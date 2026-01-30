Cận cảnh Châu bản về Hoàng Sa, Trường Sa và kim bảo triều Nguyễn

Các tư liệu này hiện được trưng bày tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, đặt tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ). Không gian được xây dựng nhằm đưa những khối tài liệu lưu trữ vốn chỉ phục vụ nghiên cứu chuyên ngành đến gần hơn với công chúng, thông qua trưng bày trực quan kết hợp ứng dụng số và sản phẩm media.

Trung tâm của không gian là hai Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực tiếp quản lý, gồm Châu bản triều Nguyễn và Mộc bản triều Nguyễn.

Trong số các tư liệu được giới thiệu tại Không gian di sản, Châu bản triều Nguyễn liên quan đến việc thực thi và xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Trên nền giấy dó đã ngả màu thời gian, các văn bản hành chính được viết bằng chữ Hán, kèm theo những bút tích Ngự phê của hoàng đế bằng mực son đỏ.

Những văn bản này cũng phản ánh rõ tư duy quản trị lãnh thổ và ý thức chủ quyền quốc gia của nhà nước phong kiến Việt Nam trong lịch sử.

Châu bản là loại hình tài liệu hành chính đặc biệt, chỉ hình thành khi có ý kiến phê duyệt của nhà vua. Những hình thức bút phê như châu điểm, châu phê, châu khuyên, châu mạt, châu sổ, châu cải, thể hiện rõ vai trò quyết định tối cao của hoàng đế trong việc xử lý công việc triều chính. Chính dấu tích quyền lực này tạo nên giá trị pháp lý và tính xác thực cao nhất của Châu bản với tư cách nguồn sử liệu gốc.

Bên cạnh nội dung, các Châu bản còn mang giá trị thẩm mỹ đặc biệt. Nét chữ viết tay, dấu son đỏ và cách trình bày văn bản cho thấy sự kết hợp giữa hành chính và mỹ thuật thư pháp, nơi quyền lực nhà nước được thể hiện bằng hình thức chữ viết chuẩn mực, nghiêm cẩn.

Không gian trưng bày cũng giới thiệu các kim bảo và ấn chương của hoàng đế triều Nguyễn, những công cụ xác lập tính pháp lý của Châu bản và các văn bản hành chính. Nổi bật là các ấn vàng như “Sắc Mệnh Chi Bảo”, “Chế Cáo Chi Bảo”, được đúc dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng. Trong hình là “Chế Cáo Chi Bảo”, đúc thời hoàng đế Gia Long.

Trong hình là “Sắc Mệnh Chi Bảo”, đúc năm Minh Mạng thứ 8.

Các kim bảo này được sử dụng trong việc ban sắc, ban cáo, phong thưởng và điều động quan lại. Núm ấn thường được tạo hình rồng năm móng, thân uốn lượn, vảy rồng khắc nổi, thể hiện phong cách mỹ thuật cung đình triều Nguyễn.

Dưới góc nhìn mỹ thuật, đây không chỉ là công cụ hành chính mà còn là những tác phẩm điêu khắc kim loại tinh xảo, kết tinh quyền lực và thẩm mỹ hoàng gia.

Dấu triện đỏ in từ các kim bảo trên văn bản hành chính là yếu tố xác nhận hiệu lực pháp lý của sắc, chiếu, dụ, phản ánh sự phân tầng chặt chẽ trong cơ chế điều hành triều đình phong kiến Việt Nam.

Song song với Châu bản, Mộc bản khắc nội dung Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ (năm 1010) là một điểm nhấn đặc biệt trong Không gian giới thiệu di sản. Trên tấm ván gỗ, từng hàng chữ Hán Nôm được khắc ngược, sắc nét, thể hiện trình độ kỹ thuật cao của các nghệ nhân xưa.

Theo thông tin giới thiệu, Mộc bản được khắc vào thời nhà Nguyễn là loại hình tài liệu đặc biệt về cả hình thức, nội dung và phương thức chế tác, được khắc để in ra các bộ sách quan trọng về lịch sử, địa lý, quân sự, pháp chế.

Toàn bộ các khối Mộc bản hiện gồm 33.976 tấm, đang được bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Việc đặt Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn trong cùng một không gian trưng bày cho thấy sự liên tục của tư duy quản trị quốc gia trong lịch sử Việt Nam, từ việc xác lập lãnh thổ, tổ chức bộ máy nhà nước đến điều hành xã hội và xây dựng kinh đô.

Trong Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam, những tài liệu vốn được xem là “di sản thầm lặng” nay trở nên gần gũi hơn với công chúng. Thông qua trưng bày trực quan, thuyết minh song ngữ và các ứng dụng số, lịch sử không còn là những dòng chữ trừu tượng trong sách giáo khoa, mà hiện diện cụ thể qua từng tờ giấy, từng thớ gỗ, từng dấu son quyền lực.

Không gian này được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa có chiều sâu, một “lớp học lịch sử trực quan”, nơi ký ức quốc gia được bảo tồn, giải mã và trao truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau.