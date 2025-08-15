Mẹ tỷ phú Jeff Bezos qua đời ở tuổi 78

Mới đây, tỷ phú Jeff Bezos đã xác nhận thông tin mẹ của ông là bà Jackie Bezos qua đời ở tuổi 78.

Ngay sau đó, tỷ phú Jeff Bezos (61 tuổi) cũng đã đăng tải một dòng trạng thái đầy xúc động trên mạng xã hội để tưởng nhớ người mẹ thân yêu của mình.

Tỷ phú Jeff Bezos và mẹ, bà Jackie Bezos (Ảnh: Getty).

Theo lời Jeff Bezos, mẹ của ông đã ra đi sau một thời gian dài chiến đấu với chứng mất trí nhớ thể Lewy.

Chứng mất trí nhớ thể Lewy là một chứng rối loạn não ảnh hưởng đến suy nghĩ, vận động, hành vi và giấc ngủ. Đây là loại mất trí nhớ phổ biến thứ hai sau bệnh Alzheimer. Bà Jackie được chẩn đoán mắc bệnh này vào năm 2020.

"Bà đã ra đi hôm nay, trong khi được quây quanh bởi những người yêu thương bà, các con, các cháu và cha tôi", Jeff Bezos viết.

Ông còn chia sẻ thêm: "Tôi biết bà đã cảm nhận được tình yêu của chúng tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng đó. Chúng tôi đều rất may mắn khi có bà trong cuộc đời. Tôi sẽ giữ bà ở trong trái tim mình mãi mãi".

Bà Jacklyn Gise Bezos (thường gọi là Jackie) sinh ngày 29/12/1946 tại Washington D.C, Mỹ. Bà lớn lên ở Albuquerque và sinh con đầu lòng, Jeff, khi mới 17 tuổi.

Trong khi vừa đi học buổi tối vừa làm việc tại ngân hàng, bà đã gặp người chồng thứ 2, Miguel Bezos. Bà và ông Miguel đã kết hôn gần 60 năm cho đến khi bà qua đời. Họ có thêm hai người con khác là Christina và Mark.

Năm 1995, bà Jackie Bezos và chồng đã đầu tư hơn 245.000 USD vào Amazon, công ty sách trực tuyến mà con trai bà thành lập vào năm 1994. Đến nay, Amazon đã trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới, với giá trị ước tính gần 2,5 nghìn tỷ USD.

Ông Jeff Bezos chụp ảnh cùng cha mẹ mình, bà Jackie và ông Miguel tại Lễ trao giải American Ingenuity Awards năm 2016 (Ảnh: Getty).

Trong bài viết dành cho mẹ của mình, ông Jeff Bezos cũng đã hồi tưởng về tình yêu thương bao la mà bà dành cho ông.

"Tuổi trưởng thành của mẹ tôi bắt đầu sớm khi bà trở thành mẹ của tôi ở cái tuổi 17. Điều đó chắc chắn không hề dễ dàng, nhưng bà đã rất tốt", ông viết.

"Bà đã lao vào công việc yêu thương tôi bằng tất cả sự mãnh liệt, dẫn dắt cả gia đình tôi bằng tình yêu thương. Bà luôn cho đi nhiều hơn những gì bà mong muốn nhận lại", tỷ phú Jeff Bezos bày tỏ.

Dưới phần bình luận của bài viết, bà Lauren Sánchez Bezos, vợ của Jeff Bezos, cũng viết: "Chúng con sẽ nhớ mẹ rất nhiều. Yêu mẹ".

Ngoài ra, Lauren Sánchez cũng đăng lại một bài tưởng niệm bà Jackie trên Instagram của mình.

Quỹ Gia đình Bezos (do bà Jackie Bezos đồng sáng lập cùng con trai Jeff Bezos) cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với bà Jackie trong bài đăng mới đây, gọi bà là một người mẹ tận tụy, người luôn đặt con cái lên hàng đầu.

Quỹ này viết rằng: "Bà đã cống hiến cuộc đời mình cho gia đình và dành trọn trái tim để nuôi dạy các con bằng lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn và trí tuệ.

Bà Jackie luôn tạo ra một không gian nơi mọi người cảm thấy an toàn, được lắng nghe và được quan tâm. Bà biết cách để khiến mọi người cảm thấy như một thành viên trong gia đình, chỉ bằng một đĩa thức ăn, một lời khuyên nhỏ hay đơn giản chỉ là một đôi tai biết lắng nghe".

Thay cho vòng hoa viếng bà Jackie, gia đình Jeff Bezos kêu gọi mọi người ủng hộ cho tổ chức từ thiện hoặc thực hiện một hành động tử tế để tưởng nhớ bà.