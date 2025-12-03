Đại diện Liên bang Nga trao quà hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 3/12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga do ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Andrey Vladimirovich Yatskin gửi lời chia sẻ đến chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa trải qua đợt mưa lũ với những thiệt hại nặng nề; đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên đến thân nhân, gia đình các nạn nhân.

Ông Andrey Vladimirovich Yatskin trao tượng trưng khoản hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ đến lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Ông Andrey Vladimirovich Yatskin hy vọng Khánh Hòa sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển địa phương. Ông khẳng định trong quá trình tái thiết, nếu tỉnh cần hỗ trợ, Liên bang Nga sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Sau buổi làm việc, các thành viên đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đã trao kinh phí hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt.

Cũng trong chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm hỏi và trao 5 tỷ đồng hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Cứu trợ Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao 5 tỷ đồng đến lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa để khắc phục hậu quả mưa lũ (Ảnh: Trung Thi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gửi lời thăm hỏi chân thành, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tỉnh Khánh Hòa do mưa lũ gây ra.

Ông cho biết Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết với nhiều giải pháp quan trọng nhằm bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương và địa phương để hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng khôi phục cơ sở hạ tầng; đồng thời có chính sách miễn thuế, hoãn thuế, giãn nợ, khoanh nợ và tín dụng ưu đãi giúp nhân dân khôi phục sản xuất.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh giữa tháng 11 đã khiến 22 người thiệt mạng, hơn 1.000 ngôi nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều công trình, hoa màu bị tàn phá. Lũ lụt cũng làm nhiều ô tô bị ngập sâu, gần 24.500 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.