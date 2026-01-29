Việt Hương nộp đơn tố giác hành vi vu khống, sức khỏe suy nhược vì áp lực

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 29/1, nghệ sĩ Việt Hương cho biết chị đã gửi đơn tố giác hành vi vu khống trên không gian mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM.

Theo nữ nghệ sĩ, từ khoảng tháng 10/2024, nhiều tài khoản cá nhân và kênh mạng xã hội liên tục đăng tải các nội dung sai lệch, thiếu căn cứ liên quan đến chị.

Không dừng lại ở việc đưa tin thất thiệt, các kênh này còn sử dụng hình ảnh, thông tin đời tư của Việt Hương nhằm bôi nhọ danh dự, xuyên tạc hoạt động nghề nghiệp của chị.

Việt Hương và ông xã - nhạc sĩ Hoài Phương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việt Hương nhấn mạnh, những thông tin không đúng sự thật được phát tán với tần suất dày đặc, gây hiểu lầm trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của nữ nghệ sĩ.

"Việc lan truyền thông tin sai sự thật đã tác động nặng nề đến tinh thần, danh dự và cuộc sống cá nhân của tôi, đồng thời ảnh hưởng đến gia đình và những người thân xung quanh", Việt Hương chia sẻ.

Theo lời nữ nghệ sĩ, áp lực kéo dài từ các thông tin tiêu cực khiến chị có thời điểm rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng, sức khỏe suy giảm và phải nhập viện để điều trị.

Việt Hương cho biết chị đã chủ động thu thập các tài liệu liên quan, lập vi bằng đối với những bài đăng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Việt Hương cho biết chịu nhiều áp lực khi bị thêu dệt thông tin sai sự thật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hồ sơ gửi đến cơ quan điều tra bao gồm các bài viết, hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội cùng dữ liệu liên quan đến các tài khoản đăng tải. Mục đích của việc tố giác là làm rõ danh tính những cá nhân đứng sau các kênh thông tin sai lệch, xác định trách nhiệm pháp lý và ngăn chặn việc tiếp tục phát tán nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực.

Nữ nghệ sĩ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc, đồng thời mong muốn mọi vấn đề được xử lý công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần chấm dứt tình trạng xâm phạm đời sống riêng tư trên môi trường mạng.