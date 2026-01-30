Công an làm việc với người phát tán tài liệu trái phép về Pháp luân công

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 30/1, Công an xã Thọ Văn vừa phát hiện công dân T.T.H. (SN 1961, trú ở xã Thọ Văn) có hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu trái phép liên quan đến Pháp luân công tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Công an đã mời người dân này đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại đây, lực lượng công an phân tích, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm pháp luật của hành vi tuyên truyền, phát tán tài liệu trái phép theo quy định tại Điều 29 Nghị định 119/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Công an làm việc với người dân có hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu liên quan đến Pháp luân công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Công an xã Thọ Văn).

Công an cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nhà nước hiện công nhận 16 tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo này đều có tổ chức, giáo lý rõ ràng và được công nhận hoạt động hợp pháp.

“Pháp luân công không phải là tổ chức tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận, không phải là tổ chức tôn giáo hợp pháp. Mọi hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu, lôi kéo, tổ chức sinh hoạt liên quan đến Pháp luân công đều không được pháp luật cho phép và sẽ bị xử lý theo quy định”, cơ quan công an cho hay.

Sau khi được tuyên truyền, giáo dục, công dân T.T.H đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác chấp hành và cam kết chấm dứt hành vi vi phạm, không tái phạm trong thời gian tới.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức tuyên truyền, phát tán tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, sách, mã QR, đường link trên mạng xã hội liên quan đến các tổ chức, hoạt động tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận.

Người dân không tham gia, không chia sẻ, không tiếp tay cho các hoạt động tuyên truyền trái phép dưới mọi hình thức, trực tiếp hoặc trên không gian mạng. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để phối hợp xử lý.