nói thẳng: “Anh Tuấn đang tổ chức chương trình, phải chịu trách nhiệm luôn việc này”.

Tôi chỉ mất đúng 2 giây rồi nói: “Đồng ý, tôi nhận”. Mặc dù cũng biết sẽ có nhiều vất vả hơn khi phải quản lý thêm phần quyên góp, tôi chấp nhận mọi thử thách và trách nhiệm.

Lần đầu tổ chức chương trình từ thiện, cũng có những điều không ngờ: Một số người chuyển vào tài khoản ủng hộ rồi ngay lập tức yêu cầu hoàn trả tiền do chuyển nhầm, mặc dù nội dung ghi rõ “ủng hộ đồng bào bão lũ”.

Tôi yêu cầu nhân viên: Ai đòi phải hoàn, nhưng mọi thao tác phải đúng quy trình của ngân hàng. Danh sách hoàn tiền phải được công bố minh bạch, kể cả những khoản chỉ vài nghìn đồng. Dù lớn hay nhỏ, trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Tài khoản ấy phải sạch tuyệt đối trước khi khóa lại.

MC Anh Tuấn bày tỏ sự biết ơn với các nhà cung cấp, các đơn vị, anh em nghệ sĩ đã chung tay cùng anh làm nên chương trình "Tôi! Người Việt Nam".

Ngoài những vấn đề về tài chính, có chi tiết hậu trường nào về sự hỗ trợ của anh em nghệ sĩ, nhà cung cấp, các đơn vị khiến anh cảm động?

- Không lời nào có thể diễn tả được sự biết ơn của tôi với những người đã chung tay làm nên chương trình Tôi! Người Việt Nam.

Đó là những sự chung tay mà chúng tôi có từ nhà tài trợ, nhà đồng hành, những người bạn của tôi ủng hộ các khoản lớn, những khán giả mua vé, những nhà hảo tâm ủng hộ qua tài khoản của chương trình, những nhà cung cấp ở tất cả các hạng mục và đặc biệt là tình cảm của các anh em trong "Gia tộc Anh tài" cùng ê-kíp riêng của họ.

Có thể kể đến như anh Tự Long (NSND Tự Long - PV) góp ý về tên chương trình. Rhymastic đề xuất ý tưởng đặt tên các khu vực bằng những tính từ tích cực. Cường Seven xung phong đảm nhận toàn bộ phần vũ đạo. Neko cùng tôi bàn bạc chuyện mời đạo diễn sân khấu, vì ban đầu Thư (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư - PV) quá bận. Sau đó, khi tôi liên hệ lại, Thư đã thu xếp và nhận lời rất nhiệt tình.

Đăng Khôi thì đôn đáo gọi mọi người khi thấy ai bận chưa kịp xem tin nhắn. Tuấn Hưng ở xa cũng chủ động gọi riêng cho tôi để chia sẻ vài lời khuyên. Các anh em khác trao đổi về bài vở, trang phục… ai cũng hào hứng, hừng hực khí thế muốn góp sức cho chương trình.

Những sự góp sức bên ngoài dành cho chương trình thực sự vô cùng lớn. Madam Thảo đã ngay lập tức đồng ý tài trợ toàn bộ phần tổ chức khi tôi vừa đề xuất, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc để hỗ trợ tối đa, đồng hành cả công sức lẫn tài chính nhằm hướng về bà con vùng bão lũ.

Các đơn vị đồng hành về truyền thông, bán vé cũng nhiệt tình hỗ trợ từ những ngày đầu. Đặc biệt, các nhà cung cấp - từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình, layer, nhân sự, an ninh… đến từng cá nhân tham gia - đều giảm giá rất nhiều, thậm chí không lấy phí; nếu có, họ chỉ nhận phần chi phí nhân công, đi lại, hoàn toàn không tính thiết bị.

Một show có quy mô như vậy, nếu làm gấp sẽ tốn một khoản kinh phí rất lớn. Nhưng với chương trình lần này, tất cả đều nhập cuộc bằng một tinh thần chung: “Tất cả vì bà con đang chịu nhiều mất mát ở vùng bão lũ".

Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới báo Dân trí - đơn vị đã đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu chuẩn bị đến khi kết thúc - góp phần lan tỏa tinh thần và ý nghĩa của dự án.

