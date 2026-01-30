Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo: Hành trang hội nhập toàn cầu cho học sinh Việt

Không chỉ giúp học sinh mở rộng kiến thức, những sân chơi này còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy độc lập và năng lực học tập chủ động.

Trong số các kỳ thi Toán học hiện nay, kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC được đánh giá là một trong những kỳ thi có tính quốc tế cao, giúp học sinh Việt Nam từng bước làm quen và hội nhập với chuẩn giáo dục toàn cầu.

Các câu hỏi trong đề thi phù hợp với xu hướng giáo dục quốc tế

Điểm khác biệt của kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC chính là cách thức xây dựng đề thi. Các câu hỏi trong đề thi được thiết kế phù hợp với xu hướng giáo dục quốc tế hiện đại, khuyến khích học sinh tiếp cận vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Thay vì áp đặt một công thức, hay mẹo giải đề, mỗi bài toán trong đề thi IKMC có thể có nhiều cách tiếp cận và cách giải, tạo điều kiện để học sinh tự do tư duy, phát huy khả năng quan sát, suy luận logic và sáng tạo.

Chính cách “mở” trong đề thi giúp học sinh không bị gò bó trong khuôn mẫu, từ đó hình thành tư duy linh hoạt - một năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu trong tương lai.

Các thí sinh hào hứng tham gia kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC tại điểm thi Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (Ảnh: BTC).

Chủ đề đa dạng, mang tính toàn cầu

Đề thi IKMC không phải là sản phẩm của bất kỳ cá nhân hay riêng một quốc gia nào. Đây là kết quả của quá trình thảo luận, phản biện và thống nhất giữa các chuyên gia Toán học đến từ 108 quốc gia trên thế giới.

Hàng năm, các nước thành viên trong Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo (Association Kangourou sans Frontières - ASKF) sẽ tổ chức hội nghị thường niên với mục đích đề xuất, thảo luận, thiết kế các nội dung của đề thi IKMC nhằm đảm bảo các câu hỏi trong đề thi phù hợp với từng cấp độ và các yếu tố tư duy cần thiết cho học sinh ở cấp độ đó và tiêu chuẩn này áp dụng chung với học sinh trên toàn thế giới.

Nhờ đó, đề thi IKMC luôn đảm bảo tính đa dạng, cập nhật, phản ánh những vấn đề, bối cảnh và cách tiếp cận Toán học đang được quan tâm trên phạm vi toàn cầu.

Việc tiếp cận sớm với các chủ đề mang tính quốc tế giúp học sinh mở rộng góc nhìn, rèn luyện khả năng thích ứng với nhiều chuẩn mực học thuật khác nhau, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để các em hòa nhập tốt hơn trong môi trường học tập đa văn hóa sau này.

Ông Nguyễn Chí Trung (ngoài cùng, bên trái) - Phó trưởng BTC IKMC Việt Nam - tham dự kỳ họp thường niên của Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo lần thứ 33 năm 2025 được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: BTC).

Đồng hành cùng học sinh yêu Toán ra thế giới

Bộ đề thi Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC được sử dụng chung trên toàn thế giới, được thiết kế với mức độ kiến thức phù hợp với học sinh toàn cầu ở từng độ tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh Việt Nam được đặt trong cùng một mặt bằng đánh giá với học sinh toàn cầu, tham gia một sân chơi chung và bình đẳng.

Sau kỳ họp thường niên của AKSF, các chủ đề Toán học được thống nhất và hiện thức hóa trên bộ đề chung. Tại Việt Nam, bộ đề được biên dịch và đề thi chính thức có dạng song ngữ Anh - Việt. Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC được tổ chức cùng một thời điểm trên tất cả 108 nước thành viên.

Thông qua đó, học sinh có cơ hội đánh giá năng lực tư duy Toán học của bản thân, so sánh với bạn bè đồng trang lứa trên toàn thế giới, từ đó hiểu rõ vị trí của mình và có định hướng học tập phù hợp hơn trong tương lai.

Với định hướng rõ ràng về tư duy, nội dung và cách tiếp cận, kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC không chỉ là một kỳ thi, mà còn là hành trình giúp học sinh hình thành tâm thế sẵn sàng bước ra các sân chơi học thuật lớn hơn trong tương lai.

Nguyễn Phan Khánh Gia (phải), cựu thí sinh IKMC (Ảnh: BTC).

“IKMC là một kỳ thi rất hay, em đã 6 năm liên tiếp thi IKMC, sau mỗi năm thi em học thêm được nhiều kiến thức mới”, Nguyễn Phan Khánh Gia, cựu thí sinh IKMC, giành học bổng toàn phần - học bổng ASEAN của Chính phủ Singapore chia sẻ.

IKMC 2026 tiếp tục là cơ hội để học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại Việt Nam thử sức, rèn luyện tư duy Toán học theo chuẩn quốc tế và từng bước hội nhập với nền giáo dục toàn cầu. Phụ huynh và học sinh có thể đăng ký IKMC 2026 trực tuyến tại https://kangaroo-math.vn/dang-ky-du-thi-toan-ikmc