NSND Công Lý tuổi 52: Dễ tủi thân, ngồi một mình hay khóc

Sau 8 tháng rời vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cuộc sống của NSND Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Anh được bà xã Ngọc Hà chăm sóc chu đáo. Trên trang Gia đình Công Lý thường xuyên cập nhật về đời sống của nam nghệ sĩ.

NSND Công Lý bên bà xã Ngọc Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Hà cho biết, "cô Đẩu" vẫn luôn dành tình yêu cho sân khấu. Mỗi khi nhà hát có vở mới, anh lại tới để cùng các đồng nghiệp đọc kịch bản, xem dàn dựng tác phẩm mới.

"Khi có vở diễn mới, anh ấy vẫn tới nhà hát xem và có dành lời nhận xét cho đồng nghiệp. Trước đây, ông xã là người vui tính, xuề xòa nhưng khi bị ốm, anh ấy khó tính hơn, ngồi một mình hay tủi thân, khóc và cáu kỉnh. Tôi hiểu tâm lý của anh nên thường tâm sự, động viên anh vượt qua khó khăn...", Ngọc Hà kể.

Bà xã "cô Đẩu" nói thêm: "Tôi chăm anh ấy từng chút một như ăn uống theo giờ, thức ăn được thay đổi hàng ngày. Tôi vẫn trêu anh ấy là "tiên ông" để anh chỉ tập trung điều trị bệnh cho tốt. Điều tôi thấy vui là ngay cả khi bị ốm, anh vẫn để ý đến cảm xúc của vợ. Khi tôi đi làm, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm, động viên. Vợ về muộn, anh vẫn đợi...".

Ngọc Hà chia sẻ rằng, khi chồng ốm cô được người thân hỗ trợ rất nhiều. Nếu cô đi công tác, hoặc bận rộn, mẹ ruột cũng nấu thức ăn gửi cho vợ chồng con gái.

"Lúc hoạn nạn mới thấy sự động viên, san sẻ rất có ý nghĩa với chúng tôi. May mắn là mẹ tôi còn khỏe nên thi thoảng bà vẫn bày biện, nấu ăn, gửi cho tôi và anh Lý. Sự động viên của người thân khiến anh ấy rất hạnh phúc", Ngọc Hà nói.

Ngọc Hà tâm sự thêm rằng, ông xã Công Lý từng nói cô là người sống quá bản năng. Chính vì thế cô và ông xã từng cãi nhau rất nhiều vào thời gian đầu sống chung, nhưng qua thời gian, hai người hiểu, trân trọng, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

"Vợ chồng tôi luôn động viên, cố gắng vượt qua vất vả. Anh Lý là người ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng tôi biết, anh ấy thương tôi rất nhiều. Thời gian qua vì anh ốm, tôi cũng bị thiệt thòi. Nhưng không sao, tôi tâm niệm mình có lòng ắt trời sẽ thương", Ngọc Hà bộc bạch.

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng Công Lý lại rất thích xem phim và đam mê với nghiệp diễn xuất.

Học xong cấp 3, anh đăng ký dự thi và đỗ vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sự nghiệp của NSND Công Lý được thể hiện qua nhiều vai trong các vở diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ở lĩnh vực truyền hình, NSND Công Lý ghi dấu ấn với những bộ phim phát sóng giờ vàng như: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Chiều ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Tình khúc bạch dương, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân...

Đặc biệt, trong chương trình Táo quân, vai diễn Bắc Đẩu của NSND Công Lý đã gây ấn tượng sâu đậm với khán giả. Mỗi năm một lần xuất hiện nhưng anh khiến khán giả yêu mến bởi lối diễn hài thâm thúy và hóm hỉnh.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Công Lý được phong tặng NSND vào năm 2019 và được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào năm 2020. Vào tháng 3 năm nay, anh xin thôi vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng vẫn công tác tại nhà hát.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Vợ nam nghệ sĩ kém chồng 15 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông.