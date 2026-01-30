Hơn 60 tấn lòng hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh ở Hà Nội

Ngày 30/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, sáng 29/1, 2 lực lượng nêu trên kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội.

Kho đông lạnh của cơ sở (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong kho lạnh, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng; một tấn lòng đang trong quá trình sơ chế; 3,6 tấn lòng đã thành phẩm.

Nhiều đoạn lòng đã chuyển màu, mùi hôi thối nồng nặc (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu xác định, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.