Nhiều đóng góp quan trọng của Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long

Sáng 30/1, Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long giai đoạn 2022-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2026 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cho biết trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long đã từng bước khẳng định vai trò là một thiết chế học thuật quan trọng trong hệ sinh thái nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hội nghị ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy cô, nhà khoa học, nhà báo và 5 ý kiến trình bày tham luận trực tiếp xoay quanh các nội dung như nghiên cứu Mekong, nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long và vai trò, giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long,...

"Trường tiếp thu, bên cạnh những lời khen, trường ghi nhận những góp ý về các mặt chưa đạt của tạp chí trong những năm qua để tiếp tục điều chỉnh tốt hơn nữa, đặc biệt sẽ có thêm những chỉ số quốc tế, phát minh sáng chế...", Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long nói thêm.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long gồm 36 thành viên, trong đó có 26 chuyên gia trong nước và 10 chuyên gia quốc tế đến từ các quốc gia như Đức, Ấn Độ, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.

Tỷ lệ thành viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt khoảng 94%, bảo đảm năng lực thẩm định học thuật ở mức cao và đa ngành. Trong giai đoạn 2022-2025, tổng số bài báo khoa học đạt 228 bài, với sự biến động rõ rệt qua các năm.

Xét theo lĩnh vực, Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 69 bài, tiếp đến là Khoa học Giáo dục và Khoa học Xã hội - Nhân văn với 63 bài, Khoa học Kinh tế - Luật với 58 bài.

Đáng chú ý, lĩnh vực Khoa học Kinh tế - Luật và Khoa học Giáo dục - Xã hội - Nhân văn có sự gia tăng mạnh vào các năm 2024 và 2025, cho thấy sự chuyển dịch và mở rộng định hướng nghiên cứu theo nhu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, ngày 12/9/2025, Cục Thông tin, Thống kê Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp 4 mã số ISSN cho Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long dành cho bản tiếng Việt bản giấy và trực tuyến; tiếng Anh bản giấy và trực tuyến. Đây là bước tiến lớn trong chuẩn hóa, quốc tế hóa hoạt động xuất bản của trường.

Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận 0,25 điểm khoa học cho 4 ngành: Kinh tế; Cơ học; Văn học Việt Nam và Khoa học giáo dục. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao uy tín học thuật của tạp chí và thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu.

Trong giai đoạn 2025-2026, Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long đặt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, lựa chọn chủ đề ưu tiên và thẩm định chất lượng, hiện đại hóa hạ tầng xuất bản, vận hành ổn định và khai thác hiệu quả hệ thống xuất bản điện tử OJS, đồng thời tiến tới cấp mã định danh số (DOI) cho 100% bài viết được xuất bản...

Lãnh đạo trường khen thưởng cộng tác viên (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dịp này, Trường Đại học Cửu Long khen thưởng cho 16 cá nhân là cộng tác viên đã có nhiều đóng góp trong việc cộng tác viết bài báo cho Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long giai đoạn 2022-2025.