Chứng khoán Việt Nam rất sôi động, cơ hội đầu tư xanh được quan tâm

Hội nghị doanh nghiệp niêm yết và lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2025 diễn ra hôm nay (3/12).

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - cho biết để thúc đẩy chuyển đổi xanh, Bộ Tài chính đã ban hành và triển khai Danh mục Phân loại xanh. UBCKNN phối hợp với các đơn vị cũng đã ban hành Bộ Sổ tay về triển khai và công bố thông tin ESG nhằm thúc đẩy chuẩn mực phát triển bền vững tại Việt Nam.

Theo bà Phương, nhà đầu tư trong nước và quốc tế dành sự quan tâm lớn tới cơ hội đầu tư xanh tại Việt Nam, nhất là khi ESG ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá rủi ro trước khi đầu tư. Vì thế, quản trị công ty tốt, minh bạch công bố thông tin, phát triển bền vững, nâng cấp báo cáo ESG sẽ tác động đến khả năng thu hút vốn, mở rộng thị trường và nâng cao lợi thế cạnh tranh của chính các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp phát triển bền vững của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu. Chủ tịch UBCKNN cho rằng cần sự nỗ lực từ nhiều phía, nhất là nội lực và hành động của doanh nghiệp để thay đổi tư duy về quản trị công ty, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có mức tăng trưởng hàng đầu khu vực (Ảnh: Đăng Đức).

Nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Phương nói đến thời điểm này đã rất sôi động và có mức tăng trưởng hàng đầu khu vực. Chỉ số VN-Index vượt đỉnh lịch sử; thanh khoản thị trường tăng trưởng và đạt kỷ lục mới, có thời điểm giá trị giao dịch đạt trên 80.000 tỷ đồng/phiên.

Năm nay, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận nhiều dấu mốc mang tính bước ngoặt, đáng kể như vận hành hệ thống KRX, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên mới nổi của FTSE Russell... Ngoài ra, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp cũng được cải thiện đáng kể. Nhiều doanh nghiệp chủ động lập báo cáo phát triển bền vững, tăng cường minh bạch thông tin, công bố thông tin bằng tiếng Anh, áp dụng chuẩn mực ESG.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 và giai đoạn tới, Chủ tịch UBNCKNN tin rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế.

Trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp như hoàn thiện khung pháp lý theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp thông lệ quốc tế; triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch, chương trình lớn mà Chính phủ và Bộ Tài chính đã chỉ đạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giám sát; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn.

Trong khi đó, ông Dominic - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Dragon Capital - cho biết lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đã tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển chung của thị trường chứng khoán. Tuy vậy, ông đánh giá vai trò của thị trường vốn qua kênh trái phiếu vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.

Theo ông, các doanh nghiệp niêm yết cần chủ động xây dựng phương án huy động vốn thông qua trái phiếu, bởi kênh này có nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn qua phát hành cổ phiếu cũng còn nhiều triển vọng, đặc biệt đến năm 2030.