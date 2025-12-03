Tác giả "Lệ ngang trời" nói về cột mốc 2 tỷ lượt xem, phản hồi tranh cãi

Lệ ngang trời là bản hit được đông đảo công chúng yêu thích thời gian qua. Ca khúc do ca sĩ, nhạc sĩ A Tuân sáng tác, đạt mốc 2 tỷ lượt xem trên TikTok và được nhiều giọng ca cover.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về việc ca khúc trở thành hiện tượng, nhạc sĩ A Tuân nói: "Trong số 2 tỷ lượt xem này, phiên bản remix do tôi hát lan tỏa đến khán giả mạnh nhất. Phiên bản cover của Hồ Nhi đạt 300 triệu lượt xem. Ngoài ra, ca khúc cũng có phiên bản 100 triệu lượt xem của TikToker Dính Vàng, có bản 30 triệu lượt xem của Nam Em".

Nhạc sĩ, ca sĩ A Tuân nói về dấu mốc "Lệ ngang trời" đạt 2 tỷ lượt xem (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồi tháng 11, nhạc sĩ A Tuân từng lên tiếng bày tỏ sự bức xúc khi bị một số đơn vị, cá nhân khai thác trái phép. Nam nhạc sĩ còn nêu đích danh ca sĩ Nam Em và Lưu Hưng là những người sử dụng ca khúc mà không liên hệ với tác giả.

Thế nhưng vừa qua, khi nhạc sĩ A Tuân tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi mới và ăn mừng dấu mốc 2 tỷ lượt xem của Lệ ngang trời, nhiều người bất ngờ trước sự có mặt của ca sĩ Lưu Hưng.

Trong buổi tiệc, Lưu Hưng và nhạc sĩ A Tuân xóa bỏ mâu thuẫn, đồng thời cho biết sẽ hợp tác trong ca khúc mới dự kiến ra mắt thời gian tới. Nhạc sĩ cũng chia sẻ, anh không bận lòng trước ý kiến cho rằng Lệ ngang trời nổi tiếng nhờ phiên bản cover của những ca sĩ khác thay vì bản gốc.

"Tôi biết ơn những ca sĩ đã lan tỏa Lệ ngang trời. Nhưng nếu ca khúc của tôi không nổi tiếng, các bạn cũng sẽ không biết đến bài hát để thực hiện những phiên bản cover. Tôi không buồn, không trách những ý kiến tiêu cực, chỉ mong khán giả tôn trọng công sức của tôi và ê-kíp", A Tuân bộc bạch.

A Tuân và Hồ Nhi lần đầu song ca "Lệ ngang trời" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Buổi tiệc còn có sự góp mặt của bạn bè thân thiết, cộng sự và nhiều khán giả. Một số nghệ sĩ vắng mặt nhưng vẫn gửi clip chúc mừng A Tuân như: Quốc Trường, Lê Dương Bảo Lâm...

Nhạc sĩ, ca sĩ A Tuân bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã đồng hành cùng anh trong giai đoạn khó khăn. Vào nghề từ đầu thập niên 2000, A Tuân từng sáng tác các bài như: Nụ hôn của gió, Anh em mình là một gia đình, Người luôn bên cạnh em, Phận làm con... Tuy nhiên, sự ra đi của mẹ khiến anh rơi vào khoảng lặng, mất nhiều năm để chữa lành.

Những năm qua, A Tuân nỗ lực trở lại, chứng minh sự bền bỉ và tình yêu nghệ thuật. Anh xem đây là cách để tri ân khán giả luôn ủng hộ anh, dù ở thời đỉnh cao hay khi gặp biến cố trong cuộc sống.

Về đời tư, nam ca sĩ kết hôn năm 2019. Tuy nhiên vào tháng 7 vừa qua, A Tuân xác nhận anh và vợ chính thức ly hôn sau 5 năm chung sống.