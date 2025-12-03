Sĩ Thanh chi 6 triệu đồng mặc giống mỹ nhân quốc tế, nào ngờ "như hàng chợ"

Mới đây, Sĩ Thanh chia sẻ trải nghiệm đặt mua đồ từ thương hiệu Khy của ngôi sao quốc tế Kylie Jenner. Trang phục gồm chiếc bra top (áo lót kiêm áo mặc ngoài) và quần ngắn, mang tinh thần tối giản nhưng gợi cảm, đúng trào lưu athleisure (phong cách thời trang vận động) mà giới trẻ yêu thích.

Theo mô tả từ hãng, trang phục được làm từ chất liệu cao cấp, ôm sát cơ thể, giúp tôn dáng người mặc. Giá của áo hơn 3 triệu đồng, trong khi quần ngắn khoảng 3,2 triệu đồng.

Kylie Jenner diện trang phục do thương hiệu của mình sản xuất (Ảnh: Website của Khy).

Sĩ Thanh cho biết, cô đã chú ý đến mẫu thiết kế ngay khi thấy Kylie Jenner mặc và quyết định đặt mua. Sau gần một tháng chờ đợi, cô nhận được sản phẩm nhưng quá trình thử đồ lại gây thất vọng nặng nề.

Nữ ca sĩ đánh giá chất liệu quần khá mỏng, chỉ một lớp và giống loại thun đang bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử. Với áo bra top, vì hết size (kích cỡ) phù hợp, cô buộc phải đặt size M rồi chấp nhận mang đi chỉnh lại. Điều bất ngờ là khi thử, phom size M lại ôm vừa vặn, khác số đo thông thường của cô.

Ngoài ra, người đẹp bày tỏ sự thất vọng vì phần thân quần trông khá thô, dễ để lộ khuyết điểm và không tôn dáng với người có chiều cao khiêm tốn như cô.

Sĩ Thanh cho biết cô phải mang quần đi chỉnh để ôm sát hơn và cắt ngắn chiều dài của quần. Chỉ sau khi đi sửa, cô mới cảm thấy trang phục thực sự phù hợp với cơ thể.

"Tôi tốn 6 triệu đồng để mua bộ đồ này, nhưng rồi vẫn phải đem ra tiệm sửa. Liệu có đáng không? Phần vải rất mỏng không khác gì đồ mua ngoài chợ", cô nhấn mạnh.

Sĩ Thanh cho biết cô phải sửa chiếc quần để mặc vừa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài sản phẩm từ thương hiệu Khy, cô cũng đặt thêm vài món từ SKIMS - một thương hiệu khác của Kim Kardashian (chị gái của Kylie Jenner). Trái với sự thất vọng trước đó, Sĩ Thanh lại khá hài lòng với những sản phẩm đến từ thương hiệu này.

Theo đó, Sĩ Thanh cho biết bộ jumpsuit ôm sát có chất vải dày dặn hai lớp, tôn dáng và giá chỉ khoảng 3 triệu đồng, rẻ hơn chiếc quần của thương hiệu Khy.

Sĩ Thanh thường mặc đồ tập để đi dạo phố, chụp ảnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả khen ngợi sắc vóc của Sĩ Thanh. Dù chưa hoàn toàn hài lòng với sản phẩm, cô vẫn toát lên vẻ gợi cảm nhờ vóc dáng săn chắc, đầy đặn.

Ở tuổi 39, Sĩ Thanh vẫn duy trì hình thể cân đối với chiều cao 1,55m nhưng ba vòng gợi cảm. Cô cho biết bản thân đang ở giai đoạn đẹp nhất, nhờ luyện tập kỷ luật. Mỗi ngày, cô dành hai tiếng cho gym, nịt bụng liên tục và duy trì chế độ ăn chay trường.

Không chỉ riêng Sĩ Thanh, phong cách athleisure đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ. Đây là trào lưu kết hợp thời trang thể thao (bra top, legging, biker shorts…) với trang phục đời thường, tạo nên vẻ năng động, khỏe khoắn.

Ban đầu, trang phục athleisure chỉ phổ biến trong phòng gym, nhưng giờ đây lại được nhiều người diện ra phố, quán cà phê, trung tâm thương mại, thậm chí trên sàn diễn thời trang cao cấp.

Phong cách này thu hút nhờ sự thoải mái, chất liệu co giãn nhẹ, phom ôm tôn đường cong và tính ứng dụng cao. Nhờ sức lan tỏa từ mạng xã hội, athleisure trở thành phong cách mới của giới trẻ. Chỉ cần bra top và quần bó, kết hợp giày sneakers và phụ kiện là đã có ngay phong cách gọn gàng, hợp xu hướng.