Không khí lạnh lan rộng, nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối và đêm 3/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Miền Bắc những ngày tới trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết chiều tối 3/12 đến hết đêm 4/12, khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo chiều tối 3/12 đến hết ngày 4/12, khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 3/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Dự báo từ ngày 5/12, mưa lớn tại khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 4/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.