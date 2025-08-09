Jisoo (Blackpink) diện váy của nhà mốt Việt Nam biểu diễn ở Milan

Trong đêm diễn mới nhất tại Milan (Italia), Jisoo của nhóm nhạc Blackpink đã gây bất ngờ khi lựa chọn một thiết kế váy ren trắng bồng bềnh của thương hiệu Việt Nam để trình diễn.

Màn xuất hiện này không chỉ nhận được nhiều lời khen ngợi mà còn khẳng định sức ảnh hưởng của thời trang Việt trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, nữ thần tượng đã mặc chiếc váy của nhà mốt ONONMM. Chiếc váy được thiết kế với chất liệu ren cao cấp, phần thân trên ôm sát khoe trọn bờ vai thon thả, trong khi phần chân váy xòe rộng tạo hiệu ứng bồng bềnh, duyên dáng và vô cùng nữ tính.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện thương hiệu này cho hay, họ đã chủ động liên hệ và trao đổi công việc với stylist (nhà tạo mẫu) của ca sĩ Jisoo để hợp tác. "Chiếc váy của Jisoo được lên kế hoạch và thực hiện trong vòng 2 tháng. Váy làm hoàn toàn thủ công trong 60 giờ (chưa gồm các công đoạn thiết kế, rập mẫu...), được phối hợp nhiều chất liệu khác nhau, chủ yếu là ren", đại diện ONONMM cho hay.

Để có được lần hợp tác thành công với ca sĩ đẳng cấp quốc tế như Jisoo, thương hiệu Việt này đã trải qua quá trình xây dựng 10 năm, chuyên về dòng sản phẩm thời trang dành cho các cô gái trẻ thời thượng.

Nhà mốt này đã từng tạo mẫu thời trang cho nhiều nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là ở châu Á, như: nhóm nhạc (G)I-DLE (Hàn Quốc), PIXXIE (Thái Lan)... Ở Việt Nam, các nghệ sĩ như: Chi Pu, Phương Ly, Trang Pháp, Diệu Nhi, Pháo... cũng thường xuyên lựa chọn nhà mốt này khi lên sân khấu biểu diễn. Nhờ có uy tín đó, thương hiệu đã có cơ hội làm việc cùng ê-kíp của Jisoo.

Đây không phải là lần đầu tiên các thành viên Blackpink chọn lựa những thương hiệu thời trang Việt Nam. Tuy nhiên, việc một ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu như Jisoo diện thiết kế "Made in Vietnam" (được sản xuất tại Việt Nam) để trình diễn tại một kinh đô thời trang như Milan đã chứng tỏ sức hút và đẳng cấp của thời trang Việt.

Bên cạnh chiếc váy của thương hiệu Việt, Jisoo còn khẳng định đẳng cấp của mình khi diện những thiết kế được một thương hiệu hàng đầu thế giới "đo ni đóng giày".

Trong đêm diễn ở Milan, nữ thần tượng cũng khoe vẻ ngọt ngào, trẻ trung với bộ trang phục màu hồng nữ tính, gồm áo crop top và chân váy xếp ly đi kèm bốt cao cổ cá tính. Đây là một trong những thiết kế được Dior làm riêng cho cô, xứng đáng với danh hiệu Đại sứ thương hiệu của nhãn hàng toàn cầu.

Qua những bộ trang phục mà Dior làm riêng cho Jisoo, không khó để thấy nhà mốt Pháp đã ưu ái đặc biệt với cô như thế nào. Những trang phục biểu diễn của Jisoo đều là hàng đặc chế, hiện không có bán trên thị trường.

Phong cách thời trang của Jisoo luôn là sự kết hợp hài hòa giữa nét dịu dàng, nữ tính và sự cá tính, hiện đại. Dù là những bộ cánh haute couture (thời trang cao cấp) đắt đỏ hay những thiết kế đến từ các thương hiệu trẻ, cô luôn biết cách biến hóa để mỗi lần xuất hiện đều trở nên ấn tượng và đáng nhớ.

Cũng trong những ngày này, Jisoo và các thành viên Blackpink đang cùng nhau kỷ niệm 9 năm thành lập nhóm. Nữ thần tượng đã đăng tải những bức ảnh chụp chung đầy tình cảm và hài hước với 3 thành viên còn lại là Jennie, Rosé và Lisa, kèm theo lời nhắn ngọt ngào tới người hâm mộ.

Được biết, sau chặng dừng chân tại Milan, Blackpink sẽ tiếp tục hành trình lưu diễn vòng quanh thế giới, mang đến những màn trình diễn hấp dẫn và những khoảnh khắc thời trang bùng nổ tại các điểm đến tiếp theo.

Ảnh: ONONMM, Dior, Instagram Jisoo