MC Anh Tuấn và ca sĩ Quốc Thiên kết hợp trong ca khúc "Tự nguyện" tại đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" (Ảnh: Nam Anh).

Anh em công ty và gia đình đã chia sẻ, đồng hành cùng anh trong 20 ngày đó như thế nào?

- Trong 20 ngày đó, tôi gần như không có đêm nào ngủ đủ và phải “tạm quên gia đình”. Tôi đi làm từ sáng, về nhà lúc 23h thì con đã ngủ, rồi lại ngồi làm việc tiếp đến 2h hôm sau.

Anh em nhân viên thực sự cũng vào guồng như tôi, họ làm ngày đêm, không quản ngại bất cứ khó khăn nào, cùng tôi vượt mọi “chông gai” với sức ép đặc biệt lớn về thời gian.

Chỉ trong 20 ngày nhưng phải hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, từ kế hoạch tổng thể, các phần bán vé, thiết kế, tài chính, chạy chương trình, lo cho khán giả… Rồi sau chương trình cũng tiếp tục để hoàn thành hồ sơ tổng kết công bố thật minh bạch với tất cả công chúng…

Về phía công ty, tôi đã mặc định không tính chi phí gì, thậm chí phần tài trợ thiếu, tôi đã quyết tự chi thêm để sao cho chương trình được tốt nhất.

Về công việc, tôi vốn rất khó tính trong mọi khâu tổ chức. Điều gì cũng phải thật chi tiết: Ngồi cùng bạn thiết kế để vẽ sân khấu, soi từng góc nhìn, tính toán sao cho khán giả có trải nghiệm tốt nhất trong không gian nhà thi đấu vốn khá nhỏ; thậm chí, đôi khi các thiết kế mỹ thuật tôi chỉnh sửa từng từ đến 7, 8 lần.

Dù vậy, anh em trong công ty vẫn luôn nhiệt tình thực hiện, bởi mọi người đều hiểu rằng chúng tôi đang nỗ lực để mang đến một chương trình tốt nhất, hướng đến bà con vùng bão lũ.

Bên cạnh đó, tôi may mắn khi có hậu phương là vợ và mẹ - những người luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Vợ đóng góp nhiều ý kiến cho các phần trong quá trình thực hiện chương trình. Còn mẹ thường xuyên gọi điện động viên: “Con yên tâm làm việc thiện, nhưng phải giữ sức, ăn uống cẩn thận để làm tốt chương trình".

MC Anh Tuấn: "Trong cuộc sống, với tôi, mỗi ngày đều đặc biệt, đôi khi sự đặc biệt đó đến từ cách mình suy nghĩ và từ những điều giản dị nhất".

Sau thành công này, anh có ý định nối dài hành trình thiện nguyện để tiếp tục hỗ trợ những đối tượng khó khăn trong tương lai?

- Thành công của show này cho tôi niềm tin rất lớn vào sự tử tế. Tôi luôn nghĩ, khi đồng bào còn gặp khó khăn, mình không thể đứng ngoài được.

Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình không dừng lại ở show diễn này. Tôi luôn suy nghĩ rằng, mình phải làm gì, phải nghĩ ra gì đó để làm, tiếp tục giúp đỡ cộng đồng.

Tôi tin chương trình đã minh chứng rằng, làm từ thiện với tâm niệm trong sạch, sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Quan trọng nhất không phải con số hơn 5,3 tỷ đồng, mà là tinh thần đồng lòng, tự nguyện và niềm tin sự tử tế sẽ được đền đáp.

Người ta thường đặt mục tiêu cho tuổi mới. Còn anh thì sao?

- Tôi luôn có kế hoạch và mục tiêu cho công việc của mình, không cần đợi sang tuổi mới. Trong cuộc sống, với tôi, mỗi ngày đều đặc biệt, đôi khi sự đặc biệt đó đến từ cách mình suy nghĩ và từ những điều giản dị nhất.

Có lần kỷ niệm ngày cưới, tôi và bà xã rủ nhau đi ăn bát phở vỉa hè lúc 23h đêm sau khi tôi xong công việc ở Đài. Đó cũng là hạnh phúc đặc biệt do chính mình tạo ra.

Cảm ơn anh MC Anh Tuấn vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam