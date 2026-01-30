Tập đoàn Sơn Hà: Năm thứ 13 tăng trưởng doanh thu liên tiếp, đạt gần 11.800 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Sơn Hà (HoSE: SHI), doanh thu thuần năm 2025 đạt 11.783 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm trước. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh bán hàng tại thị trường trong nước và xuất khẩu cũng như đa dạng hóa sản phẩm, khai thác mở rộng kênh bán hàng và kênh thương mại điện tử.

Gian hàng trưng bày ống inox của Sơn Hà SSP tại Ấn Độ tháng 6/2025 (Ảnh: Tập đoàn Sơn Hà).

Nhờ quản trị tốt giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 1.004 tỷ đồng, tăng 5,5% - đánh dấu lần đầu tiên Sơn Hà có lợi nhuận gộp vượt ngưỡng nghìn tỷ. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ so với năm trước, lên 8,52%.

Trong năm, Sơn Hà tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong tổ chức sản xuất kinh doanh, khi tổng chi phí hoạt động chỉ “nhích” thêm vài tỷ đồng so với năm trước. Điều này giúp tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu thuần giảm từ 8,15% của năm trước xuống chỉ còn 7,8% (tương đương giảm 0,28 điểm %).

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt 141 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Khấu trừ thuế, Sơn Hà báo lãi 82,5 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên, Sơn Hà hoàn thành 99,8% mục tiêu doanh thu và 71,1% mục tiêu lãi sau thuế. Đây là kết quả khá ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn khó khăn và chịu nhiều tác động từ các diễn biến phức tạp trên thị trường quốc tế.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sơn Hà đạt 10.303 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Chất lượng tài sản duy trì sự lành mạnh với tỷ trọng hợp lý của hàng tồn kho (chỉ 12,2% tổng tài sản) cùng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khá dồi dào (đạt 583 tỷ đồng), đảm bảo khả năng thanh toán linh hoạt. Trong năm, vốn chủ sở hữu cũng tăng thêm 3,4%, lên 2.175 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Sơn Hà tăng 10,5% so với đầu năm, trong đó nợ vay tăng 6,5%. Đây là hệ quả tất yếu của quá trình mở rộng thị trường và đầu tư các dự án lớn như khu công nghiệp Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy năm 2025 Sơn Hà chi mạnh cho hoạt động mua sắm - xây dựng tài sản cố định (253 tỷ đồng).

Hiện Sơn Hà đang kinh doanh 3 nhóm ngành chính: Bất động sản công nghiệp, Ngành nước (bao gồm cung cấp nước sạch và xử lý nước thải) và Ngành sản xuất (bao gồm sản xuất công nghiệp và gia dụng). Gần đây, Sơn Hà đã điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh.

Danh mục ngành nghề được bổ sung mới phản ánh định hướng đa lĩnh vực với các nhóm hoạt động chính như: sản xuất - thương mại, dịch vụ hỗ trợ, logistics, lưu trú, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với năng lực triển khai của doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh này được nhận định là không làm thay đổi định hướng chiến lược cốt lõi của Sơn Hà, mà tập trung vào việc chuẩn hóa pháp lý, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán trong hồ sơ doanh nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động quản trị, đầu tư và mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Sơn Hà tiếp tục chủ động thích ứng với môi trường pháp lý mới, củng cố nền tảng quản trị, đồng thời mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn tới.