Báo Thái Lan chỉ trích BTC SEA Games về sự cố Quốc ca Việt Nam

Ở lễ bắt đầu trận đấu, cầu thủ hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca mà thiếu nhạc. Ngay sau đó, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) và Ban tổ chức (BTC) SEA Games 33 đã lên tiếng xin lỗi các đội U22 Việt Nam và U22 Lào.

Cầu thủ U22 Việt Nam phải hát Quốc ca mà không có nhạc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau đó, truyền thông Thái Lan cũng bình luận về sự cố này. Tờ Siam Sport của xứ sở chùa vàng viết: “Sự cố nhạc Quốc ca của Việt Nam và Lào không được ngân lên trước trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào trên sân Rajamangala khiến người hâm mộ ngơ ngác. Đây là sự cố khó có thể chấp nhận”.

“Tổng cục Thể thao Thái Lan sau đó cho biết nguyên nhân là do hệ thống âm thanh trên sân gặp trục trặc. Điều đáng chú ý ở chỗ hệ thống âm thanh này đã được kiểm tra hai ngày trước giờ bóng lăn (tức được kiểm tra ngày 1/12)”, Siam Sport viết thêm.

Cũng theo tờ nhật báo thể thao của Thái Lan, BTC chủ nhà hiện cố gắng khắc phục, tránh sự cố tương tự tái diễn một lần nữa.

Siam Sport thông tin: “Tổng cục trưởng SAT Kongsak Yodmanee sau khi được báo cáo tình hình, đã lập tức đến sân Rajamangala để kiểm tra và trực tiếp giải quyết vấn đề. SAT cũng đã gửi thư xin lỗi đến các đoàn thể thao của Việt Nam và Lào”.

Trong khi đó, tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan Thairath bình luận thẳng thắn: “Ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 33 lại xuất hiện sự cố. Quốc thiều của Việt Nam và Lào không được ngân lên, các cầu thủ buộc phải hát Quốc ca của từng nước mà không có tiếng nhạc”.

Cầu thủ U22 Lào cũng rơi vào cảnh tương tự cầu thủ U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

“Sự cố này khiến cho các cổ động viên (CĐV) có mặt trên sân Rajamangala chiều nay vô cùng bất ngờ. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào là sự kiện đánh dấu SEA Games 33 năm nay tại Thái Lan chính thức bắt đầu”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Thairath.

Chưa hết, tờ nhật báo hàng đầu xứ sở chùa vàng còn hé lộ một sự thật khác, không chỉ có dàn âm thanh, mà dàn đèn của sân Rajamangala cũng gặp sự cố ngay trước trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào.

Thairath chia sẻ thông tin: “Vấn đề chưa dừng lại, người ta phát hiện rằng một số bóng đèn ở sân Rajamangala bị hỏng ngay trước hai trận đấu mở màn cho SEA Games 33 (U22 Việt Nam gặp U22 Lào vào lúc 16h và U22 Thái Lan gặp U22 Timor Leste vào lúc 19h)”.

“Quan trọng hơn, sân bóng này không hề có đèn dự phòng để thay thế. BTC sân phải gấp rút mượn bóng đèn ở sân khác để giải quyết việc cấp bách trước mắt”, Thairath thông tin thêm.

Tại SEA Games năm nay, sân Rajamangala là nơi diễn ra lễ khai mạc (ngày 9/12), bế mạc (20/12), cũng như hầu hết các trận đấu thuộc nội dung bóng đá nam.