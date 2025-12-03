Nữ ca sĩ nhuộm lông nách trắng: Chất chơi hay chiêu gây chú ý?

Tại sự kiện ở Pháp, giọng ca người Tây Ban Nha diện váy xếp ly đen - trắng, xẻ tà táo bạo từ đùi đến eo, cố định bằng dây rút satin. Thiết kế cắt xẻ lộ nhiều khoảng hở, làm nổi bật những hình xăm trên cơ thể.

Cô kết hợp trang phục với quần tất ren xuyên thấu, giày cao gót kiểu ballet, tóc buộc lỏng và trang điểm tối giản. Điểm nhấn duy nhất là cây thánh giá đính đá quý được gắn trên móng tay ngón áp út.

Rosalía gây tranh cãi với vùng nách được nhuộm trắng (Ảnh: Getty Images).

Rosalía xuất hiện gợi cảm tại sự kiện Tuần lễ thời trang Paris (Ảnh: Getty Images).

Trong lúc giao lưu và ký tặng người hâm mộ, Rosalía để lộ rõ phần lông nách trắng tinh - chi tiết lập tức gây “bão” mạng xã hội.

Bên cạnh những lời khen về sự táo bạo, nhiều ý kiến chỉ trích diện mạo của cô là “lố bịch” và “nữ tính một cách vô lý”. Một số bình luận mỉa mai: “Nói tôi nghe đây là trò đùa đi… Tôi tưởng cô ấy dán lông vịt lên chứ”.

Trước phản ứng trái chiều, Rosalía vẫn kiên quyết bảo vệ lựa chọn của mình, nhấn mạnh quyền được thể hiện bản thân. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với việc liên tục phá vỡ chuẩn đẹp truyền thống và tạo nên nhiều xu hướng mới.

Năm 2023, khi tham dự Lễ trao giải Grammy Latin tại Seville, Tây Ban Nha, ngôi sao nhạc pop đã gây chú ý với hàng lông mày rậm rạp, được tỉa tót và phân chia một cách nghệ thuật.

Rosalía có cặp lông mày lạ và ấn tượng (Ảnh: Instagram).

Cũng trong khoảng thời gian đó, cô cũng phổ biến phong cách Motomami đặc trưng của mình - sự kết hợp giữa năng lượng mạnh mẽ của "moto" với năng lượng mềm mại, mong manh của "mami", hòa quyện với ảnh hưởng từ văn hóa truyện tranh Nhật Bản.

Trong quá khứ, nhiều ngôi sao như Julia Roberts, Miley Cyrus, Madonna hay Gigi Hadid từng công khai để lộ lông nách chưa cạo như một tuyên ngôn bình đẳng và tự do hình thể. Tuy nhiên, việc tẩy trắng lông nách như Rosalía lại là điều chưa từng có tiền lệ, trở thành một thử nghiệm thẩm mỹ mới mẻ.

Trào lưu nhuộm lông nách từng nổi lên từ năm 2015 khi nhà tạo mẫu Roxie Hunt ở Seattle (Mỹ) biến tấu vùng lông nách để đồng bộ với mái tóc xanh của khách hàng. Xu hướng này nhanh chóng lan rộng, tạo nên “cơn sốt” một thời với hàng loạt màu sắc như xanh, đỏ, tím, vàng.

Tranh luận về vùng lông dưới cánh tay của phụ nữ kéo dài suốt nhiều năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự xuất hiện của Rosalía tại Tuần lễ thời trang Paris một lần nữa làm nóng chủ đề này, đồng thời thổi luồng gió mới vào trào lưu làm đẹp từng gây sốt từ 10 năm trước.