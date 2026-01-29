Nữ chính 18 tuổi bị công kích, Trường Giang: "Ai bị mắng nhiều hơn tôi?"

Chiều 29/1, Trường Giang tổ chức buổi giới thiệu phim Tết Nhà ba tôi một phòng. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng. Sự kiện có sự góp mặt của dàn diễn viên chính gồm Trường Giang, Lê Khánh, Anh Tú Atus, Đoàn Minh Anh và Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân.

Trong phim, Anh Tú Atus (SN 1993) và Đoàn Minh Anh (SN 2008) vào vai một cặp đôi yêu nhau ở tuổi đôi mươi. Thời gian qua, hai diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc hậu trường vui vẻ trong quá trình quay phim.

Tuy nhiên, một đoạn clip do Đoàn Minh Anh đăng tải ghi lại những cử chỉ thân thiết giữa cô và Anh Tú Atus đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Video thu hút hơn 5 triệu lượt xem, kèm theo không ít bình luận cho rằng Minh Anh nên tiết chế vì Anh Tú Atus đã có gia đình.

Diễn viên Anh Tú Atus chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tại buổi ra mắt phim, vụ việc này tiếp tục nhận được sự quan tâm. Anh Tú Atus cho biết trước mỗi dự án, anh đều chủ động chia sẻ kịch bản với vợ - diễn viên Diệu Nhi. Xuất phát từ sự yêu mến dành cho Trường Giang và sau khi đọc kịch bản, anh quyết định nhận lời tham gia phim.

Chia sẻ về phản ứng của dư luận, Anh Tú Atus thẳng thắn: "Cá nhân tôi thấy bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái thay cho Minh Anh. Với độ tuổi của bạn, việc phải chịu những phản ứng tiêu cực như vậy là không công bằng. Tôi mong mọi người nhìn nhận câu chuyện theo hướng tích cực hơn, vì Minh Anh là con gái và chỉ mới 18 tuổi".

Nhan sắc của diễn viên 18 tuổi đóng phim của Trường Giang (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Về phía mình, Đoàn Minh Anh cho biết đoạn clip được đăng tải xuất phát từ mong muốn chia sẻ về vai diễn và những kỷ niệm hậu trường với ê-kíp.

Tuy nhiên, cô thừa nhận không lường trước những phản ứng trái chiều. Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi nếu clip vô tình gây hiểu lầm hoặc khiến khán giả không thoải mái, đồng thời cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong việc chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.

"Tôi xin đính chính rằng trong công việc, chúng tôi chỉ là anh em, bạn bè. Tôi rất yêu thích và ngưỡng mộ cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú, nên khi vướng phải những ý kiến như vậy, thật sự tôi cũng có chút buồn. Nhưng đến hiện tại, khi mọi người đã nhìn nhận theo hướng khác, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn", Minh Anh chia sẻ.

Trước những ồn ào liên quan đến dàn diễn viên trẻ, Trường Giang cho biết anh đã động viên Minh Anh giữ tinh thần vững vàng.

"Cách đây hai hôm, Minh Anh nói với tôi rằng con bị mắng trên mạng. Tôi bảo không sao đâu, sau này còn gặp nhiều nữa. Anh Tú - Diệu Nhi là người lớn, đã trải qua rồi. Còn con thì cứ im lặng, tập trung làm việc và không được phép trả treo.

Tôi luôn tin vào tiêu chí "chăm chỉ trong im lặng". Nếu nói về bị mắng, chắc không ai trong dàn diễn viên này bị mắng nhiều hơn tôi", Trường Giang chia sẻ.

Trường Giang giới thiệu dự án phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nam đạo diễn cũng tiết lộ vợ anh - diễn viên Nhã Phương - không chỉ hỗ trợ trong khâu casting (chọn vai) mà còn đồng hành cùng anh từ kịch bản đến sản xuất.

"Cảm ơn Nhã Phương. Đó là lý do tôi luôn trân trọng sự hy sinh của vợ dành cho mình", Trường Giang nói.

Tại sự kiện, Trường Giang công bố Nhà ba tôi một phòng đã chính thức vượt kiểm duyệt và được gắn nhãn phân loại K (phim phù hợp với mọi đối tượng khán giả, trong đó trẻ em dưới 13 tuổi cần có người giám sát khi xem).

Trường Giang cho biết anh không toan tính về phân loại phim nhưng chủ động hạn chế tối đa những yếu tố nhạy cảm.

"Khi làm phim, tôi rất hạn chế việc văng tục, cảnh bạo lực hay máu me trong phim. Ngay cả cách xưng hô mày tao cũng cố gắng tiết chế. Tôi nghĩ sức lan tỏa của điện ảnh rất lớn, nếu ảnh hưởng không tốt thì sẽ tác động trực tiếp đến giới trẻ. Tôi có con nhỏ nên càng thấm thía điều này", anh chia sẻ.