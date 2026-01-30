Giá vàng rơi thẳng đứng: Chuyên gia thế giới cũng chóng mặt, choáng váng

Sau nhiều phiên tăng liên tiếp và liên tục xác lập các mốc kỷ lục mới, giá vàng thế giới đã đảo chiều giảm khi áp lực chốt lời gia tăng. Theo đó, giá vàng thế giới trưa 30/1 (giờ Việt Nam) giao dịch tại mức 5.202 USD/ounce. Kim loại quý phiên hôm qua (29/1) có lúc mất tới 400 USD/ounce, về tiệm cận 5.100 USD/ounce, sau đó hồi phục về mức hiện tại.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định thị trường đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi các kim loại quý thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho rằng đà tăng của vàng đã diễn ra quá nhanh trong thời gian ngắn, và những đợt tăng mạnh như vậy thường kéo theo hoạt động chốt lời khi giá chạm các mức kỷ lục.

Tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo khiến ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất cũng bị choáng váng, buộc thị trường phải đặt câu hỏi về việc kim loại quý đã tăng quá mạnh hoặc quá nhanh và liệu biến động gần đây có phải là dấu hiệu cho thấy đà tăng giá kéo dài đã đi đến hồi kết.

Bày tỏ sự sững sờ với biến động thị trường, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options cho biết bị "chóng mặt" khi nhìn vào màn hình vì mức độ điên rồ của thị trường. "Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự", chuyên gia này cho biết.

Ông cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này là do đà tăng phi mã gần đây của vàng đã thu hút rất nhiều giao dịch, kéo theo sự biến động cực lớn ngay lúc nhiều nhà giao dịch truyền thống đang đứng ngoài thị trường. “Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện lúc đó giống như bị ném vào một chiếc máy giặt đang quay vậy”, ông nói.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi ông Trump công bố người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,1%, xuống còn 114,141 USD/ounce, sau khi chạm mức 121,64 USD/ounce. Trước đó, giá bạc cũng đã tăng hơn 60% kể từ đầu tháng, nhờ tình trạng thâm hụt nguồn cung và lực mua theo đà tăng.

Ông Guy Wolf, Trưởng bộ phận phân tích thị trường toàn cầu tại Marex, cho rằng thị trường bạc, bạch kim và palladium có quy mô nhỏ hơn nhiều so với vàng hay chỉ số S&P 500, khiến các thị trường này dễ bị ảnh hưởng bởi dòng vốn đầu cơ, đẩy giá lên mức “hoàn toàn tách rời khỏi nhu cầu vật chất thực sự”.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Giá vàng Việt Nam cũng giảm mạnh theo thị trường quốc tế. Phiên sáng nay, kim loại màu vàng “bay” gần 10 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng miếng SJC trong nước hiện tại giao dịch ở mức 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch vàng trong nước và thế giới vào khoảng 17 triệu đồng mỗi lượng, tùy thời điểm.

Mức đỉnh trước đó vàng miếng thiết lập là 188,3-191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, nếu nhà đầu tư mua vàng miếng ở vùng đỉnh thì hiện đã lỗ 12,7 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng trong nước hiện bị chi phối theo diễn biến thế giới, bởi hàng loạt yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô toàn cầu. Trong đó, bất ổn chính trị quốc tế là nhân tố đầu tiên khiến dòng tiền trú ẩn tìm đến vàng.

Ông Hiếu cũng nhấn mạnh, trong các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, bất động sản, cổ phiếu, tiết kiệm, trái phiếu và tới đây là tiền kỹ thuật số, thì vàng vẫn là kênh đầu tư sôi nổi nhất tại Việt Nam. Tâm lý ưa chuộng vàng của người Việt có từ rất lâu đời và hiện đây vẫn là kênh đầu tư chưa thể thay thế. Kinh tế toàn cầu vẫn còn rất nhiều yếu tố bất định, bất ổn và giá vàng cũng vậy.

Ông nhấn mạnh, nhà đầu tư không nên để tâm lý FOMO chi phối quyết định, không vay mượn, không bán tháo các tài sản khác hay rút toàn bộ tiền gửi ngân hàng để dồn vào vàng. Thay vào đó, cần đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân bổ vốn hợp lý giữa vàng, chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ và tiền gửi.

Đặc biệt, khi đầu tư vàng, mỗi nhà đầu tư cần xây dựng kỷ luật tài chính, xác định rõ điểm chốt lời và điểm cắt lỗ, tránh tình trạng “tham không bán, sợ không cắt”, dẫn đến thua lỗ nặng khi thị trường đảo chiều.