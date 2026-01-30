Hà Nội sắp cấm xe xăng vào nội đô theo giờ, có lo thiếu điện sạc xe?

Từ 1/7, Hà Nội áp dụng vùng phát thải thấp đầu tiên tại khu vực vành đai 1, theo đó cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc khu vực xác định. Xe môtô, xe gắn máy xăng và phương tiện hoạt động trên nền tảng ứng dụng sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông; ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4 cũng bị kiểm soát và tiến tới loại khỏi khu vực này.

Thành phố đưa ra lộ trình chuyển đổi xanh cho phương tiện kinh doanh vận tải dùng nhiên liệu hóa thạch. Xe máy phải hoàn tất chuyển đổi trước năm 2030, taxi từ 1/7 chỉ được đầu tư mới hoặc thay thế bằng phương tiện chạy điện hoặc dùng năng lượng xanh.

Tuy nhiên, khi lộ trình hạn chế và tiến tới loại bỏ phương tiện chạy xăng được đẩy nhanh, đặc biệt là chuyển sang xe điện trong khu vực nội đô Hà Nội và sắp tới là TPHCM, vấn đề đặt ra là năng lực cung ứng điện và hạ tầng lưới điện đô thị.

Việc hàng trăm nghìn xe máy, taxi và phương tiện khác đồng loạt chuyển sang sử dụng điện có thể sẽ tạo áp lực lớn lên hệ thống điện hiện hữu, từ nguồn phát, khả năng truyền tải cho tới mạng lưới trạm sạc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí liên quan đến vấn đề này tại họp báo quý IV của Bộ Công Thương mới đây, ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực cho biết Bộ Công Thương đã giao Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng các kịch bản tính toán cho việc tăng trưởng phụ tải.

"Trong đó có tính đến tăng trưởng phụ tải cho các phương tiện giao thông có sử dụng điện trong các trạm, trụ sạc điện trong tương lai. Theo tính toán, dự kiến đến năm 2030, có khoảng 1 triệu ô tô điện tham gia hoạt động giao thông", lãnh đạo Cục Điện lực thông tin.

Tài xế công nghệ sạc xe tại trạm sạc xe điện ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Tuy nhiên, theo tính toán của NSMO, mức tăng sản lượng điện tiêu thụ cho nhóm phương tiện này hàng năm chỉ khoảng 3-4 tỷ kWh, tương đương chiếm 1-1,5%/năm tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

"Do đó, nhu cầu này được đánh giá là không lớn và hệ thống điện quốc gia có khả năng đáp ứng được, không phát sinh rủi ro đáng lo ngại khi các phương tiện giao thông sử dụng điện tăng cao", ông Hùng nói.

Tuy nhiên, ông Hùng lưu ý nguy cơ quá tải cục bộ có thể xảy ra tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM hoặc những khu đô thị tập trung lớn phương tiện giao thông. Bộ Công Thương đã giao NSMO xây dựng các kịch bản tính toán cho việc tăng trưởng phụ tải.

"Trong ngắn hạn sẽ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TPHCM có thể có những bổ sung, lắp đặt các trạm biến áp để đảm bảo cung cấp điện cho các trạm sạc trước mắt", lãnh đạo Cục Điện lực chia sẻ.

Về dài hạn, để đảm bảo cân bằng cung cầu, ông Hùng cho biết phải tính toán đồng bộ trong điều chỉnh quy hoạch, không chỉ là các trạm biến áp, mà còn phải tính toán quy hoạch đô thị, giao thông, xây dựng.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển điện cho phù hợp, làm căn cứ để các đơn vị trong ngành điện xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống lưới điện, trạm điện, đáp ứng yêu cầu phát triển các hệ thống trạm sạc, trụ sạc đảm bảo phục vụ, đáp ứng nhu cầu của phương tiện giao thông trong tương lai.