Công nghệ truyền tin báo cháy giữ an toàn phòng cháy chữa cháy tại đền, chùa

Thách thức bảo tồn trước những nguy cơ cháy nổ

Đặc thù của các khu di tích mùa lễ hội là sự đan xen phức tạp giữa nến, hương, vàng mã và nguy cơ hỏa hoạn thực sự. Khói hương dày đặc cùng nhiệt độ phòng tăng cao do hơi người chen chúc khiến các đầu báo cháy truyền thống trước đây thường xuyên bị tê liệt hoặc phát tín hiệu giả.

Nghiêm trọng hơn, tại các lễ hội lớn như Chùa Hương, Yên Tử hay Đền Trần…, tiếng ồn từ loa đài, tiếng trống hội dễ dàng át đi tiếng chuông báo cháy tại chỗ.

Khi đám cháy được phát hiện bằng mắt thường, ngọn lửa lúc đó đã bao trùm các cấu kiện gỗ, khiến công tác cứu chữa gặp khó khăn. Đây chính là "điểm mù" nguy hiểm mà công nghệ báo cháy truyền thống chưa thể khắc phục triệt để.

Ưu điểm của thiết bị truyền tin thông minh

Trước thực trạng đó, mùa lễ hội 2026 hệ thống thiết bị truyền tin báo cháy thông minh được trang bị tại nhiều điểm du lịch tâm linh trọng điểm. Được lắp đặt kín đáo để không phá vỡ cảnh quan tôn nghiêm, nhưng hiệu quả mà hệ thống này mang lại là sự thay đổi mang tính chiến lược.

Bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy chữa cháy (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH).

Điểm ưu việt nhất của công nghệ này áp dụng cho khu vực lễ hội chính là khả năng lọc nhiễu và cảnh báo đa tầng. Các cảm biến hiện đại kết nối với thiết bị truyền tin không chỉ đo nồng độ khói mà còn phân tích tốc độ gia tăng nhiệt.

Thuật toán thông minh giúp hệ thống phân biệt rõ ràng giữa làn khói hương với khói đen đặc của một sự cố chập điện hay cháy cấu kiện gỗ.

Cơ chế truyền tin ưu tiên giúp giải quyết bài toán đám đông. Khi phát hiện nguy cơ, thay vì ngay lập tức kích hoạt còi hú gây hoảng loạn (có thể dẫn đến giẫm đạp nguy hiểm), tín hiệu cảnh báo được truyền tốc độ cao đến thiết bị di động của Ban quản lý di tích và Đội PCCC cơ sở.

Điều này cho phép lực lượng tại chỗ có "thời gian vàng" để xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh, dập tắt mầm mống hỏa hoạn trong sự tĩnh lặng mà không làm gián đoạn không khí lễ hội.

Giám sát lò hóa vàng từ xa

Một trong những khu vực tiềm ẩn rủi ro cao nhất chính là các lò hóa vàng. Dù đã được quy hoạch tập trung, nhưng với lượng giấy, tiền khổng lồ được đốt liên tục, nhiệt độ tại đây luôn ở mức báo động đỏ.

Hiện nay, thiết bị truyền tin báo cháy đã được tích hợp tính năng giám sát nhiệt độ tại nhiều lò hóa vàng và truyền dữ liệu về Trung tâm chỉ huy 114 theo thời gian thực (Real-time).

Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn hoặc có tàn lửa bay xa gây nguy hiểm cho rừng phòng hộ xung quanh (đối với các di tích gắn liền với rừng núi), hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo.

Sự kết nối giữa thiết bị tại di tích và Trung tâm chỉ huy 114 tạo nên một đường dây nóng kỹ thuật số. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp dù ở xa vẫn nắm bắt được diễn biến nhiệt độ, sẵn sàng điều động phương tiện tiếp cận nếu sự cố có dấu hiệu vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ.

Lá chắn vững chắc cho mùa xuân an lành

Việc ứng dụng công nghệ số vào công tác PCCC không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp nhân văn để gìn giữ di sản. Giữa không khí linh thiêng của mùa xuân Bính Ngọ, sự hiện diện của hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC mang lại sự an tâm cho hàng triệu du khách.

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng và sự hỗ trợ của công nghệ, ý thức của mỗi người dân vẫn là yếu tố then chốt. Sự cẩn trọng trong việc thực hiện nghi thức tâm linh sẽ góp phần làm nên một mùa lễ hội văn minh và an toàn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp Tết và mùa lễ hội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân lưu ý:

Khi phát hiện cháy, nổ hoặc sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, hãy bình tĩnh gọi ngay số điện thoại 114. Đây là đường dây nóng miễn phí, hoạt động 24/7.

Người dân có thể cài đặt ứng dụng Báo cháy 114 trên điện thoại thông minh. Ứng dụng này không chỉ giúp báo cháy nhanh chóng mà còn hỗ trợ gọi video trực tiếp (Video Call) để lực lượng chức năng nắm bắt chính xác tình hình hiện trường, đồng thời gửi vị trí định vị GPS giúp xe cứu hỏa tiếp cận nhanh nhất.

Người dân chung tay chủ động phòng ngừa, kịp thời báo tin để đón một cái Tết trọn vẹn yêu thương.